Man Utd Chelsea GFXGOAL

Penilaian pemain Man Utd vs Chelsea: Bruno Fernandes menunjukkan kehebatannya untuk mengejar rekor assist Liga Premier, sementara Diogo Dalot berhasil menghalangi Alejandro Garnacho

Manchester United mengambil langkah besar menuju lolos ke Liga Champions berkat kemenangan 1-0 di kandang rival lima besar mereka, Chelsea, pada Sabtu malam. Gol Matheus Cunha di babak pertama memastikan Setan Merah unggul sepuluh poin atas The Blues di peringkat keenam, dengan hanya tersisa lima pertandingan di musim Liga Premier.

United seharusnya sudah tertinggal tak lama setelah pertandingan memasuki menit ke-30 ketika Enzo Fernandez lolos dari penjagaan bek tengah dadakan Noussair Mazraoui sebelum melepaskan tembakan yang melebar saat berhadapan satu lawan satu dengan kiper Senne Lammens.

Chelsea mencetak gol tak lama setelah itu ketika Lammens menepis tendangan Fernandez lainnya ke arah Cole Palmer, yang kemudian mengoper ke Liam Delap untuk diselesaikan, namun bendera offside dikibarkan.

Berlawanan dengan alur permainan, United memimpin pada menit ke-43. Fernandes berhasil berlari ke garis gawang dan mencetak assist ke-18nya di Liga Premier musim ini, memberikan umpan tarik ke Cunha yang kemudian melepaskan tendangan keras ke sudut atas gawang.

Setan Merah selamat dari ancaman lain setelah jeda saat Delap dan Wesley Fofana sama-sama menyundul umpan silang Pedro Neto ke mistar gawang, namun itu adalah peluang terdekat Chelsea untuk menyamakan kedudukan selama babak kedua yang tegang.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain United di Stamford Bridge...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Senne Lammens (6/10):

    Berhasil menghalau sejumlah umpan silang ke kotak penalti United dan mengatur barisan pertahanannya dengan baik saat Chelsea berusaha mengejar gol penyama kedudukan.

    Diogo Dalot (8/10):

    Benar-benar membuat Alejandro Garnacho, yang berperan sebagai antagonis, tak berdaya dengan pertahanan yang sangat mengesankan. Tentunya ini salah satu penampilan terbaiknya saat mengenakan seragam United.

    Noussair Mazraoui (7/10):

    Berperan dengan baik sebagai bek tengah saat United sedang membutuhkan. Semakin percaya diri dalam peran tersebut seiring berjalannya pertandingan.

    Ayden Heaven (7/10):

    Demikian pula, ia semakin berani seiring berjalannya pertandingan, melakukan tekel-tekel keras dan melakukan serangkaian intervensi krusial.

    Luke Shaw (6/10):

    Awalnya tampil lambat saat menghadapi Estevao Willian sebelum cedera dini pemain Brasil itu memaksa Chelsea melakukan pergantian. Permainannya jauh lebih baik setelah itu karena Neto tidak terlalu sering mencoba menerobos ke belakang.

    Lini tengah

    Casemiro (6/10):

    Berhasil mematahkan serangan dengan baik. Para pendukung tim tamu sangat menikmati saat ia mengunci pergerakan Garnacho di babak kedua.

    Kobbie Mainoo (6/10):

    Mempertahankan alur permainan, menyusup ke celah-celah untuk menggiring bola keluar dari tekanan dan merebut kembali bola dari pemain Chelsea.

    Bruno Fernandes (8/10):

    Luar biasa. Kini hanya butuh dua assist lagi untuk menyamai rekor Premier League untuk assist terbanyak dalam satu musim. Dia menjadi pusat dari segala hal positif yang dilakukan United.

    Serangan

    Bryan Mbeumo (5/10):

    Tidak selaras dengan penyerang United lainnya. Kini belum mencetak gol dalam delapan pertandingan terakhirnya. Digantikan oleh Zirkzee.

    Benjamin Sesko (5/10):

    Tidak bisa memanfaatkan kecepatan, kekuatan, atau tinggi badannya untuk menembus barisan pertahanan Chelsea yang kurang berpengalaman. Digantikan oleh Amad.

    Matheus Cunha (7/10):

    Penampilan yang campur aduk. Mencetak gol penentu kemenangan, tetapi tampil jauh di bawah standar dalam aspek lain permainan. Secara mencolok membuang peluang emas di babak pertama dengan sentuhan yang begitu buruk hingga berakhir dengan pelanggaran terhadap Fofana dan mendapat kartu kuning. Digantikan oleh Mount.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Amad Diallo (N/A):

    Menggantikan Sesko sebagai pemain pengganti di akhir pertandingan.

    Mason Mount (N/A):

    Dicemooh oleh suporter Chelsea saat masuk menggantikan Cunha.

    Joshua Zirkzee (N/A):

    Masuk menggantikan Mbeumo di menit-menit akhir.

    Michael Carrick (6/10):

    United harus berjuang keras dan bertahan dengan gigih, namun meski hanya memiliki satu bek tengah murni yang tersedia, Heaven, mereka berhasil menjalankan tugasnya dan semakin mendekati kembalinya ke Liga Champions.

