Phil Foden Man City ratings
Penilaian pemain Manchester City vs Crystal Palace: Apakah Anda menyaksikannya, Thomas Tuchel? Phil Foden menghidupkan kembali harapan yang mulai memudar untuk Piala Dunia dengan membantu tim asuhan Pep Guardiola yang sedang mengejar gelar memperkecil jarak dengan Arsenal

Phil Foden membantu menjaga harapan Manchester City untuk meraih gelar Liga Premier tetap hidup dengan menciptakan dua gol dalam kemenangan krusial 3-0 atas Crystal Palace pada Rabu malam di Etihad, sekaligus memberikan pengingat yang tepat waktu kepada Thomas Tuchel mengenai kualitasnya. Posisi Foden di skuad Inggris untuk Piala Dunia saat ini sangat diragukan, namun ia tak diragukan lagi memanfaatkan peluang langka untuk menjadi starter bagi City, karena Pep Guardiola melakukan enam pergantian pemain dengan mempertimbangkan final Piala FA melawan Chelsea pada Sabtu mendatang.

Memang, tuan rumah awalnya tampak kurang tajam di lini depan karena Erling Haaland, Jeremy Doku, dan Rayan Cherki semuanya duduk di bangku cadangan, tetapi City memecah kebuntuan pada menit ke-32 lewat tembakan tepat sasaran pertama mereka ketika umpan tumit cerdik dari Foden menemukan Antoine Semenyo di kotak penalti yang memiliki ruang cukup untuk mencetak gol.

City menggandakan keunggulan mereka tak lama sebelum jeda, dan sekali lagi Foden berperan besar karena kontrol cerdasnya yang memberi Omar Marmoush peluang yang diselesaikannya dengan percaya diri.

Foden akhirnya keluar lapangan diiringi tepuk tangan meriah dari para penggemar setia Etihad sebelum Cherki mengoper bola kepada Savinho untuk mencetak gol pertamanya musim ini dengan waktu tersisa hanya lima menit.

GOAL memberikan penilaian kepada semua pemain City yang tampil saat pasukan Guardiola kembali mendekati dua poin dari pemuncak klasemen Liga Premier, Arsenal...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Gianluigi Donnarumma (6/10):

    Melakukan penyelamatan luar biasa di awal pertandingan untuk menggagalkan tendangan jarak dekat dari Jean-Philippe Mateta (meskipun gol tersebut tidak akan sah karena offside sebelumnya) sebelum kembali melakukan penyelamatan cerdas untuk menggagalkan upaya Tyrick Mitchell tepat setelah City unggul satu gol. Hanya mengalami satu momen canggung di menit-menit akhir ketika ia mengoper bola ke pemain Palace!

    Matheus Nunes (6/10):

    Kadang-kadang sedikit ceroboh dalam menguasai bola, tetapi gelandang yang beralih menjadi bek sayap ini bekerja tanpa lelah dan berhasil merebut banyak bola untuk timnya.

    Abdukodir Khusanov (7/10):

    Penampilan solid lainnya dari pemain internasional Uzbekistan ini, yang hampir tidak pernah salah mengoper bola dan membantu Guehi menghalangi Mateta setelah ketegangan di awal pertandingan.

    Marc Guehi (7/10):

    Penampilan yang sangat dominan dari Guehi, yang menguasai lini pertahanan dan juga berulang kali maju ke depan untuk membawa City mengambil inisiatif dengan distribusi bolanya yang mengesankan.

    Josko Gvardiol (7/10):

    Kembali ke starting line-up setelah cedera dan hampir menandai momen tersebut dengan sebuah gol, namun sundulannya yang bagus berhasil diselamatkan dengan gemilang oleh Dean Henderson. Meskipun demikian, ini adalah penampilan selama satu jam yang sangat menggembirakan dari pemain Kroasia ini, yang menunjukkan kepada City apa yang selama ini mereka lewatkan - di kedua ujung lapangan.

    Lini tengah

    Savinho (7/10):

    Masuk sebagai pemain sayap kiri dan meski terkadang sedikit boros, ia mendapat imbalan atas penampilannya yang cemerlang dengan mencetak gol di menit-menit akhir.

    Bernardo Silva (7/10):

    Menjadi motor permainan City di lini tengah. Hampir semua serangan melewati pemain asal Portugal ini, yang akan sangat dirindukan saat dia pergi.

    Phil Foden (8/10):

    Kembalinya performa yang sudah lama dinantikan. Foden menghidupkan pertandingan dengan keterampilan luar biasa untuk memberikan umpan kepada Semonyo yang mencetak gol pembuka, sebelum juga memainkan peran kunci dalam gol kedua City. Sangat menyenangkan melihat pemain sepak bola yang sangat berbakat ini akhirnya tampil seperti dirinya yang dulu lagi.

    Rayan Ait-Nouri (7/10):

    Dimajukan ke sayap kiri dan menjadi pemain City yang paling bersemangat di kuarter pembuka, sementara ia juga nyaris mencetak gol di akhir salah satu dari banyak serangannya ke kotak penalti Palace.

    Serangan

    Antoine Semenyo (7/10):

    Ditempatkan di posisi penyerang yang lebih sentral dan perubahan itu membuahkan hasil bagi Semenyo, yang mencetak gol penentu kemenangan dengan penyelesaian akhir yang apik saat berbalik badan.

    Omar Marmoush (7/10):

    Berhasil menggantikan Haaland di lini depan dan tampil cukup baik sebagai pengganti pemain asal Norwegia tersebut. Ia mencetak gol dengan baik dan seharusnya bisa mencetak satu gol lagi.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Jeremy Doku (6/10):

    Pemain City yang sedang dalam performa terbaiknya masuk menggantikan Gvardiol pada menit ke-58.

    Nathan Ake (6/10):

    Pemain asal Belanda ini menggantikan Nunes di lini belakang selama 30 menit terakhir dan tampil cukup solid.

    Rayan Cherki (7/10):

    Dimasukkan menggantikan Marmoush dengan sisa waktu lebih dari 10 menit dan tetap berhasil menonjol dengan umpan terobosan yang indah untuk Savinho.

    Mateo Kovacic (N/A):

    Menjadi bagian dari pergantian ganda bersama Cherki dan membantu menjaga ritme permainan.

    John Stones (N/A):

    Pengganti Foden di akhir pertandingan, yang mendapat tepuk tangan meriah saat ia disambut dengan antusias.

    Pep Guardiola (8/10):

    Mengambil risiko besar dengan tidak memasukkan begitu banyak pemain inti ke dalam susunan pemain awalnya, namun ia mendapat imbalan yang sepadan atas kepercayaannya pada pemain seperti Foden dan Marmoush.

