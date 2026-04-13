Penilaian pemain Man Utd vs Leeds: Leny Yoro dan Lisandro Martinez mengalami mimpi buruk saat Setan Merah menelan kekalahan mengejutkan di kandang meski Casemiro dan Bruno Fernandes sudah berjuang sekuat tenaga

Player ratings
Manchester United
Premier League
Manchester United vs Leeds United
Leeds United
Manchester United menelan kekalahan kandang pertamanya di bawah asuhan Michael Carrick setelah Setan Merah dikalahkan 2-1 di kandang sendiri oleh rival sekota mereka, Leeds United, dalam laga yang dramatis dan penuh ketegangan di Old Trafford. Noah Okafor mencetak dua gol di babak pertama setelah kesalahan pertahanan yang dilakukan Leny Yoro dan Lisandro Martinez, yang kemudian diusir wasit pada awal babak kedua.

United bisa saja benar-benar ambruk setelah pemain asal Argentina itu diusir dari lapangan akibat tinjauan VAR karena menarik rambut Dominic Calvert-Lewin, namun mereka justru bangkit dan nyaris mencuri hasil imbang. Sundulan Casemiro pada menit ke-70 membangkitkan semangat para pendukung tuan rumah dan memicu serangan-serangan udara yang lebih gencar. 

Sundulan Benjamin Sesko berhasil diselamatkan oleh kiper berusia 35 tahun, Karl Darlow, dan kemudian sundulan Casemiro berhasil dihalau di garis gawang oleh Calvert-Lewin yang selalu tampil konsisten. 

Leeds bertahan untuk meraih kemenangan tandang pertama di liga di kandang United sejak 1981 guna meningkatkan peluang mereka untuk bertahan, sementara tim asuhan Carrick melihat harapan mereka untuk finis di empat besar terancam, meskipun mereka masih berada di posisi ketiga klasemen Liga Premier dengan enam pertandingan tersisa.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Man United dari Old Trafford...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Senne Lammens (5/10):

    Melakukan penyelamatan gemilang dari jarak dekat saat menghadapi Dominic Calvert-Lewin, namun tak bisa berbuat banyak terhadap gol-gol yang tercipta dan tak selaras dengan para beknya.

    Noussair Mazraoui (4/10):

    Sering dikalahkan oleh Okafor di sayapnya, gagal menghentikan tembakan penyerang Swiss tersebut, dan kehilangan bola di area berbahaya. 

    Leny Yoro (3/10):

    Bermain buruk di babak pertama, dikalahkan oleh Calvert-Lewin dalam duel udara untuk gol pertama, kehilangan bola yang berujung pada gol kedua, dan kemudian kehilangan bola lagi di area berbahaya sebelum Martinez menyelamatkan muka.

    Lisandro Martinez (4/10):

    Kesulitan dalam duel udara dan ikut bertanggung jawab atas gol kedua. Menebus kesalahannya dengan tekel yang menyelamatkan gawang dari Tanaka, namun membuat timnya bermain dengan 10 orang selama sebagian besar babak kedua karena tarikan rambutnya yang konyol terhadap Calvert-Lewin.

    Luke Shaw (6/10):

    Satu-satunya bek yang meninggalkan lapangan dengan sedikit harga diri. Mendapat kartu kuning karena menjatuhkan Jayden Bogle dengan sengaja.

    Lini tengah

    Manuel Ugarte (4/10):

    Ini adalah penampilan pertamanya sebagai starter di bawah asuhan Carrick dan mudah dipahami mengapa ia sebelumnya tidak pernah dipilih. Berulang kali kehilangan bola dan tidak terlalu bagus dalam merebutnya kembali. Fakta bahwa United hanya menang sekali dari 10 pertandingan yang ia mainkan sebagai starter musim ini sudah cukup menjelaskan semuanya.

    Casemiro (7/10):

    Tidak bisa menunjukkan kekuatan seperti biasanya, tetapi tidak menyerah begitu saja dan sundulan kerasnya memberi harapan bagi United, sementara hanya blok fantastis dari Calvert-Lewin yang mencegahnya menyamakan kedudukan.

    Bruno Fernandes (7/10):

    Salah satu dari sedikit pemain yang mencoba hal-hal kreatif di babak pertama dan umpan silangnya yang sangat baik kepada Casemiro memberi mereka peluang.

    Serangan

    Matheus Cunha (5/10):

    Tidak pernah bisa menemukan ritme permainannya. Tendangannya melambung di atas mistar gawang, kehilangan kontrol bola setelah melakukan gerakan yang menjanjikan, dan kemudian melepaskan tembakan langsung ke arah Karl Darlow di akhir pertandingan.

    Benjamin Sesko (5/10):

    Mengalami malam yang mengecewakan lagi saat menjadi starter. Tidak memanfaatkan umpan dari Amad dengan baik dan secara umum kesulitan melewati bek tengah Leeds. Mencoba menyundul bola di akhir pertandingan, tetapi digagalkan oleh lompatan atletis Darlow.

    Amad Diallo (6/10):

    Tidak ada yang bisa disalahkan dari usahanya dan terlihat sebagai salah satu dari sedikit pemain yang mampu menciptakan peluang sebelum diganti.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Diogo Dalot (6/10):

    Penampilannya lebih baik daripada Mazraoui karena ia membantu memperkuat pertahanan.

    Bryan Mbeumo (6/10):

    Memberikan opsi tambahan bagi United, namun ia tampak kurang tajam setelah kembali dari tugas internasional bersama Kamerun. 

    Michael Carrick (5/10):

    Mengganti Dalot dengan Mazraoui justru berbalik merugikan, dan babak pertama menjadi salah satu penampilan terburuk selama masa jabatannya yang singkat. Namun, patut diapresiasi bahwa tim yang bermain dengan 10 orang berhasil bangkit dan nyaris mencuri satu poin.

