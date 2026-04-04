Man City Liverpool ratings
Richard Martin

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Man City vs Liverpool: Pahlawan hat-trick Erling Haaland memimpin, sementara Antoine Semenyo dan Rayan Cherki tampil gemilang dalam kemenangan telak di Piala FA

Manchester City vs Liverpool

Erling Haaland mencetak hat-trick pertamanya musim ini saat Manchester City menghancurkan Liverpool 4-0 dalam laga perempat final Piala FA yang nyaris sempurna di Etihad Stadium. Haaland mencetak gol dari titik penalti menjelang akhir babak pertama dan tak lama kemudian menambahkannya dengan sundulan untuk mengakhiri serangan apik tim asuhan Pep Guardiola, yang melaju ke semifinal Piala FA untuk musim kedelapan berturut-turut.

Antoine Semenyo secara efektif memastikan kemenangan timnya di awal babak kedua sebelum Haaland kembali mencetak gol untuk mengamankan hat-trick ke-12-nya bersama City. Hari yang luar biasa bagi tuan rumah semakin membaik ketika James Trafford menggagalkan tendangan penalti Mohamed Salah, sehingga pemain asal Mesir itu harus mengakhiri pertandingan dengan cara yang buruk dalam laga yang telah berkali-kali ia jadikan panggung untuk bersinar.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Man City dari Etihad Stadium...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    James Trafford (8/10):

    Tidak perlu melakukan penyelamatan di babak pertama, tetapi tetap waspada untuk menggagalkan peluang Salah di awal babak kedua sebelum menepis tendangan penalti pemain Mesir itu.

    Matheus Nunes (6/10):

    Memulai serangan yang berujung pada gol kedua yang indah. Memberikan penalti setelah menjatuhkan Ekitike, namun hal itu tidak berpengaruh.

    Abdukodir Khusanov (8/10):

    Kembali menunjukkan mengapa ia menjadi pahlawan baru bagi para penggemar City dengan sprint kilat untuk mengejar dan mengganggu pergerakan Salah.

    Marc Guehi (6/10):

    Memulai pertandingan dengan goyah melawan tim yang hampir ia gabung ketika tendangan pembersihannya langsung mengarah ke Szoboszlai, namun sejak saat itu permainannya berjalan lancar.

    Nico O'Reilly (7/10):

    Mendapatkan penalti yang membuka jalan kemenangan dan berperan dalam gol Semenyo sebelum memberikan assist untuk gol ketiga Haaland. Menjadi penentu kemenangan untuk pertandingan kedua berturut-turut.

    Lini tengah

    Bernardo Silva (7/10):

    Bertanggung jawab atas beberapa umpan indah dalam penampilan gemilangnya yang terbaru dalam tur perpisahannya.

    Rodri (6/10):

    Penampilan yang kurang memuaskan dari pemain yang wawancara radionya di Spanyol pekan lalu membuat beberapa penggemar City kesal. Sentuhannya buruk dan ia memberikan peluang kepada Ekitike yang disia-siakan oleh pemain Prancis itu.

    Rayan Cherki (8/10):

    Dalam performa terbaiknya yang mengancam. Ia mengabaikan sentuhan buruk di awal pertandingan untuk menampilkan keajaiban khasnya, berkolaborasi dengan Semenyo dengan efek yang mematikan.

    Serangan

    Antoine Semenyo (8/10):

    Memberikan umpan silang yang indah kepada Haaland untuk disundul ke gawang, sementara penyelesaiannya yang cerdik menunjukkan kepercayaan dirinya yang semakin meningkat dan betapa baiknya ia telah beradaptasi di tim City.

    Erling Haaland (9/10):

    Tendangan penaltinya yang tanpa kesulitan menjadi ancaman pertamanya, namun ternyata ia hanya menunggu waktu yang tepat, karena sejak saat itu ia tampil dalam performa terbaiknya yang tanpa ampun.

    Jeremy Doku (6/10):

    Tautan terlemah dalam serangan luar biasa City, karena tak ada yang berjalan sesuai keinginannya dan sebagian besar ancaman datang dari sayap lawan.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Savinho (5/10): 

    Menggantikan Doku, tetapi tidak banyak berkontribusi karena pertandingan sudah berakhir.

    Nico Gonzalez (6/10):

    Penampilannya sedikit lebih baik daripada Rodri saat City dengan nyaman mengendalikan 30 menit terakhir. Ia ikut mendapat kartu kuning bersama rekan senegaranya karena melakukan pelanggaran taktis.

    Tijjani Reijnders (6/10):

    Kalah dalam perebutan bola dengan Konate setelah menerima umpan dari Haaland.

    Phil Foden (6/10):

    Tidak banyak berkontribusi setelah menggantikan Cherki.

    Omar Marmoush (6/10): 

    Masuk sebagai pengganti Haaland di akhir pertandingan agar pemain Norwegia itu bisa mendapat tepuk tangan meriah.

    Pep Guardiola (9/10):

    Menyaksikan dari tribun saat timnya menampilkan performa yang tak terbendung melawan rival domestik terberat mereka dalam satu dekade terakhir dan tetap berhasil memberi istirahat kepada pemain-pemain kuncinya di akhir pertandingan.

