Sulit dipercaya bahwa ini adalah laga antara tim peringkat ketiga dan keempat Liga Premier pada babak pertama; pertandingan yang membosankan dan kaku, dengan hanya satu tembakan tepat sasaran, yaitu sundulan Amad Diallo yang berhasil diselamatkan oleh Emi Martinez.

United mulai bangkit setelah jeda dan Martinez kembali beraksi untuk menepis tendangan Bryan Mbeumo, yang menerima umpan tajam dari tendangan sudut. Hal itu berujung pada tendangan sudut yang dimanfaatkan United untuk mencetak gol pembuka, Casemiro menyambung umpan Fernandes untuk mencetak gol ketujuhnya musim ini, yang merupakan rekor produktivitas tertinggi dalam kariernya.

Fernandes juga mencatatkan sejarah dengan mencetak assist ke-15-nya musim ini, menyamai rekor David Beckham untuk jumlah assist terbanyak dalam satu musim Premier League bagi United. Namun, mereka segera disamakan setelah beberapa kali pertahanan yang ceroboh, dan Barkley—yang memulai pertandingan liga pertamanya sejak Januari 2025—memanfaatkan kekacauan tersebut untuk menyamakan skor pada menit ke-64.

Namun, United tidak butuh waktu lama untuk membalas, dan tentu saja Fernandes-lah yang memberikan umpan kepada Cunha untuk mencetak gol pertamanya dalam enam pertandingan dan membawa Setan Merah kembali memimpin, sebelum Sesko memastikan kemenangan yang tak ternilai harganya, sehingga United kini memiliki selisih enam poin dari posisi kelima di klasemen, yang merupakan tiket terakhir ke Liga Champions.

