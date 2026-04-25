Goal.com
Live
City ratings SouthamptonGetty
Richard Martin

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Man City vs Southampton: Gol spektakuler Nico Gonzalez menjaga harapan meraih treble tetap hidup saat skuad cadangan Pep Guardiola lolos dari ancaman besar di semifinal Piala FA

FEATURES

Nico Gonzalez mencetak gol spektakuler di menit-menit akhir saat Manchester City bangkit dari ketegangan hebat untuk mengalahkan Southampton 2-1 dan melaju ke final Piala FA untuk keempat kalinya secara berturut-turut. Tendangan melengkung Finn Azaz yang tak terbendung sempat membawa tim dari Divisi Championship itu unggul secara mengejutkan, namun gol penyama kedudukan Jeremy Doku yang terdefleksi segera mengembalikan kedudukan imbang sebelum Gonzalez menyuguhkan penutup pertandingan yang memukau.

Setelah babak pertama yang benar-benar membuat dua pendukung City tertidur saat siaran langsung di televisi, pertandingan pun mendadak memanas saat City mengambil alih kendali permainan dan berusaha sekuat tenaga untuk mencetak gol pembuka.

Namun, setelah Omar Marmoush yang kurang beruntung dan pemain pengganti Savinho nyaris mencetak gol, justru Southampton yang secara mengejutkan memimpin pada menit ke-79 melalui tendangan melengkung jarak jauh yang luar biasa dari pemain internasional Irlandia, Azaz.

Namun, kegembiraan The Saints hanya berlangsung tiga menit karena Doku, yang terus mengancam sejak masuk, menusuk ke dalam dan melepaskan tendangan ke gawang yang memantul dari bek James Bree dan bersarang di sudut bawah gawang.

Southampton membalas dengan tendangan keras lain dari Kuryu Matsuki, tetapi James Trafford menepisnya ke atas mistar gawang dan beberapa saat kemudian Gonzalez melepaskan tembakan yang membawa City ke final.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Man City dari Stadion Wembley...

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-SOUTHAMPTONAFP

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    James Trafford (7/10):

    Hampir tidak ada yang bisa dilakukannya, dan kemudian benar-benar tidak ada yang bisa dilakukannya untuk menghentikan tendangan melengkung Azaz. Ia kemudian melakukan penyelamatan krusial dengan ujung jari untuk menggagalkan upaya keras Kuryu Matsuki setelah gol penyama kedudukan.

    Matheus Nunes (6/10):

    Menampilkan performa yang solid, terus berjuang meski sempat mengalami cedera.

    John Stones (7/10):

    Penampilan yang mengesankan mengingat lamanya dia absen karena cedera dalam apa yang mungkin menjadi pertandingan terakhirnya bersama City di Wembley.

    Nathan Ake (6/10):

    Pemain lain yang tampil tangguh dalam apa yang mungkin menjadi salah satu penampilannya terakhir dengan seragam City.

    Rayan Ait-Nouri (5/10):

    Tidak cukup sering maju ke depan, dan kemudian Guardiola memasukkan O'Reilly.

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-SOUTHAMPTONAFP

    Lini tengah

    Nico Gonzalez (7/10):

    Berangsur-angsur menemukan ritme permainannya sebelum melepaskan tendangan yang benar-benar tak terbendung dan layak memenangkan pertandingan apa pun.

    Tijjani Reijnders (6/10):

    Pemain lain yang tidak benar-benar memanfaatkan peluangnya. Tendangannya membentur tiang gawang di babak pertama, namun permainan tersebut dinyatakan offside.

    Mateo Kovacic (6/10):

    Bermain bagus dalam beberapa serangan sebelum diganti bersama Foden.

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-SOUTHAMPTONAFP

    Serangan

    Phil Foden (5/10):

    Dia menyia-nyiakan kesempatan yang didapatnya saat pertama kali menjadi starter untuk City sejak awal Maret, nyaris tidak menciptakan ancaman sebelum diganti pada menit ke-58.

    Omar Marmoush (6/10):

    Penampilan mengecewakan lainnya di Wembley setelah gagal mengeksekusi penalti di final tahun lalu. Memiliki beberapa momen cemerlang, tetapi setiap kali ia berhasil melewati perangkap offside, ia justru melepaskan tembakan yang meleset atau memberikan umpan yang salah.

    Rayan Cherki (6/10):

    Ancaman terbesar City sebelum Doku dimasukkan, meskipun ia kehilangan bola yang berujung pada gol Southampton.

  • Manchester City v Southampton - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Jeremy Doku (8/10):

    Tingkat ancaman meningkat saat ia masuk ke lapangan dan meskipun gol penyama kedudukannya tergolong beruntung, ia mendapat imbalan atas kegigihannya. Ia juga memberikan assist untuk gol Gonzalez.

    Savinho (6/10):

    Usahanya tidak bisa disalahkan, tetapi seharusnya bisa memanfaatkan dua peluangnya dengan lebih baik.

    Erling Haaland (5/10):

    Hampir tidak menyentuh bola setelah menggantikan Marmoush.

    Nico O'Reilly (6/10):

    Membantu meningkatkan ancaman saat menggantikan Ait-Nouri.

    Bernardo Silva (N/A):

    Dimasukkan saat pertandingan tersisa lima menit.

    Pep Guardiola (6/10):

    Mengambil risiko besar dengan pergantian pemain besar-besaran dan hampir berbalik merugikan, meskipun patut diapresiasi bahwa pergantian pemainnya membantu City melewati situasi tersebut.

Championship
Southampton crest
Southampton
SOU
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS
Premier League
Everton crest
Everton
EVE
Manchester City crest
Manchester City
MCI