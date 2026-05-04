Meskipun terus-menerus menekan tuan rumah sejak peluit pertama dibunyikan, City baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-43, dan mereka harus melewati momen menegangkan saat Gianluigi Donnarumma berhasil mencegat umpan silang yang berpotensi menjadi gol mudah bagi Beto pada menit ke-30. Doku yang lincah membawa timnya unggul, dengan melepaskan tendangan indah ke sudut atas gawang berkat umpan sederhana dari Rayan Cherki.

Namun, tim asuhan Pep Guardiola benar-benar menyerah setelah jeda, kehilangan ketenangan saat Everton membalikkan keadaan dalam waktu 13 menit. Donnarumma sudah dipaksa melakukan dua penyelamatan bagus dari Iliman Ndiaye sebelum Marc Guehi secara tak terduga mengoper bola langsung ke pemain pengganti Everton, Thierno Barry, yang dengan gembira mencetak gol penyama kedudukan. Setelah sedikit kebingungan, striker tersebut dinyatakan berada dalam posisi onside.

Lebih dari lima menit kemudian, tim tuan rumah unggul setelah Erling Haaland gagal menyundul bola dari tendangan sudut, sehingga memungkinkan Jake O'Brien mencetak gol dengan tendangan keras dari belakang. Tim asuhan David Moyes segera menggandakan keunggulan mengejutkan mereka secara dramatis, saat tendangan Merlin Rohl yang melenceng diarahkan ke gawang oleh Barry dengan hanya sembilan menit tersisa di papan skor. Namun, City langsung menyerang ke arah gawang lawan untuk memperkecil ketertinggalan saat Haaland berlari menerobos dan mencetak gol dengan tenang melewati Jordan Pickford.

Saat pertandingan, dan bahkan persaingan gelar, sepertinya akan lepas dari genggaman tim tamu, Doku menciptakan momen magis lainnya pada menit ke-97 untuk menyelamatkan satu poin. Sebuah replika dari tendangan melengkung pertamanya, namun kali ini dengan kaki kanannya, ia melepaskan tendangan tak terbendung yang melesat melewati Pickford. Hasil imbang di menit-menit akhir ini membuat City tertinggal lima poin dari Arsenal, dengan empat pertandingan tersisa bagi tim asuhan Guardiola.

