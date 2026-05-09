Mount Zirkzee Man Utd GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Man Utd vs Sunderland: Joshua Zirkzee dan Mason Mount menyia-nyiakan peluang langka untuk tampil mengesankan, sementara aksi heroik Senne Lammens memastikan Setan Merah lolos dengan hasil imbang tanpa gol

Manchester United harus puas dengan hasil imbang 0-0 melawan Sunderland pada Sabtu lalu, saat tim asuhan Michael Carrick tampil kurang bersemangat di tengah cuaca hujan dan berangin di Wearside. Tanpa kehadiran Casemiro dan Benjamin Sesko yang absen karena cedera, Setan Merah kesulitan mengendalikan jalannya pertandingan, dan berutang budi kepada kiper Senne Lammens yang melakukan dua penyelamatan gemilang untuk menjaga gawang mereka tetap bersih.

Tim asuhan Regis Le Bris memulai pertandingan dengan agresif, dan setelah tendangan melengkung Chemsdine Talbi dari tepi kotak penalti melebar tipis, Lammens harus tampil gemilang untuk menepis tendangan Noah Sadiki ke tiang gawang setelah gelandang Sunderland itu berhasil menembus pertahanan United.

Setan Merah tidak menciptakan banyak peluang berarti di babak pertama, dengan tendangan Amad Diallo yang melebar dan sundulan Joshua Zirkzee yang melambung di atas mistar gawang menjadi peluang terdekat mereka untuk memecah kebuntuan.

Sunderland terus menciptakan peluang-peluang yang lebih baik setelah jeda, dan Lammens kembali harus tampil maksimal untuk menepis tendangan keras Brian Brobbey setelah ia menerobos ke area penalti. Brobbey kemudian berperan sebagai pemberi umpan saat ia mengoper bola kepada Lutsharel Geertruida di tepi kotak penalti, namun tendangan rendahnya memantul kembali dari tiang gawang.

United nyaris mencuri kemenangan di masa tambahan waktu saat tendangan Matheus Cunha ditepis oleh Robin Roefs, namun tak ada gol yang tercipta dan kedua tim harus puas berbagi poin.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain United dari Stadium of Light...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Senne Lammens (8/10):

    Penyelamatan gemilang di awal pertandingan menggagalkan upaya Sadiki, sebelum ia melakukan penyelamatan yang lebih baik lagi untuk menggagalkan upaya Brobbey setelah jeda. Ia juga tampil cukup baik dalam menghadapi situasi bola mati.

    Noussair Mazraoui (5/10):

    Kadang-kadang mendapat tekanan dari Talbi, tetapi masih bisa bertahan di posisi bek kanan.

    Harry Maguire (6/10):

    Berusaha mengungguli Brobbey secara fisik dengan hasil yang campur aduk. Menjadi sosok yang menenangkan saat menguasai bola di hari yang sulit.

    Lisandro Martinez (5/10):

    Kembali dari skorsing dan terlihat agak kaku di awal pertandingan. Menjadi target Brobbey dan kesulitan menghadapi perbedaan fisik.

    Luke Shaw (7/10):

    Berusaha sebaik mungkin untuk mendukung Martinez melawan Brobbey dan terbukti menjadi sosok yang dapat diandalkan di lini pertahanan.

    Lini tengah

    Mason Mount (4/10):

    Tidak bisa menghubungkan permainan di lini tengah seperti yang dia inginkan. Kontribusi yang paling menonjol adalah pelanggarannya yang terus-menerus, yang akhirnya berujung pada kartu kuning.

    Kobbie Mainoo (5/10):

    Dalam penampilan yang tidak seperti biasanya, kontribusinya yang terbaik justru datang dari sisi pertahanan, sementara umpan-umpannya ke depan hanya sesekali berhasil.

    Bruno Fernandes (5/10):

    Tampak frustrasi sepanjang pertandingan karena rekan-rekannya di belakang gagal memberinya penguasaan bola yang cukup. Ada beberapa umpan yang mengancam di lini serang, namun sekali lagi ia gagal menyamai rekor assist dalam satu musim di Premier League.

    Serangan

    Amad Diallo (4/10):

    Menghabiskan sebagian besar babak pertama di lapangan karena kesulitan beradaptasi dengan kondisi. Melepaskan tendangan awal yang melebar, tapi itu adalah momen terbaiknya saat kembali ke Wearside.

    Joshua Zirkzee (3/10):

    Mendapat kesempatan langka untuk menjadi starter, tetapi penampilannya jauh dari harapan sehingga terkadang terasa menyakitkan. Bola sering memantul darinya dalam penampilan yang gagal membuktikan nilainya untuk musim depan.

    Matheus Cunha (5/10):

    Melepaskan umpan silang yang dicoba disundul oleh Zirkzee di babak pertama, namun gagal menciptakan peluang berarti lainnya dari sisi kiri. Pindah ke tengah pada pertengahan babak kedua dan nyaris mencetak gol di masa injury time, namun digagalkan oleh Roefs. Mendapat kartu kuning karena diving beberapa detik kemudian.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Patrick Dorgu (6/10):

    Hampir saja mencuri bola dari Roefs di dalam kotak penalti Sunderland dan melakukan beberapa pergerakan bagus ke belakang pertahanan setelah menggantikan Zirkzee.

    Bryan Mbeumo (6/10):

    Menyulitkan lawan dengan dribelnya yang langsung setelah masuk menggantikan Amad.

    Michael Carrick (5/10):

    Cedera membatasi pilihannya, tetapi keputusan untuk memilih Zirkzee daripada Mbeumo terasa aneh. Mungkin bisa dimaklumi karena target musim ini sudah tercapai.

