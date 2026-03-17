Vinicius kembali mencetak gol di waktu tambahan untuk memastikan kemenangan lain bagi Madrid setelah Erling Haaland menyamakan kedudukan di akhir babak pertama; dua gol yang dicetak pemain Brasil itu memastikan City tersingkir untuk ketiga kalinya berturut-turut di tangan juara Eropa 15 kali tersebut, sekaligus yang keempat dalam lima tahun terakhir.

Untuk memanaskan suporter sebelum kick-off, video-video comeback terhebat dalam sejarah City ditayangkan di layar raksasa, mulai dari Gillingham dan Tottenham di era pra-Abu Dhabi hingga Sergio Aguero dan Ilkay Gundogan yang merebut kembali gelar Liga Premier pada hari terakhir musim. Keterangannya berbunyi: "Kami pernah terpuruk sebelumnya, kami pernah dianggap tak berdaya, tapi berulang kali kami membalikkan keadaan. Kami percaya."

City memulai pertandingan seolah-olah mereka benar-benar yakin comeback akan terjadi, dan ketika Rodri digagalkan oleh Thibaut Courtois, beberapa saat setelah kiper Belgia itu menggagalkan Rayan Cherki, ia memberi isyarat kepada penonton untuk bersorak mendukung tim. Namun, City selalu terlihat rentan terhadap serangan balik cepat Madrid dan nyaris kebobolan saat Vinicius membentur tiang gawang dan kemudian melihat bola pantulannya diblok di garis gawang oleh Bernardo.

Nasib mereka pun berakhir lebih buruk ketika wasit Clement Turpin diminta untuk meninjau ulang permainan oleh VAR dan memberikan penalti sebelum mengusir Bernardo.

Berbeda dengan leg pertama, Vinicius tetap tenang dari titik penalti dan memberi Madrid keunggulan empat gol yang tampaknya tak terkejar melawan 10 pemain. Etihad terdiam kaget dan semua keyakinan seolah menghilang dari para pendukung. Namun, tidak dari para pemain, dan setelah banyak upaya dan sejumlah penyelamatan Courtois, Haaland mencetak gol penyeimbang sesaat sebelum babak pertama berakhir.

City terus berjuang di babak kedua, tetapi kiper pengganti Andriy Lunin, yang menggantikan Courtois yang cedera, juga membuat tuan rumah frustrasi dengan menggagalkan peluang Haaland, sementara ia menyaksikan Rodri, Antoine Semenyo, dan bahkan Abdukodir Khusanov melepaskan tembakan yang melebar, serta gol Rayan Ait-Nouri dan Jeremy Doku yang dianulir karena offside.

City akhirnya kehilangan kepercayaan diri di akhir pertandingan dan Vinicius menghukum mereka di waktu tambahan, tak lama setelah golnya sendiri dianulir karena offside.

