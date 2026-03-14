Penilaian pemain Man City vs West Ham: Apakah perebutan gelar sudah berakhir?! Erling Haaland tak terlihat saat tim asuhan Pep Guardiola tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen Arsenal setelah penampilan buruk di London Stadium

Bernardo Silva membawa City unggul pada menit ke-30, mencetak gol lewat tendangan chip yang brilian, meskipun ada keraguan apakah itu memang disengaja.

Namun, begitu mereka memimpin, keunggulan itu langsung hilang, setelah Konstantinos Mavropanos mencetak gol sundulan dari tendangan sudut, sementara Gianluigi Donnarumma tak berdaya.

City menguasai bola hampir sepanjang pertandingan, tetapi mereka sangat kesulitan untuk menciptakan peluang, sementara West Ham tampak nyaman menjaga jarak dengan tim asuhan Pep Guardiola.

Pada menit ke-83, Mads Hermansen harus bertindak, menepis tendangan bebas yang berbahaya dari pemain pengganti Tijjani Reijnders ke mistar gawang, dan pada masa injury time, Marc Guehi entah bagaimana melepaskan tembakan melambung dari jarak dekat, dengan gelar Premier League seolah-olah melayang bersama bola, kini mereka tertinggal sembilan poin dari tim London Utara, meskipun masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain City di London Stadium...