Goal.com
LiveTiket
Antoine Semenyo Man City HICGetty Images
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Man City vs Chelsea: Antoine Semenyo yang gemilang membawa gelar Piala FA bagi Pep Guardiola dan kawan-kawan, meski Omar Marmoush kembali mengalami final yang mengecewakan

Player ratings
Manchester City
A. Semenyo
FA Cup
FEATURES
Chelsea vs Manchester City

Manchester City berhasil meraih trofi kedua mereka musim ini berkat gol Antoine Semenyo di babak kedua yang memastikan kemenangan 1-0 atas Chelsea dalam final Piala FA pada Sabtu lalu. Tim asuhan Pep Guardiola berhasil unggul tipis dalam pertandingan yang terbilang kurang menarik di Wembley, dan sentuhan indah Semenyo, yang tercipta 18 menit menjelang akhir pertandingan, menjadi penentu kemenangan saat City menjuarai kompetisi ini untuk kedelapan kalinya dalam sejarah mereka.

Dengan Chelsea yang lebih memilih bermain bertahan dan City yang kurang kreatif, babak pertama pun berlangsung minim aksi dan peluang. Sebuah gol Erling Haaland dianulir setelah Matheus Nunes dinyatakan offside dalam proses serangan tersebut, sebelum Haaland melepaskan tembakan yang tepat mengarah ke Robert Sanchez setelah menerima umpan terobosan dari Marc Guehi sesaat sebelum babak pertama berakhir.

Semenyo memiliki peluang emas untuk membuka skor di awal babak kedua, tetapi sundulannya melambung di tiang jauh dari umpan silang Nico O'Reilly. Di sisi lain, Rodri berhasil kembali ke posisi dan menepis sundulan Moises Caicedo yang mengarah ke gawang saat James Trafford sudah terkecoh.

Pertandingan mulai terbuka di pertengahan babak kedua, dan City memanfaatkannya. Haaland bertukar umpan dengan Bernardo Silva sebelum melepaskan umpan silang pertama kali kepada Semenyo, yang kemudian melepaskan sentuhan indah melewati Sanchez dan masuk ke pojok bawah gawang. Enzo Fernandez nyaris menyamakan kedudukan secara instan, namun tendangan volinya melambung tipis di atas mistar gawang setelah menerima lemparan jauh.

Matheus Nunes dan Rayan Cherki sama-sama digagalkan oleh Sanchez saat City berusaha mencetak gol kedua untuk memastikan kemenangan, tetapi hal itu tidak diperlukan karena Guardiola berhasil mengamankan trofi ke-20 dalam karier kepelatihannya di City.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain City dari Stadion Wembley...

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    James Trafford (5/10):

    Terkadang terlihat sedikit gugup meskipun tidak diuji dengan tembakan ke gawangnya.

    Matheus Nunes (6/10):

    Sesekali mampu membawa bola ke depan dengan baik, sementara ia tampil tangguh dalam duel melawan Fernandez dan Pedro.

    Abdukodir Khusanov (6/10):

    Kadang-kadang sedikit ceroboh dalam menguasai bola, tetapi memanfaatkan kecepatannya dengan sangat baik untuk menggagalkan sejumlah serangan Chelsea.

    Marc Guehi (6/10):

    Umpan-umpan dari belakang kadang-kadang tidak konsisten, tetapi satu umpan terobosan yang bagus berhasil membuat Haaland mencetak gol menjelang akhir babak pertama. Melakukan beberapa blok krusial di dalam area penalti timnya.

    Nico O'Reilly (7/10):

    Penampilan kuat lainnya di Wembley dari pahlawan final Carabao Cup. Melakukan beberapa umpan silang berbahaya dan tampil solid dalam menahan serangan Palmer.

    • Iklan
  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-CHELSEAAFP

    Lini tengah

    Rodri (6/10):

    Baru bermain sedikit lebih dari satu jam setelah kembali dari cedera. Membantu City tetap berjalan lancar di lini tengah, meski kontribusi terbesarnya terjadi saat ia menghalau sundulan Caicedo di babak kedua tepat di garis gawang.

    Bernardo Silva (7/10):

    Tak henti-hentinya berlari sambil terus menekan lawan meski lini tengah City kekurangan pemain. Berperan dalam gol pembuka dengan bertukar umpan bersama Haaland.

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-CHELSEAAFP

    Serangan

    Antoine Semenyo (8/10):

    Merupakan pemain paling berbahaya City pada babak pertama karena ia sering kali meninggalkan Cucurella jauh di belakangnya. Upaya sundulannya di awal babak kedua kurang bagus, tetapi ia lebih dari sekadar menebusnya dengan sentuhan cemerlangnya yang memecah kebuntuan.

    Omar Marmoush (4/10):

    Kesulitan untuk terlibat secara berarti saat ia memimpin lini depan bersama Haaland. Ditarik keluar pada babak pertama setelah final Piala FA kedua berturut-turut yang harus dilupakan bagi pemain asal Mesir ini.

    Erling Haaland (6/10):

    Hampir tidak menyentuh bola meskipun berusaha turun ke belakang, sementara penantiannya untuk mencetak gol di Wembley masih berlanjut. Namun, ia memberikan assist untuk Semenyo dengan umpan silang pertama yang sangat baik setelah bertukar umpan dengan Bernado.

    Jeremy Doku (5/10):

    City berusaha memberinya bola sebanyak mungkin, tetapi Gusto dan Palmer melakukan penjagaan ganda yang sangat efektif. Terus berusaha menciptakan peluang tetapi tidak banyak berhasil.

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Rayan Cherki (6/10):

    Setelah masuk pada babak kedua, ia membuat Chelsea lebih was-was daripada Marmoush. Seharusnya ia bisa memastikan kemenangan saat tendangannya mengarah tepat ke Sanchez di akhir pertandingan.

    Mateo Kovacic (6/10):

    Masuk menggantikan Rodri dan menjaga lini tengah tetap rapi saat menghadapi mantan klubnya.

    Pep Guardiola (5/10):

    Salah memilih Marmoush daripada Cherki, tapi setidaknya dia memperbaiki kesalahannya saat jeda. Bukan penampilan terbaiknya, tapi dia tetap mendapatkan medali lain untuk ditambahkan ke koleksinya.

Premier League
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
Manchester City crest
Manchester City
MCI