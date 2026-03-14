Penilaian pemain Man City vs West Ham: Apakah perebutan gelar sudah berakhir?! Erling Haaland tak terlihat saat tim asuhan Pep Guardiola tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen Arsenal setelah penampilan buruk di London Stadium

Manchester City harus puas bermain imbang 1-1 melawan West Ham di London Stadium pada Sabtu malam, sementara trofi Liga Premier tampaknya mulai lepas dari genggaman tim asuhan Pep Guardiola. Bernardo Silva mencetak gol untuk City, namun keunggulan mereka langsung dibalas oleh Konstantinos Mavropanos, sehingga Arsenal kini menguasai sepenuhnya perebutan gelar juara.

Bernardo Silva membawa City unggul pada menit ke-30, mencetak gol lewat tendangan chip yang brilian, meskipun ada keraguan apakah itu memang disengaja. 

Namun, begitu mereka memimpin, keunggulan itu langsung hilang, setelah Konstantinos Mavropanos mencetak gol sundulan dari tendangan sudut, sementara Gianluigi Donnarumma tak berdaya. 

City menguasai bola hampir sepanjang pertandingan, tetapi mereka sangat kesulitan untuk menciptakan peluang, sementara West Ham tampak nyaman menjaga jarak dengan tim asuhan Pep Guardiola. 

Pada menit ke-83, Mads Hermansen harus bertindak, menepis tendangan bebas yang berbahaya dari pemain pengganti Tijjani Reijnders ke mistar gawang, dan pada masa injury time, Marc Guehi entah bagaimana melepaskan tembakan melambung dari jarak dekat, dengan gelar Premier League seolah-olah melayang bersama bola, kini mereka tertinggal sembilan poin dari tim London Utara, meskipun masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain City di London Stadium...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Gianluigi Donnarumma (4/10):

    Tidak ada di mana-mana saat Mavropanos mencetak gol. Penjagaan gawang yang benar-benar buruk dan itu benar-benar merugikan timnya. 

    Matheus Nunes (6/10):

    Berlari naik turun di sayap setiap kali bola mengarah kepadanya. Tidak terlalu kuat saat tidak menguasai bola. 

    Abdukodir Khusanov (6/10):

    Perlu meningkatkan konsistensi distribusi bolanya, tapi dia jarang kalah dalam duel. 

    Marc Guehi (6/10):

    Sangat kuat dalam bertahan. Banyak melakukan intersepsi dan merebut kembali bola; dia membaca permainan dengan sangat baik. Gagal memanfaatkan peluang emas di akhir pertandingan yang bisa saja memberi City tiga poin.

    Rayan Ait-Nouri (7/10):

    Sering menguasai bola dan terus mencoba menerobos pertahanan lawan. Dimasukkan sebagai pemain pengganti di babak kedua saat City mencari serangan yang lebih tajam, namun ia berhasil menghentikan Bowen dengan sangat baik.

    Lini tengah

    Rodri (7/10):

    Bermain dari lini belakang. Hampir ada di mana-mana, tapi dia dikhianati oleh rekan-rekan setimnya di sekitarnya.

    Nico O'Reilly (5/10):

    Kesulitan. Permainannya kurang menonjol di lini tengah. 

    Bernardo Silva (7/10):

    Mencetak gol pembuka yang brilian untuk City, mengecoh kiper dengan gaya yang elegan; perayaannya menunjukkan bahwa ia mungkin mencoba melakukan umpan silang, tetapi itu adalah penyelesaian yang luar biasa. Digantikan oleh Reijnders pada babak kedua.

    Serangan

    Antoine Semenyo (5/10):

    Berulang kali masuk ke dalam lapangan untuk bermain sebagai gelandang serang, membuat para pemain bertahan West Ham kebingungan. Dia adalah pemain yang kehilangan Mavropanos, tapi mengapa dia dipasangkan dengan bek tersebut? Diganti pada babak kedua setelah malam yang mengecewakan.

    Erling Haaland (2/10):

    Sebagian besar hanya mengandalkan peluang sisa. Ketika dia mendapat peluang bagus pada menit ke-70, dia gagal mengarahkannya ke gawang. Ke mana perginya Haaland yang sesungguhnya?

    Omar Marmoush (6/10):

    Mendapat kartu kuning karena handball yang konyol di babak pertama. Memberikan umpan kepada Silva untuk gol chip-nya. Kesulitan menembus pertahanan West Ham setelah itu dan diganti pada menit ke-60. 

    Pemain Cadangan & Manajer

    Rayan Cherki (6/10):

    Masuk di babak kedua. Beberapa umpan bagus tidak dimanfaatkan.

    Jeremy Doku (5/10):

    Masuk menggantikan Ait-Nouri. Kesulitan menguasai bola.

    Tijjani Reijnders (7/10):

    Menggantikan Silva. Tendangan bebas yang luar biasa nyaris menyelamatkan City. 

    Phil Foden (6/10):

    Masuk menggantikan Semenyo. Terus menerus menerobos pertahanan West Ham namun tak mampu menembus pertahanan lawan.

    Pep Guardiola (5/10):

    Duduk di tribun karena larangan berada di pinggir lapangan. Jelas memberikan instruksi, namun pasti merasa kesal melihat performa City yang lesu sepanjang pertandingan, bahkan setelah penyesuaian taktiknya. City sepertinya kehilangan sesuatu, dan dengan performa seperti ini, mereka akan kehilangan peluang meraih gelar Premier League. 

