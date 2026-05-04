Goal.com
Live
Man City GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Man City vs Everton: Jeremy Doku di menit-menit akhir! Dua gol menakjubkan pemain Belgia itu menyelamatkan Marc Guehi dan kawan-kawan - namun pasukan Pep Guardiola memberi Arsenal keunggulan besar dalam perebutan gelar

Player ratings
Manchester City
Everton
Premier League
FEATURES
Everton vs Manchester City
J. Doku
M. Guehi

Gol penyeimbang yang luar biasa dari Jeremy Doku di detik-detik akhir menyelamatkan satu poin bagi Manchester City dalam laga dramatis yang berakhir imbang 3-3 melawan Everton pada Senin malam, namun penampilan buruk di babak kedua membuat tim asuhan Pep Guardiola tetap memberikan keunggulan besar bagi Arsenal dalam perebutan gelar Liga Premier. City sempat memimpin 1-0 saat turun minum, sebelum hancur berantakan setelah jeda dan tertinggal dua gol dengan sisa waktu sembilan menit.

Meskipun terus-menerus menekan tuan rumah sejak peluit pertama dibunyikan, City baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-43, dan mereka sendiri harus lolos dari ancaman besar ketika Gianluigi Donnarumma berhasil mencegat umpan silang secara krusial untuk menggagalkan peluang Beto mencetak gol dengan mudah pada menit ke-30. Doku yang bersemangat membawa timnya unggul, dengan melepaskan tendangan indah ke sudut atas gawang berkat umpan sederhana dari Rayan Cherki.

Namun, tim asuhan Pep Guardiola benar-benar menyerah setelah jeda, kehilangan ketenangan saat Everton membalikkan keadaan dalam waktu 13 menit. Donnarumma sudah dipaksa melakukan dua penyelamatan bagus dari Iliman Ndiaye sebelum Marc Guehi secara tak terduga mengoper bola langsung ke pemain pengganti Everton, Thierno Barry, yang dengan gembira mencetak gol penyama kedudukan. Setelah sedikit kebingungan, striker tersebut dinyatakan berada dalam posisi onside.

Lebih dari lima menit kemudian, tim tuan rumah unggul, dengan Erling Haaland gagal menyundul bola dari tendangan sudut sehingga memungkinkan Jake O'Brien mencetak gol dengan tendangan keras di belakangnya. Tim asuhan David Moyes segera menggandakan keunggulan mengejutkan mereka secara dramatis saat tendangan Merlin Rohl yang melenceng dibelokkan ke gawang oleh Barry dengan hanya sembilan menit tersisa di papan skor. Namun, City langsung menyerang ke arah gawang lawan untuk memperkecil ketertinggalan melalui Haaland, yang berlari kencang dan mencetak gol dengan tenang melewati Jordan Pickford.

Tepat ketika pertandingan, dan tentu saja perebutan gelar juara, tampak semakin menjauh dari tim tamu, Doku kembali menampilkan keajaiban pada menit ke-97 untuk menyelamatkan satu poin. Mirip dengan tendangan melengkung pertamanya, namun kali ini menggunakan kaki kanannya, ia melepaskan tendangan tak terbendung yang melewati Pickford dari tepi kotak penalti. Hasil imbang di menit-menit akhir ini membuat City tertinggal lima poin dari Arsenal, dengan empat pertandingan tersisa bagi pasukan Guardiola.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Man City di Stadion Hill Dickinson...

  • Everton v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Gianluigi Donnarumma (6/10):

    Selalu waspada untuk melakukan intersepsi yang berpotensi menyelamatkan gawang. Ia juga melakukan dua penyelamatan gemilang dari Ndiaye, namun tidak mampu menghalau tendangan sudut yang membuat Everton unggul.

    Matheus Nunes (5/10):

    Melakukan umpan panjang yang brilian dalam proses gol pembuka, tetapi mengalami kesulitan besar akibat Ndiaye di babak kedua.

    Abdukodir Khusanov (6/10):

    Bermain dengan gaya fisik khasnya dalam bertahan dan tampak menikmati pertarungan dengan Beto. Salah satu dari banyak pemain yang kehilangan ketenangannya setelah jeda.

    Marc Guehi (3/10):

    Mampu fokus pada umpan-umpannya dan membantu membangun serangan dari belakang, sesekali maju ke depan dengan baik. Namun, kesalahannya yang fatal dihukum dengan kejam. Ia sedikit menebus kesalahannya dengan tekel hebat terhadap Ndiaye.

    Nico O'Reilly (6/10):

    Memainkan peran kunci dalam membawa Man City ke depan saat ia melakukan inversi, termasuk dalam proses membangun serangan menuju gol pembuka. Namun, Everton memanfaatkan ruang di belakangnya pada babak kedua.

    • Iklan
  • FBL-ENG-PR-EVERTON-MANCHESTER CITYAFP

    Lini tengah

    Nico Gonzalez (6/10):

    Membantu City tetap berjalan lancar dengan umpan-umpannya dan melakukan pemulihan krusial menjelang gol pertama Doku. Tergelincir dalam kekacauan saat pertandingan mulai lepas dari kendali timnya.

    Bernardo Silva (5/10):

    Tampil di mana-mana pada babak pertama, bekerja tanpa lelah demi tim. Namun, menjadi kurang efektif seiring berjalannya pertandingan dan City kehilangan kendali.

    Rayan Cherki (7/10):

    Terkadang terlihat frustrasi, tetapi tetap berhasil mencetak assist ke-11 di Premier League dalam musim debutnya yang sangat produktif. Menyengat telapak tangan Jordan Pickford dengan satu tendangan keras.

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-MANCHESTER CITYAFP

    Serangan

    Antoine Semenyo (5/10):

    Selalu menjadi ancaman di sayap kanan, namun kali ini kurang tenang saat berada dalam posisi menembak dan performanya menurun drastis.

    Erling Haaland (6/10):

    Penampilan khas Haaland di mana ia hampir tidak terlibat, namun tetap berhasil mencetak gol. Namun, ia gagal memanfaatkan sundulan krusial yang memungkinkan O'Brien mencetak gol.

    Jeremy Doku (8/10):

    Sangat dinamis, membuat bek yang mengawalnya pusing setiap kali mendapat kesempatan. Gol pertamanya dicetak dengan brilian, saat ia melepaskan tendangan kaki kiri ke sudut atas gawang, dan gol penyama kedudukan di menit-menit akhir juga sama bagusnya.

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-MANCHESTER CITYAFP

    Pemain Cadangan & Manajer

    Mateo Kovacic (4/10):

    Seharusnya tetap berdiri tegak karena ia membiarkan Rohl lolos dari cengkeramannya tepat sebelum gol ketiga yang krusial. Tendangannya melambung tinggi dari peluang yang cukup bagus.

    Phil Foden (5/10):

    Melepaskan satu tembakan yang melebar jauh dan gagal membuat perbedaan.

    Omar Marmoush (6/10):

    Terlihat berbahaya, yang menimbulkan pertanyaan apakah Guardiola seharusnya lebih cepat memainkannya.

    Pep Guardiola (5/10):

    Dia pasti bingung bagaimana timnya bisa kehilangan kendali atas pertandingan setelah jeda. Dia hanya akan bersyukur bisa lolos dengan satu poin, meskipun tertinggal dari Arsenal.

Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Brentford crest
Brentford
BRE
Premier League
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Everton crest
Everton
EVE