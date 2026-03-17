Richard Martin

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Man City vs Real Madrid: Kesalahan handball Bernardo Silva menghancurkan harapan comeback saat Pep Guardiola kembali gagal mengalahkan Los Blancos di Liga Champions

Bernardo Silva diusir dari lapangan untuk pertama kalinya dalam kariernya dalam apa yang mungkin menjadi perpisahan yang mengerikan dari Liga Champions bersama Manchester City, setelah tim asuhan Pep Guardiola kalah 2-1 di kandang dari Real Madrid dan tersingkir dari kompetisi dengan agregat 5-1 di babak 16 besar. Bernardo mendapat hukuman ganda karena menyentuh bola dengan tangan saat menahan tendangan Vinicius Jr di garis gawang, yang kemudian berujung pada gol penalti sang pemain Brasil tersebut, sehingga City harus menghadapi tugas yang nyaris mustahil.

Vinicius kembali mencetak gol di waktu tambahan untuk memastikan kemenangan lain bagi Madrid setelah Erling Haaland menyamakan kedudukan di akhir babak pertama; dua gol yang dicetak pemain Brasil itu memastikan City tersingkir untuk ketiga kalinya berturut-turut di tangan juara Eropa 15 kali tersebut, sekaligus yang keempat dalam lima tahun terakhir.

Untuk memanaskan suporter sebelum kick-off, video-video comeback terhebat dalam sejarah City ditayangkan di layar raksasa, mulai dari Gillingham dan Tottenham di era pra-Abu Dhabi hingga Sergio Aguero dan Ilkay Gundogan yang merebut kembali gelar Liga Premier pada hari terakhir musim. Keterangannya berbunyi: "Kami pernah terpuruk sebelumnya, kami pernah dianggap tak berdaya, tapi berulang kali kami membalikkan keadaan. Kami percaya."

City memulai pertandingan seolah-olah mereka benar-benar yakin comeback akan terjadi, dan ketika Rodri digagalkan oleh Thibaut Courtois, beberapa saat setelah kiper Belgia itu menggagalkan Rayan Cherki, ia memberi isyarat kepada penonton untuk bersorak mendukung tim. Namun, City selalu terlihat rentan terhadap serangan balik cepat Madrid dan nyaris kebobolan saat Vinicius membentur tiang gawang dan kemudian melihat bola pantulannya diblok di garis gawang oleh Bernardo. 

Nasib mereka pun berakhir lebih buruk ketika wasit Clement Turpin diminta untuk meninjau ulang permainan oleh VAR dan memberikan penalti sebelum mengusir Bernardo. 

Berbeda dengan leg pertama, Vinicius tetap tenang dari titik penalti dan memberi Madrid keunggulan empat gol yang tampaknya tak terkejar melawan 10 pemain. Etihad terdiam kaget dan semua keyakinan seolah menghilang dari para pendukung. Namun, tidak dari para pemain, dan setelah banyak upaya dan sejumlah penyelamatan Courtois, Haaland mencetak gol penyeimbang sesaat sebelum babak pertama berakhir.

City terus berjuang di babak kedua, tetapi kiper pengganti Andriy Lunin, yang menggantikan Courtois yang cedera, juga membuat tuan rumah frustrasi dengan menggagalkan peluang Haaland, sementara ia menyaksikan Rodri, Antoine Semenyo, dan bahkan Abdukodir Khusanov melepaskan tembakan yang melebar, serta gol Rayan Ait-Nouri dan Jeremy Doku yang dianulir karena offside. 

City akhirnya kehilangan kepercayaan diri di akhir pertandingan dan Vinicius menghukum mereka di waktu tambahan, tak lama setelah golnya sendiri dianulir karena offside.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain City dari Etihad Stadium...

  Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Gianluigi Donnarumma (6/10):

    Berhasil melakukan penyelamatan gemilang dari Brahim dan Tchouameni (dua kali), meskipun melakukan gerakan berisiko dengan keluar dari area penalti untuk menghadang Vinicius, meski hal itu tidak berujung pada hukuman

    Matheus Nunes (7/10):

    Berhasil bertahan dengan baik melawan Vinicius dalam beberapa kesempatan. Sebagian besar tidak terlibat dalam serangan dan digantikan oleh Semenyo saat City berusaha melakukan comeback yang tidak terduga.

    Abdukodir Khusanov (8/10):

    Sinar harapan di tengah kegelapan. Menunjukkan kecepatan pemulihannya dengan tekel brilian terhadap Brahim dan juga merebut bola dari kaki Vinicius. Memenangkan hati banyak pendukung.

    Ruben Dias (5/10):

    Kesulitan menghadapi Vinicius dan Brahim, dan tidak mengherankan melihatnya digantikan oleh Guehi pada babak pertama.

    Rayan Ait-Nouri (6/10):

    Bekerja sama dengan baik bersama Doku di sisi kiri pada babak pertama. Mencetak gol sundulan yang dianulir karena offside di akhir pertandingan.

    • Iklan
    Lini tengah

    Bernardo Silva (3/10):

    Kehilangan ketenangan saat menyentuh bola dengan tangan, yang secara efektif mengakhiri pertandingan sebagai sebuah persaingan. Tidak ada alasan untuk mengeluh atas keputusan tersebut meskipun ia memprotesnya dengan keras. Sebuah momen ceroboh yang tidak diharapkan dari kapten City dan cara yang menyedihkan baginya untuk kemungkinan mengucapkan selamat tinggal pada kompetisi ini sebagai pemain City.

    Rodri (7/10):

    Menunjukkan keyakinan dan kepemimpinan sejak awal hingga digantikan oleh Gonzalez pada menit ke-74 setelah berlari habis-habisan. 

    Tijjani Reijnders (5/10):

    Penampilannya di babak pertama kurang memuaskan, di mana satu-satunya kontribusinya hanyalah memblokir tembakan, dan ia diganti secara paksa pada babak pertama oleh Ake.

    Serangan

    Rayan Cherki (6/10):

    Akhirnya turun bermain dan memberikan semangat baru bagi City dalam serangan mereka di awal pertandingan yang seru, meskipun seharusnya dia bisa membuat Courtois bekerja lebih keras dengan tendangan awalnya. Tendangannya dari luar kotak penalti di babak kedua nyaris meleset dari sasaran.

    Erling Haaland (6/10):

    Membuang beberapa peluang sebelum mencetak gol yang beruntung. Kembali membuang beberapa peluang setelah jeda, yang membuat Guardiola menariknya keluar.

    Jeremy Doku (7/10):

    Berhasil melewati Alexander-Arnold dan, seperti pada leg pertama, dribelnya yang berliku-liku ke dalam kotak penalti seharusnya diselesaikan dengan lebih baik oleh rekan-rekan setimnya.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Marc Guehi (5/10):

    Tertidur di menit-menit akhir saat Vinicius memastikan kemenangan.

    Nathan Ake (6/10):

    Memperkuat pertahanan hampir sepanjang babak kedua hingga serangan gencar Madrid di menit-menit akhir.

    Omar Marmoush (6/10):

    Tidak memberikan kontribusi lebih dari Haaland.

    Antoine Semenyo (5/10):

    Satu-satunya tendangannya meleset dari sasaran.

    Nico O'Reilly (5/10):

    Madrid mulai bangkit setelah dia masuk, meskipun itu bukan sepenuhnya kesalahannya.

    Pep Guardiola (5/10):

    Memilih Reijnders daripada O'Reilly justru berbalik merugikan, sementara menarik keluar Haaland juga tidak masuk akal. Namun, tangannya sudah terikat akibat momen kegilaan Bernardo. Penderitaan melawan Madrid terus berlanjut, dan ini bukanlah cara yang tepat untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Liga Champions bersama City.

