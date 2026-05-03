Mainoo, yang menandatangani kontrak jangka panjang awal pekan ini setelah berulang kali diabaikan oleh Ruben Amorim pada awal musim, berhasil mengamankan kemenangan bagi tim asuhan Michael Carrick yang sempat terlepas dari genggaman mereka setelah babak pertama yang gemilang.

Pertandingan dimulai di tengah berita mengkhawatirkan bahwa Sir Alex Ferguson dilarikan dari Old Trafford ke rumah sakit karena merasa tidak enak badan, meskipun ada kabar baik bahwa rawat inap tersebut hanya sebagai tindakan pencegahan dan manajer legendaris itu diperkirakan akan segera pulih di rumahnya.

Di lapangan, United langsung menyerang rival abadi mereka dan setelah awal yang cemerlang, mereka memimpin pada menit keenam ketika upaya kedua Matheus Cunha dalam menendang dari luar kotak penalti setelah tendangan sudut memantul dari tubuh Alexis Mac Allister dan masuk ke gawang.

The Red Devils selamat dari upaya-upaya yang melenceng dari Florian Wirtz dan Cody Gakpo, dan menggandakan keunggulan mereka pada menit ke-14 melalui serangan balik yang memukau, yang berakhir dengan kiper Liverpool menepis sundulan Bruno Fernandes namun bola terpantul langsung ke dada Benjamin Sesko, yang mendorongnya melewati garis gawang. Gol tersebut ditinjau karena diduga menyentuh jari striker, namun tetap disahkan.

Namun, kemenangan United yang tampaknya sudah pasti terancam ketika Amad Diallo, yang menggantikan Sesko pada babak kedua, dengan ceroboh kehilangan bola dan Dominik Szoboszlai melaju ke gawang dari garis tengah untuk memperkecil ketertinggalan dua menit setelah babak kedua dimulai. Liverpool menyamakan kedudukan sembilan menit kemudian berkat kesalahan konyol lainnya, kali ini berupa umpan yang gagal dari Lammens setelah tendangan gawang yang disambar Szoboszlai dan diteruskan ke Cody Gakpo untuk mencetak gol.

Liverpool tampak lebih berpeluang untuk meraih tiga poin, tetapi United tetap terlihat berbahaya dalam serangan balik, dan setelah Mbeumo gagal memanfaatkan beberapa peluang, Mainoo pun mengambil alih tanggung jawab itu sendiri.

