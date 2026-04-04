Penilaian pemain Man City vs Liverpool: Pahlawan hat-trick Erling Haaland memimpin, sementara Antoine Semenyo dan Rayan Cherki tampil gemilang dalam kemenangan telak di Piala FA

James Trafford (8/10):

Tidak perlu melakukan penyelamatan di babak pertama, tetapi tetap waspada untuk menggagalkan peluang Salah di awal babak kedua sebelum menepis tendangan penalti pemain Mesir itu.

Matheus Nunes (6/10):

Memulai serangan yang berujung pada gol kedua yang indah. Memberikan penalti setelah menjatuhkan Ekitike, namun hal itu tidak berpengaruh.

Abdukodir Khusanov (8/10):

Kembali menunjukkan mengapa ia menjadi pahlawan baru bagi para penggemar City dengan sprint kilat untuk mengejar dan mengganggu pergerakan Salah.

Marc Guehi (6/10):

Memulai pertandingan dengan goyah melawan tim yang hampir ia gabung ketika tendangan pembersihannya langsung mengarah ke Szoboszlai, namun sejak saat itu permainannya berjalan lancar.

Nico O'Reilly (7/10):

Mendapatkan penalti yang membuka jalan kemenangan dan berperan dalam gol Semenyo sebelum memberikan assist untuk gol ketiga Haaland. Menjadi penentu kemenangan untuk pertandingan kedua berturut-turut.