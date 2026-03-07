Goal.com
Marmoush Savinho Man City GFXGetty/GOAL
Penilaian pemain Manchester City vs Newcastle: Omar Marmoush kembali menggentarkan Newcastle, sementara Savinho tampil gemilang dan Matheus Nunes bersinar dalam kemenangan comeback di Piala FA

Manchester City tetap menjaga harapan mereka untuk meraih empat trofi musim ini setelah berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Newcastle 3-1 di putaran kelima Piala FA. Omar Marmoush kembali menjadi momok bagi Newcastle, mencetak dua gol di babak kedua setelah Savinho menyamakan kedudukan gol pembuka Harvey Barnes di Tyneside.

Newcastle, yang termotivasi oleh kemenangan dramatis mereka atas Manchester United pada pertengahan pekan, memulai pertandingan dengan dominan. Nick Woltemade memiliki sundulan yang dihalau dari garis gawang oleh Nico Gonzalez sebelum Barnes memecahkan perangkap offside City dan melepaskan tembakan yang melesat melewati James Trafford ke sudut atas gawang, memberikan keunggulan bagi tim Eddie Howe.

Akhirnya City berhasil kembali ke dalam permainan, dan setelah Savinho memaksa Aaron Ramsdale melakukan penyelamatan di tiang dekatnya, winger Brasil itu berada di posisi yang tepat untuk memaksa umpan silang Jeremy Doku melewati garis gawang dari jarak dekat. Tijjani Reijnders seharusnya bisa membawa tim tamu unggul sebelum jeda, tetapi tendangannya melebar setelah dia dilepas di belakang pertahanan Newcastle.

City berhasil unggul kurang dari dua menit setelah babak kedua dimulai, saat Savinho dan Matheus Nunes bekerja sama di sisi kanan sebelum Nunes mengoper bola ke kotak penalti untuk Marmoush, yang menyentuh bola dan melepaskan tembakan keras ke atap gawang. Hal itu tampaknya memicu semangat penyerang Mesir tersebut, dan Marmoush kembali menggetarkan tangan Ramsdale dari jarak jauh.

Marmoush akhirnya mencetak gol keduanya malam itu, dan gol ketujuhnya dalam lima pertandingan melawan Newcastle, saat dia menerima umpan dari Nunes di tepi kotak penalti, berbalik, dan melepaskan tembakan keras yang melewati Ramsdale untuk memastikan City lolos ke undian perempat final pada Senin.

GOAL menilai pemain City dari St. James' Park...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    James Trafford (5/10):

    Memberikan umpan sundulan kepada Woltemade yang berhasil dihalau dari garis gawang, sementara distribusi bolanya tidak konsisten. Kurang meyakinkan.

    Matheus Nunes (9/10):

    Bekerja sama dengan brilian bersama Savinho, baik saat bergerak cepat di sisi luar maupun saat merangsek ke tengah lapangan dari posisi bek kanan. Lari ke kotak penalti enam yard mengalihkan perhatian Hall untuk gol penyama City, sebelum umpannya disundul oleh Marmoush. Juga mencetak assist untuk gol kedua pemain Mesir setelah melakukan serangan cepat ke depan.

    John Stones (6/10):

    Melakukan tantangan yang luar biasa untuk mencegah Osula mencetak gol, tetapi upayanya untuk bermain offside menyebabkan gol pembuka Barnes. Tampil meyakinkan dalam hal lain, termasuk umpan balik yang luar biasa yang disia-siakan oleh Savinho.

    Abdukodir Khusanov (8/10):

    Menggunakan kecepatannya untuk pulih lebih dari sekali dan melemparkan dirinya ke dalam banyak tantangan, kebanyakan di antaranya dimenangkannya.

    Nathan Ake (6/10):

    Terkadang kesulitan menghadapi kecepatan Elanga, tetapi dia menghadapi tantangan tersebut dengan baik.

    Lini tengah

    Nico Gonzalez (7/10):

    Berada di posisi yang tepat untuk menghalau sundulan awal Woltemade dari garis gawang dan membantu menghentikan pemain Jerman besar tersebut saat City akhirnya menguasai lini tengah.

    Tijjani Reijnders (6/10):

    Melakukan beberapa serangan ketiga yang bagus ke area penalti, tetapi penyelesaiannya mengecewakan.

    Nico O'Reilly (7/10):

    Sedikit santai dalam penguasaan bola pada 30 menit pertama, tetapi perlahan-lahan menemukan ritme dan berperan dalam menarik Trippier keluar untuk gol pertama Marmoush.

    Serangan

    Savinho (8/10):

    Sepatunya seolah-olah memiliki magnet di dalamnya saat ia menggiring bola tanpa henti ke arah Hall, sering kali membuatnya tak berdaya. Layak mendapatkan golnya meskipun penyelesaiannya agak aneh. Ia membuat beberapa keputusan buruk dan tendangan bebasnya sangat buruk, tetapi tetap menjadi salah satu pemain terbaik City.

    Omar Marmoush (8/10):

    Hampir tidak terlihat di lapangan hingga ia mencetak gol pertamanya dari jarak dekat. Itu membangkitkan semangatnya, dan setelah menguji Ramsdale dari jarak jauh, ia mencetak gol keduanya dengan penyelesaian yang indah, kembali menghantui Magpies.

    Jeremy Doku (7/10):

    Tidak banyak mendapatkan bola hingga momen magisnya dan umpan silangnya menciptakan gol penyeimbang Savinho. Dia memiliki momen-momen ancaman setelahnya, meskipun dia tetap masuk dan keluar dari permainan.

    Subs & Manajer

    Antoine Semenyo (6/10):

    Memainkan bola dengan efektif setelah menggantikan Marmoush.

    Phil Foden (6/10):

    Bermain dengan cukup sederhana dalam sekitar 10 menit di lapangan.

    Rayan Cherki (6/10):

    Hampir menciptakan beberapa peluang dari situasi yang tidak menguntungkan selama penampilannya yang singkat.

    Pep Guardiola (7/10):

    Setelah awal yang lambat, timnya yang banyak berubah mulai menemukan solusi dengan menguasai lini tengah dan menyelesaikan peluang dengan klinis. Menang sambil berhasil memberi istirahat bagi banyak bintang menjelang laga melawan Real Madrid di pertengahan pekan.

