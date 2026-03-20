Penilaian pemain Man Utd vs Bournemouth: Pukulan telak bagi Harry Maguire! Kesalahan fatal bek tengah Inggris itu merusak penampilan gemilang Bruno Fernandes

Manchester United melepaskan 11 tembakan di babak pertama, jumlah terbanyak yang pernah dihadapi Bournemouth sejak hasil imbang 4-4 yang menegangkan di Old Trafford pada bulan Desember. Mereka jelas tampil lebih dominan, namun kurang tenang di sepertiga akhir lapangan. Amad kehilangan konsentrasi saat mencoba mengontrol umpan dari Matheus Cunha yang seharusnya membawanya ke depan gawang, sementara pemain asal Pantai Gading itu dan Cunha sama-sama digagalkan oleh kiper Bournemouth, Djorde Petrovic.

Dengan kedua tim yang kurang tajam, tak terhindarkan bahwa gol pembuka harus datang dari kesalahan, dan itu terjadi akibat tarikan baju yang tak perlu dari Alex Jimenez terhadap Cunha. Hal itu memungkinkan Fernandes maju dan mencetak gol kedelapannya musim ini, yang keempat dari titik penalti.

United merasa seharusnya mendapat penalti kedua saat Amad dijatuhkan oleh Adrien Truffert, namun Bournemouth justru melancarkan serangan balik cepat dan menyamakan kedudukan melalui Ryan Christie, yang mencetak gol dari umpan balik Truffert. United tidak terpaku pada keputusan tersebut dan empat menit kemudian kembali memimpin berkat gol bunuh diri Hill yang bermula dari tendangan sudut mematikan Fernandes.

Namun, masih ada drama lain yang menanti. Sentuhan cerdik Evanilson membuatnya lepas dari Maguire, dan sang bek panik lalu menjatuhkannya, sehingga mendapat hukuman maksimal. Eli Junio Kroupi, yang mencetak gol penyeimbang di menit-menit akhir dalam laga penuh gol pada Desember lalu, maju untuk dengan tenang mengeksekusi penalti dan membuat United masih harus menunggu kemenangan pertama atas Bournemouth sejak 2023.

