Penilaian pemain Manchester City vs Newcastle: Omar Marmoush kembali menggentarkan Newcastle, sementara Savinho tampil gemilang dan Matheus Nunes bersinar dalam kemenangan comeback di Piala FA

Newcastle, yang termotivasi oleh kemenangan dramatis mereka atas Manchester United pada pertengahan pekan, memulai pertandingan dengan dominan. Nick Woltemade memiliki sundulan yang dihalau dari garis gawang oleh Nico Gonzalez sebelum Barnes memecahkan perangkap offside City dan melepaskan tembakan yang melesat melewati James Trafford ke sudut atas gawang, memberikan keunggulan bagi tim Eddie Howe.

Akhirnya City berhasil kembali ke dalam permainan, dan setelah Savinho memaksa Aaron Ramsdale melakukan penyelamatan di tiang dekatnya, winger Brasil itu berada di posisi yang tepat untuk memaksa umpan silang Jeremy Doku melewati garis gawang dari jarak dekat. Tijjani Reijnders seharusnya bisa membawa tim tamu unggul sebelum jeda, tetapi tendangannya melebar setelah dia dilepas di belakang pertahanan Newcastle.

City berhasil unggul kurang dari dua menit setelah babak kedua dimulai, saat Savinho dan Matheus Nunes bekerja sama di sisi kanan sebelum Nunes mengoper bola ke kotak penalti untuk Marmoush, yang menyentuh bola dan melepaskan tembakan keras ke atap gawang. Hal itu tampaknya memicu semangat penyerang Mesir tersebut, dan Marmoush kembali menggetarkan tangan Ramsdale dari jarak jauh.

Marmoush akhirnya mencetak gol keduanya malam itu, dan gol ketujuhnya dalam lima pertandingan melawan Newcastle, saat dia menerima umpan dari Nunes di tepi kotak penalti, berbalik, dan melepaskan tembakan keras yang melewati Ramsdale untuk memastikan City lolos ke undian perempat final pada Senin.

