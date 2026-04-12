Penilaian pemain Man City vs Chelsea: Nico O'Reilly kembali tampil gemilang & Rayan Cherki memukau saat tim Pep Guardiola yang tak kenal ampun kembali memanaskan persaingan perebutan gelar

Chelsea tampil lebih percaya diri di babak pertama dan sering merepotkan City lewat serangan balik, meski mereka masih kurang tajam di sepertiga akhir lapangan. City lolos dari ancaman ketika Marc Cucurella mencetak gol, namun dinyatakan offside tipis. Satu-satunya peluang tim asuhan Guardiola dalam 45 menit pertama adalah tendangan lemah dari Rayan Cherki yang mengarah langsung ke Robert Sanchez, yang bermula dari tekanan agresif O'Reilly terhadap Estevao.

O'Reilly kemudian memanfaatkan keunggulan fisiknya untuk membawa City unggul di awal babak kedua, menggeser Andrey Santos untuk menyundul umpan silang mematikan Cherki. City lalu langsung menekan habis-habisan dan enam menit kemudian mereka menggandakan keunggulan. Cherki menciptakan ruang untuk dirinya sendiri dengan menggiring bola melintasi kotak penalti, lalu mengoper bola ke kaki Guehi, yang hampir tak mungkin gagal mencetak gol.

Hari yang baik bagi City semakin membaik ketika Doku mencetak gol ketiga, mengalahkan Moises Caicedo, lalu menerobos ke area penalti dan melepaskan tembakan keras yang melewati Sanchez.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Man City dari Stamford Bridge...