united liverpool ratings cunha lammens kobbieGetty
Richard Martin

Penilaian pemain Man Utd vs Liverpool: Kobbie Mainoo jadi pahlawan! Pahlawan binaan akademi klub ini merayakan perpanjangan kontraknya dengan gemilang, menyelamatkan Amad Diallo dan Senne Lammens dari situasi sulit, serta memastikan kembalinya tim ke Liga Champions

Kobbie Mainoo mencetak gol pertamanya musim ini dan membawa Manchester United meraih kemenangan 3-2 yang memuaskan namun harus diperjuangkan keras atas Liverpool, yang memastikan tiket mereka kembali ke Liga Champions dan menempatkan mereka dalam posisi yang kuat untuk finis di peringkat ketiga Liga Premier.

Mainoo, yang menandatangani kontrak jangka panjang awal pekan ini setelah berulang kali diabaikan oleh Ruben Amorim pada awal musim, berhasil mengamankan kemenangan bagi tim asuhan Michael Carrick yang sempat terlepas dari genggaman mereka setelah babak pertama yang gemilang.

Pertandingan dimulai di tengah berita mengkhawatirkan bahwa Sir Alex Ferguson dilarikan dari Old Trafford ke rumah sakit karena merasa tidak enak badan, meskipun ada kabar baik bahwa rawat inap tersebut hanya sebagai tindakan pencegahan dan manajer legendaris itu diperkirakan akan segera pulih di rumahnya.

Di lapangan, United langsung menyerang rival abadi mereka dan setelah awal yang cemerlang, mereka memimpin pada menit keenam ketika upaya kedua Matheus Cunha dalam menendang dari luar kotak penalti setelah tendangan sudut memantul dari tubuh Alexis Mac Allister dan masuk ke gawang.

The Red Devils selamat dari upaya-upaya yang melenceng dari Florian Wirtz dan Cody Gakpo, dan menggandakan keunggulan mereka pada menit ke-14 melalui serangan balik yang memukau, yang berakhir dengan kiper Liverpool menepis sundulan Bruno Fernandes namun bola terpantul langsung ke dada Benjamin Sesko, yang mendorongnya melewati garis gawang. Gol tersebut ditinjau karena diduga menyentuh jari striker, namun tetap disahkan.

Namun, kemenangan United yang tampaknya sudah pasti terancam ketika Amad Diallo, yang menggantikan Sesko pada babak kedua, dengan ceroboh kehilangan bola dan Dominik Szoboszlai melaju ke gawang dari garis tengah untuk memperkecil ketertinggalan dua menit setelah babak kedua dimulai. Liverpool menyamakan kedudukan sembilan menit kemudian berkat kesalahan konyol lainnya, kali ini berupa umpan yang gagal dari Lammens setelah tendangan gawang yang disambar Szoboszlai dan diteruskan ke Cody Gakpo untuk mencetak gol.

Liverpool tampak lebih berpeluang untuk meraih tiga poin, tetapi United tetap terlihat berbahaya dalam serangan balik, dan setelah Mbeumo gagal memanfaatkan beberapa peluang, Mainoo pun mengambil alih tanggung jawab itu sendiri.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Man United dari Old Trafford...

  • Penjaga Gawang & Pertahanan

    Senne Lammens (5/10):

    Babak pertama yang nyaman tanpa harus melakukan penyelamatan terlupakan ketika ia melakukan kesalahan fatal pertamanya sebagai pemain United, padahal sebelumnya ia selalu tampil tegas dalam mengeksekusi tendangan gawang. Ia sedikit menebusnya dengan menepis tendangan Ibrahima Konata yang berantakan untuk mencegah Liverpool unggul dan tetap tenang saat tim tamu meningkatkan tekanan di akhir pertandingan.

    Diogo Dalot (6/10):

    Menampilkan performa yang energik dan gigih, serta mampu mengimbangi Andy Robertson di babak pertama. Kontribusinya dalam serangan masih kurang memuaskan, tetapi para penggemar sangat menyukai penampilannya yang penuh semangat.

    Harry Maguire (6/10):

    Berjuang keras dengan serangkaian tekel keras, tetapi membuat beberapa kesalahan seperti menendang bola langsung ke pemain Liverpool pada babak pertama dan dikecoh oleh Szoboszlai.

    Ayden Heaven (6/10):

    Memiliki babak pertama yang bagus dengan menahan serangan Liverpool, tetapi harus bertanggung jawab atas perannya dalam kesalahan tendangan gawang yang berujung pada gol penyama kedudukan.

    Luke Shaw (7/10):

    Bermain bertahan dengan cerdas dan menyerang dengan baik, memberikan umpan silang yang berujung pada gol Sesko.

  • Lini tengah

    Kobbie Mainoo (8/10):

    Penampilan luar biasa sepanjang pertandingan, baik dalam melakukan tekel yang berani dan tegas, menggerakkan bola ke lini serang dengan mulus, maupun mencetak gol penentu kemenangan yang brilian.

    Casemiro (7/10):

    Menampilkan performa yang penuh semangat dan berpengalaman seperti biasanya dalam pertandingan besar terakhirnya bersama United. Mereka akan merindukannya.

    Bruno Fernandes (7/10):

    Menjadi motor di balik semua serangan terbaik United. Memicu gol Sesko meskipun tidak dihitung sebagai assist, meskipun seharusnya bisa mencetak gol sendiri saat tendangannya melebar tipis setelah menerima umpan dari Bryan Mbeumo.

  • Serangan

    Bryan Mbeumo (7/10):

    Penampilannya membaik mengingat ia sempat menghilang dalam beberapa pekan terakhir. Terus menerobos ke depan saat serangan balik, dan berperan dalam gol kedua. Digantikan oleh Dorgu.

    Benjamin Sesko (7/10):

    Membuat Konate kewalahan di babak pertama dengan permainan bertahan yang sangat baik. Golnya memang beruntung, tetapi kini ia telah mencetak 12 gol, tidak buruk sama sekali untuk musim debutnya.

    Matheus Cunha (7/10):

    Membongkar pertahanan Liverpool dengan dribelnya dan melepaskan tendangan yang mematikan, meskipun ia mendapat sedikit keberuntungan.

  • Pemain Cadangan & Manajer

    Amad Diallo (4/10):

    Mulai pertandingan dengan sangat buruk saat masuk ke lapangan dan hampir tidak bisa bangkit, terlihat kehilangan kepercayaan diri.

    Patrick Dorgu (6/10):

    Penampilan pertamanya yang menggembirakan setelah absen lebih dari tiga bulan karena cedera, menembus sisi kanan pertahanan Liverpool dengan pergerakannya.

    Joshua Zirkzee (N/A):

    Berjuang hingga akhir dalam penampilan singkatnya di akhir pertandingan.

    Leny Yoro (N/A):

    Masuk pada waktu tambahan, sebagian besar untuk memberi tepuk tangan meriah kepada Fernandes.

    Michael Carrick (7/10):

    Memimpin permainan dengan baik di babak pertama, memulai babak kedua dengan kurang meyakinkan, namun pada akhirnya mencatatkan kemenangan kelima dari lima pertandingan melawan enam tim besar Liga Premier dan memastikan tim lolos ke Liga Champions.

