Meskipun terus-menerus menekan tuan rumah sejak peluit pertama dibunyikan, City baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-43, dan mereka sendiri harus lolos dari ancaman besar ketika Gianluigi Donnarumma berhasil mencegat umpan silang secara krusial untuk menggagalkan peluang Beto mencetak gol dengan mudah pada menit ke-30. Doku yang bersemangat membawa timnya unggul, dengan melepaskan tendangan indah ke sudut atas gawang berkat umpan sederhana dari Rayan Cherki.

Namun, tim asuhan Pep Guardiola benar-benar menyerah setelah jeda, kehilangan ketenangan saat Everton membalikkan keadaan dalam waktu 13 menit. Donnarumma sudah dipaksa melakukan dua penyelamatan bagus dari Iliman Ndiaye sebelum Marc Guehi secara tak terduga mengoper bola langsung ke pemain pengganti Everton, Thierno Barry, yang dengan gembira mencetak gol penyama kedudukan. Setelah sedikit kebingungan, striker tersebut dinyatakan berada dalam posisi onside.

Lebih dari lima menit kemudian, tim tuan rumah unggul, dengan Erling Haaland gagal menyundul bola dari tendangan sudut sehingga memungkinkan Jake O'Brien mencetak gol dengan tendangan keras di belakangnya. Tim asuhan David Moyes segera menggandakan keunggulan mengejutkan mereka secara dramatis saat tendangan Merlin Rohl yang melenceng dibelokkan ke gawang oleh Barry dengan hanya sembilan menit tersisa di papan skor. Namun, City langsung menyerang ke arah gawang lawan untuk memperkecil ketertinggalan melalui Haaland, yang berlari kencang dan mencetak gol dengan tenang melewati Jordan Pickford.

Tepat ketika pertandingan, dan tentu saja perebutan gelar juara, tampak semakin menjauh dari tim tamu, Doku kembali menampilkan keajaiban pada menit ke-97 untuk menyelamatkan satu poin. Mirip dengan tendangan melengkung pertamanya, namun kali ini menggunakan kaki kanannya, ia melepaskan tendangan tak terbendung yang melewati Pickford dari tepi kotak penalti. Hasil imbang di menit-menit akhir ini membuat City tertinggal lima poin dari Arsenal, dengan empat pertandingan tersisa bagi pasukan Guardiola.

