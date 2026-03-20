Goal.com
Live
Man Utd Bournmouth ratings gfx
Richard Martin

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Man Utd vs Bournemouth: Pukulan telak bagi Harry Maguire! Kesalahan fatal bek tengah Inggris itu merusak penampilan gemilang Bruno Fernandes

Kembalinya Harry Maguire ke skuad Inggris diwarnai insiden yang tidak diinginkan, karena ia diusir wasit dalam laga yang berakhir imbang 2-2 secara mengecewakan bagi Manchester United di kandang Bournemouth. Setan Merah dua kali unggul di babak kedua, lewat tendangan penalti Bruno Fernandes dan kemudian gol bunuh diri James Hill. Namun, keunggulan mereka selalu dibalas, dan mereka punya alasan untuk protes atas gol penyama kedudukan pertama yang dicetak The Cherries.

Manchester United melepaskan 11 tembakan di babak pertama, jumlah terbanyak yang pernah dihadapi Bournemouth sejak hasil imbang 4-4 yang menegangkan di Old Trafford pada bulan Desember. Mereka jelas tampil lebih dominan, namun kurang tenang di sepertiga akhir lapangan. Amad kehilangan konsentrasi saat mencoba mengontrol umpan dari Matheus Cunha yang seharusnya membawanya ke depan gawang, sementara pemain asal Pantai Gading itu dan Cunha sama-sama digagalkan oleh kiper Bournemouth, Djorde Petrovic.

Dengan kedua tim yang kurang tajam, tak terhindarkan bahwa gol pembuka harus datang dari kesalahan, dan itu terjadi akibat tarikan baju yang tak perlu dari Alex Jimenez terhadap Cunha. Hal itu memungkinkan Fernandes maju dan mencetak gol kedelapannya musim ini, yang keempat dari titik penalti.

United merasa seharusnya mendapat penalti kedua saat Amad dijatuhkan oleh Adrien Truffert, namun Bournemouth justru melancarkan serangan balik cepat dan menyamakan kedudukan melalui Ryan Christie, yang mencetak gol dari umpan balik Truffert. United tidak terpaku pada keputusan tersebut dan empat menit kemudian kembali memimpin berkat gol bunuh diri Hill yang bermula dari tendangan sudut mematikan Fernandes.

Namun, masih ada drama lain yang menanti. Sentuhan cerdik Evanilson membuatnya lepas dari Maguire, dan sang bek panik lalu menjatuhkannya, sehingga mendapat hukuman maksimal. Eli Junio Kroupi, yang mencetak gol penyeimbang di menit-menit akhir dalam laga penuh gol pada Desember lalu, maju untuk dengan tenang mengeksekusi penalti dan membuat United masih harus menunggu kemenangan pertama atas Bournemouth sejak 2023.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Man United di Vitality Stadium...

  • Penjaga Gawang & Pertahanan

    Senne Lammens (7/10):

    Melakukan penyelamatan gemilang dari Rayan dan berusaha sekuat tenaga untuk menghalau tembakan Alex Scott setelah bola membentur mistar gawang. Seperti biasa, ia mampu mengatasi ancaman bola-bola lambung dengan baik.

    Diogo Dalot (6/10):

    Bermain cemerlang dalam serangan meskipun ia melakukan dua kesalahan, satu tendangan yang melenceng, dan satu lagi kesalahan umpan yang berbahaya.

    Harry Maguire (5/10):

    Berisiko kebobolan penalti karena mendorong Evanilson di babak pertama dan akhirnya dihukum karena pelanggaran yang sama. Bukan cara yang ideal untuk menandai kembalinya dia ke skuad Inggris.

    Leny Yoro (7/10):

    Cukup solid sepanjang pertandingan kecuali satu momen ketika Truffert melewatinya dengan lincah.

    Luke Shaw (6/10):

    Beberapa kali terdesak ke belakang saat diuji oleh Rayan.

    • Iklan

  • Lini tengah

    Kobbie Mainoo (6/10):

    Gerakannya yang cerdik membantu United menemukan celah di pertahanan Bournemouth.

    Casemiro (6/10):

    Penampilannya malam ini dipengaruhi oleh kartu kuning yang diterimanya di babak pertama akibat menarik baju Marcus Tavernier, dan ia tidak bermain dengan kepercayaan diri atau kekuatan seperti biasanya.

    Bruno Fernandes (7/10):

    Meskipun tidak dalam performa terbaiknya, ia tetap menjadi pencetak kedua gol tersebut dan menjadi sosok yang selalu diandalkan United untuk mendapatkan inspirasi.

  • Serangan

    Amad Diallo (7/10):

    Memiliki beberapa momen menarik dan menjadi penyerang paling berbahaya bagi United, namun sayangnya kehilangan konsentrasi saat Cunha memberinya umpan.

    Bryan Mbeumo (6/10):

    Menunjukkan pergerakan yang baik, namun tidak mampu mengubahnya menjadi peluang yang bagus. Digantikan oleh Sesko.

    Matheus Cunha (7/10):

    Membuat Bournemouth kewalahan di sisi kiri sejak awal dan kecerdikannya akhirnya membuahkan hasil saat ia mendapatkan penalti. Diganti pada menit ke-82 setelah kartu merah Maguire.

  • Pemain Cadangan & Manajer

    Benjamin Sesko (5/10):

    Tidak ada penampilan sebagai pemain pengganti andalan kali ini.

    Ayden Heaven (N/A):

    Menepis tendangan Ben Doak di menit-menit akhir.

    Manuel Ugarte (N/A):

    Menggantikan Casemiro untuk memberikan energi tambahan di akhir pertandingan guna mempertahankan hasil imbang.

    Mason Mount (N/A):

    Penampilan singkat di menit-menit akhir untuk menandai kembalinya dari cedera.

    Michael Carrick (6/10):

    Memimpin babak pertama yang menjanjikan dan tidak bisa disalahkan atas hilangnya keunggulan. Melakukan apa yang harus dilakukannya untuk mempertahankan hasil imbang dengan memasukkan Heaven dan Casemiro.