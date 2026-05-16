Dengan Chelsea yang lebih memilih bermain bertahan dan City yang kurang kreatif, babak pertama pun berlangsung minim aksi dan peluang. Sebuah gol Erling Haaland dianulir setelah Matheus Nunes dinyatakan offside dalam proses serangan tersebut, sebelum Haaland melepaskan tembakan yang tepat mengarah ke Robert Sanchez setelah menerima umpan terobosan dari Marc Guehi sesaat sebelum babak pertama berakhir.

Semenyo memiliki peluang emas untuk membuka skor di awal babak kedua, tetapi sundulannya melambung di tiang jauh dari umpan silang Nico O'Reilly. Di sisi lain, Rodri berhasil kembali ke posisi dan menepis sundulan Moises Caicedo yang mengarah ke gawang saat James Trafford sudah terkecoh.

Pertandingan mulai terbuka di pertengahan babak kedua, dan City memanfaatkannya. Haaland bertukar umpan dengan Bernardo Silva sebelum melepaskan umpan silang pertama kali kepada Semenyo, yang kemudian melepaskan sentuhan indah melewati Sanchez dan masuk ke pojok bawah gawang. Enzo Fernandez nyaris menyamakan kedudukan secara instan, namun tendangan volinya melambung tipis di atas mistar gawang setelah menerima lemparan jauh.

Matheus Nunes dan Rayan Cherki sama-sama digagalkan oleh Sanchez saat City berusaha mencetak gol kedua untuk memastikan kemenangan, tetapi hal itu tidak diperlukan karena Guardiola berhasil mengamankan trofi ke-20 dalam karier kepelatihannya di City.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain City dari Stadion Wembley...