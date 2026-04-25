Penilaian pemain Man City vs Southampton: Gol spektakuler Nico Gonzalez menjaga harapan meraih treble tetap hidup saat skuad cadangan Pep Guardiola lolos dari ancaman besar di semifinal Piala FA

Setelah babak pertama yang benar-benar membuat dua pendukung City tertidur saat siaran langsung di televisi, pertandingan pun mendadak memanas saat City mengambil alih kendali permainan dan berusaha sekuat tenaga untuk mencetak gol pembuka.

Namun, setelah Omar Marmoush yang kurang beruntung dan pemain pengganti Savinho nyaris mencetak gol, justru Southampton yang secara mengejutkan memimpin pada menit ke-79 melalui tendangan melengkung jarak jauh yang luar biasa dari pemain internasional Irlandia, Azaz.

Namun, kegembiraan The Saints hanya berlangsung tiga menit karena Doku, yang terus mengancam sejak masuk, menusuk ke dalam dan melepaskan tendangan ke gawang yang memantul dari bek James Bree dan bersarang di sudut bawah gawang.

Southampton membalas dengan tendangan keras lain dari Kuryu Matsuki, tetapi James Trafford menepisnya ke atas mistar gawang dan beberapa saat kemudian Gonzalez melepaskan tembakan yang membawa City ke final.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Man City dari Stadion Wembley...