Richard Martin

Penilaian pemain Man Utd vs Aston Villa: Raja assist Bruno Fernandes kembali beraksi! Kapten tim terus membuat kekacauan saat Setan Merah mengokohkan posisi empat besar berkat kemenangan krusial

Bruno Fernandes mencatatkan sejarah dengan mengantarkan Manchester United meraih kemenangan 3-1 atas Aston Villa, sekaligus membawa timnya semakin dekat dengan tiket kembali ke Liga Champions. Kapten Setan Merah itu mencatatkan assist ke-15 dan ke-16 musim ini saat United mengalahkan Villa, pesaing lain dalam perebutan empat besar, dan memperkuat posisi mereka di peringkat ketiga, sekaligus memperlebar jarak menjadi tiga poin dari tim asuhan Unai Emery.

Sulit dipercaya bahwa ini adalah laga antara tim peringkat ketiga dan keempat Liga Premier pada babak pertama; pertandingan yang membosankan dan kaku, dengan hanya satu tembakan tepat sasaran, yaitu sundulan Amad Diallo yang berhasil diselamatkan oleh Emi Martinez. 

United mulai bangkit setelah jeda dan Martinez kembali beraksi untuk menepis tendangan Bryan Mbeumo, yang menerima umpan tajam dari tendangan sudut. Hal itu berujung pada tendangan sudut yang dimanfaatkan United untuk mencetak gol pembuka, Casemiro menyambung umpan Fernandes untuk mencetak gol ketujuhnya musim ini, yang merupakan rekor produktivitas tertinggi dalam kariernya.

Fernandes juga mencatatkan sejarah dengan mencetak assist ke-15-nya musim ini, menyamai rekor David Beckham untuk jumlah assist terbanyak dalam satu musim Premier League bagi United. Namun, mereka segera disamakan setelah beberapa kali pertahanan yang ceroboh, dan Barkley—yang memulai pertandingan liga pertamanya sejak Januari 2025—memanfaatkan kekacauan tersebut untuk menyamakan skor pada menit ke-64.

Namun, United tidak butuh waktu lama untuk membalas, dan tentu saja Fernandes-lah yang memberikan umpan kepada Cunha untuk mencetak gol pertamanya dalam enam pertandingan dan membawa Setan Merah kembali memimpin, sebelum Sesko memastikan kemenangan yang tak ternilai harganya, sehingga United kini memiliki selisih enam poin dari posisi kelima di klasemen, yang merupakan tiket terakhir ke Liga Champions.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain United dari Old Trafford...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Senne Lammens (6/10):

    Sebagian besar hanya menjadi penonton. Melakukan penyelamatan pertamanya saat menepis tendangan Amadou Onana setelah pertandingan berjalan satu jam. Tidak melihat bola saat Barkley mencetak gol penyama kedudukan.

    Diogo Dalot (5/10):

    Secara keseluruhan, penampilannya mengecewakan. Tendangannya meleset jauh ke baris Z setelah menerima umpan chip dari Fernandes, lalu sundulannya dari umpan bagus Casemiro melambung di atas mistar gawang.

    Harry Maguire (7/10):

    Menunjukkan antisipasi yang sangat baik sepanjang pertandingan dan mengalahkan Ollie Watkins dalam lomba lari saat skor masih imbang tanpa gol.

    Leny Yoro (7/10):

    Melakukan tekel gesit yang brilian terhadap Watkins di babak pertama dan bertahan dengan gigih di babak kedua.

    Luke Shaw (7/10):

    Pemain terbaik di babak pertama karena berulang kali memotong umpan-umpan berbahaya, melakukan tekel terhadap Watkins pada momen krusial, dan melakukan serangan ke depan yang agresif.

    Lini tengah

    Kobbie Mainoo (6/10):

    Melakukan beberapa umpan dan dribel yang bagus di babak pertama, meskipun intervensi terpentingnya adalah tekel terhadap Emi Buendia yang menggagalkan peluang berbahaya.

    Casemiro (8/10):

    Penampilan yang gigih seperti biasanya, menunjukkan agresivitasnya, ancaman golnya, dan kemampuannya dalam memberikan umpan. Tak heran para penggemar meneriakkan 'Satu tahun lagi'. 

    Bruno Fernandes (9/10):

    Dalam performa terbaiknya yang dominan dan menentukan. Semua peluang United disalurkan melalui dirinya, sehingga tentu saja dua gol pertama berasal dari umpannya, begitu pula tendangan Mbeumo yang menghasilkan tendangan sudut yang sangat penting. Dan kini ia telah melampaui ikon klub, Beckham, dalam hal jumlah assist terbanyak dalam satu musim liga, sementara ia hanya berjarak empat assist untuk menyamai pemegang rekor Liga Premier, Thierry Henry dan Kevin De Bruyne.

    Serangan

    Amad Diallo (5/10):

    Memiliki dua peluang, namun secara keseluruhan penampilannya mengecewakan dan ia dua kali mengalami kesulitan akibat dribelnya yang terlalu percaya diri di wilayah pertahanannya sendiri.

    Bryan Mbeumo (6/10):

    Penampilannya di babak pertama kurang memuaskan, namun tendangan pertamanya yang mengarah ke gawang memaksa terjadinya tendangan sudut yang krusial, dan para penggemar mengingat kontribusinya saat ia mendapat pujian saat diganti.

    Matheus Cunha (7/10):

    Melakukan penetrasi yang bagus di sayap kiri untuk mengganggu Villa di babak pertama dan mencetak gol dengan brilian untuk mengembalikan United ke jalur kemenangan.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Benjamin Sesko (7/10):

    Mencetak gol kedelapannya pada tahun 2026, gol kelimanya sebagai pemain pengganti yang semakin mengukuhkan statusnya sebagai pemain pengganti andalan. Semakin sedikit yang dibicarakan tentang penyelesaian akhir yang mengerikan darinya nanti, semakin baik.

    Manuel Ugarte (N/A):

    Menggantikan Casemiro pada menit ke-91.

    Michael Carrick (7/10):

    Menunjukkan kesabaran setelah babak pertama yang membosankan dan percaya bahwa timnya akan menyelesaikan tugasnya, sementara pergantian pemain satu-satunya sebelum menit ke-90 berujung pada gol. Itu adalah lima kemenangan dari lima pertandingan di Old Trafford.

