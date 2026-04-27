Man Utd Brentford ratingsGetty
Richard Martin

Penilaian pemain Man Utd vs Brentford: Casemiro dan Bruno Fernandes terus tampil gemilang, sementara Benjamin Sesko tampil menonjol dan nyaris memastikan kembalinya tim ke Liga Champions

Manchester United seolah sudah bisa mendengar lagu kebangsaan Liga Champions setelah Casemiro dan Benjamin Sesko mengantarkan mereka meraih kemenangan 2-1 atas Brentford pada Senin lalu. Setan Merah tetap berada di posisi ketiga klasemen Liga Premier, namun kini unggul 11 poin atas Brighton yang berada di peringkat keenam, yang berarti mereka hampir pasti finis di lima besar dan memastikan tiket kembali ke kompetisi teratas Eropa untuk pertama kalinya dalam tiga tahun.

Casemiro melompat untuk menyundul gol keempatnya dalam delapan pertandingan dan membawa United memimpin pada menit ke-12, saat tuan rumah memanfaatkan awal pertandingan yang gemilang. Amad Diallo sempat membuang peluang emas pada menit kedua setelah aksi menggiring bola yang indah dari Kobbie Mainoo; tendangannya diblok di garis gawang oleh Sepp van den Berg, sementara tak lama setelah itu, sundulan Harry Maguire berhasil ditepis dari garis gawang oleh Caoimhin Kelleher.

United memang bermain agak berisiko, dan dibutuhkan dua penyelamatan gemilang dari Senne Lammens untuk mencegah dua gol bunuh diri yang hampir terjadi dari Ayden Heaven. Sesko kemudian memberi tuan rumah keunggulan dua gol tepat sebelum babak pertama berakhir, dengan penyelesaian yang mudah setelah Bruno Fernandes memberikan umpan matang kepada pemain asal Slovenia itu. Umpan kapten United itu membuatnya mengoleksi 19 assist musim ini, hanya satu assist lagi untuk menyamai rekor bersama Kevin De Bruyne dan Thierry Henry di Liga Premier.

United tampil nyaman sepanjang sebagian besar babak kedua, meskipun gol Mathias Jensen pada menit ke-87 membuat akhir pertandingan menjadi menegangkan sebelum peluit akhir berbunyi.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain United dari Old Trafford...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Senne Lammens (8/10):

    Melakukan dua penyelamatan gemilang untuk menyelamatkan muka Heaven dan menjaga keunggulan United.

    Diogo Dalot (6/10):

    Bermain solid di lini belakang dan kemudian mengambil posisi bek sayap kanan yang sudah biasa ia mainkan di babak kedua, dan terlihat sama nyamannya.

    Harry Maguire (6/10):

    Mengatur gol Casemiro dengan sundulan melengkung setelah hampir mencetak gol sendiri. Diterpa tekanan dari Thiago namun lolos tanpa cedera, berbeda dengan kekalahan menyakitkan 3-1 di G-tech Community Stadium pada awal musim ini.

    Ayden Heaven (7/10):

    Berhasil menghentikan Thiago berulang kali, namun di hari lain bisa saja mencetak beberapa gol bunuh diri. Seorang pemain yang suka bermain di batas risiko.

    Luke Shaw (6/10):

    Beberapa kali dibuat ketar-ketir oleh Ouattara dan harus berhati-hati setelah mendapat kartu kuning pada menit keenam.

    • Iklan
    Lini tengah

    Kobbie Mainoo (8/10):

    Telah menunjukkan bakatnya dalam beberapa kesempatan, terutama saat melakukan dribel yang memukau, yang seharusnya bisa diselesaikan dengan lebih baik oleh Amad.

    Casemiro (8/10):

    Mencetak gol kesembilannya musim ini lewat sundulan yang sudah menjadi ciri khasnya, dan memicu sorakan 'Satu tahun lagi' dari para pendukung tuan rumah. United pasti akan merindukan ancaman tendangan bebasnya serta tekel gesitnya yang keras.

    Bruno Fernandes (8/10):

    Mendorong kemenangan dengan serangkaian umpan yang menakjubkan. Menolak kesempatan untuk mencetak gol demi menambah jumlah assistnya dengan umpan kepada Sesko.

    Serangan

    Amad Diallo (5/10):

    Gagal memanfaatkan dua peluang emas untuk mencetak gol dan diganti pada babak pertama.

    Benjamin Sesko (7/10):

    Menunjukkan permainan penguasaan bola yang baik selain mencetak gol liga ke-10 musim ini yang membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak klub.

    Bryan Mbeumo (6/10):

    Awal yang energik berubah menjadi penampilan mengecewakan yang terbaru, dan itu terjadi saat melawan mantan timnya. Digantikan oleh Mount pada babak kedua.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Noussair Mazraoui (7/10):

    Memperkuat sisi kanan yang sempat rapuh saat Amad bermain dengan masuk sebagai bek tengah kanan.

    Mason Mount (6/10):

    Penampilan singkat yang positif untuk membantu memulihkan kebugarannya.

    Leny Yoro (5/10):

    Saat dia masuk, Brentford semakin percaya diri dan mencetak gol.

    Joshua Zirkzee (N/A):

    Dimasukkan pada menit ke-88.

    Michael Carrick (7/10):

    Ada banyak hal yang bisa diapresiasi dari tim dalam serangan, dan dia melakukan pergantian pemain yang tegas namun logis pada babak pertama untuk memperkuat pertahanan.

