Man City Chelsea ratingsGetty
Richard Martin

Penilaian pemain Man City vs Chelsea: Nico O'Reilly kembali tampil gemilang & Rayan Cherki memukau saat tim Pep Guardiola yang tak kenal ampun kembali memanaskan persaingan perebutan gelar

Manchester City kini terus membayangi Arsenal setelah penampilan dominan di babak kedua mengantarkan mereka meraih kemenangan 3-0 di kandang Chelsea, sehingga memperkecil selisih poin dengan The Gunners dan membuat nasib perebutan gelar juara kini berada di tangan mereka sendiri. Nico O'Reilly memecah kebuntuan dengan sundulan krusial lainnya di London, hanya tiga pekan setelah ia mencetak dua gol penentu kemenangan di final Carabao Cup, sebelum Marc Guehi dan Jeremy Doku mencetak gol untuk memastikan kemenangan.

Chelsea tampil lebih percaya diri di babak pertama dan sering merepotkan City lewat serangan balik, meski mereka masih kurang tajam di sepertiga akhir lapangan. City lolos dari ancaman ketika Marc Cucurella mencetak gol, namun dinyatakan offside tipis. Satu-satunya peluang tim asuhan Guardiola dalam 45 menit pertama adalah tendangan lemah dari Rayan Cherki yang mengarah langsung ke Robert Sanchez, yang bermula dari tekanan agresif O'Reilly terhadap Estevao.

O'Reilly kemudian memanfaatkan keunggulan fisiknya untuk membawa City unggul di awal babak kedua, menggeser Andrey Santos untuk menyundul umpan silang mematikan Cherki. City lalu langsung menekan habis-habisan dan enam menit kemudian mereka menggandakan keunggulan. Cherki menciptakan ruang untuk dirinya sendiri dengan menggiring bola melintasi kotak penalti, lalu mengoper bola ke kaki Guehi, yang hampir tak mungkin gagal mencetak gol.

Hari yang baik bagi City semakin membaik ketika Doku mencetak gol ketiga, mengalahkan Moises Caicedo, lalu menerobos ke area penalti dan melepaskan tembakan keras yang melewati Sanchez.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Man City dari Stamford Bridge...

  • Penjaga Gawang & Pertahanan

    Gianluigi Donnarumma (7/10):

    Berlari keluar dari area penalti untuk menghalangi Joao Pedro merebut bola dalam salah satu dari sedikit momen di mana ia benar-benar harus melakukan penyelamatan. Di akhir pertandingan, ia memperluas tubuhnya untuk menggagalkan tembakan Cucurella dari jarak dekat.

    Matheus Nunes (6/10):

    Kalah cerdik oleh gerakan kaki cepat Pedro Neto dan membutuhkan bantuan dari Rodri. Cukup baik dari segi serangan, menciptakan peluang bagi Guehi.

    Abdukodir Khusanov (6/10):

    Bermain di tepi dengan posisinya yang tinggi tetapi menggunakan kecepatannya untuk kembali tepat waktu, dalam satu kesempatan berhasil menghalangi Joao Pedro.

    Marc Guehi (7/10):

    Bermain bertahan dengan keyakinan seperti biasa, namun yang menonjol adalah perannya dalam serangan. Memiliki dua peluang di babak pertama dan kemudian menunjukkan ketajaman tendangannya dengan kaki untuk menggandakan keunggulan.

    Nico O'Reilly (8/10):

    Dominan secara fisik sepanjang pertandingan, menciptakan satu-satunya peluang nyata City di babak pertama, lalu mencetak gol pembuka dengan sundulan keras. Terpaksa keluar karena cedera.

  • Lini tengah

    Bernardo Silva (6/10):

    Dengan pengalamannya, ia membawa City melewati babak pertama yang sulit dan memiliki peluang setengah untuk mencetak gol. Yang terpenting, ia terhindar dari kartu kuning yang akan membuatnya diskors untuk pertandingan melawan Arsenal.

    Rodri (5/10):

    Mengalami babak pertama yang sulit karena kalah dalam hal kecepatan di area-area penting. Ia mengabaikan masalah pergelangan kaki yang tampak mengkhawatirkan untuk menyelesaikan pertandingan.

    Rayan Cherki (9/10):

    Menunjukkan keahliannya tepat saat City membutuhkannya, sehingga mencatatkan 10 assist di Premier League musim ini.

  • Serangan

    Antoine Semenyo (5/10):

    Tidak bisa memberikan kontribusi seperti biasanya dan tidak membawa "sepatu tembak"nya.

    Erling Haaland (6/10):

    Lagi-lagi tampil tenang dalam pertandingan liga melawan lawan tangguh, namun meski kesulitan mencari peluang, kehadirannya saja sudah menarik perhatian para bek ke arahnya dan O'Reilly memanfaatkan ruang ekstra tersebut. Juga bekerja keras seperti biasa, berlari kembali ke wilayahnya sendiri untuk merebut bola dari Cole Palmer.

    Jeremy Doku (7/10):

    Bangkit dari penampilan babak pertama yang buruk untuk menunjukkan kemampuannya, secara konsisten memberikan ancaman di sayap kiri sebelum akhirnya memastikan kemenangan.

  • Pemain Cadangan & Manajer

    Rayan Ait-Nouri (6/10):

    Menggantikan O'Reilly.

    Phil Foden (5/10):

    Masuk menggantikan Cherki dan tidak mampu menampilkan gaya permainan yang sama seperti yang ditunjukkan pemain Prancis itu dengan gemilang.

    Savinho (6/10):

    Menggantikan Doku dan tampil kurang agresif karena pertandingan sudah dimenangkan.

    Mateo Kovacic (6/10):

    Tampil untuk pertama kalinya dalam enam bulan setelah absen lama karena cedera.

    Pep Guardiola (8/10):

    Pasti memberikan teguran keras saat istirahat babak pertama karena City meningkatkan tekanan setelah pidato timnya, dan ia kemudian dapat memberi istirahat bagi pemain-pemain kunci timnya.

