Haaland Burnley 2Getty
Richard Martin

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Man City vs Burnley: Erling Haaland kembali menjadi momok bagi Arsenal! Striker yang kembali bersinar ini mengantarkan Cityzens yang tampil kurang meyakinkan ke puncak klasemen Liga Premier dan membuat Clarets terancam degradasi

Manchester City
Erling Haaland mencetak satu-satunya gol saat Manchester City yang tampil kurang meyakinkan mengalahkan Burnley 1-0, sehingga naik ke puncak klasemen Liga Premier dan sekaligus membuat The Clarets terdegradasi. Tiga hari setelah mencetak gol penentu kemenangan dalam laga penentuan gelar melawan Arsenal, pemain asal Norwegia itu menunjukkan keunggulan fisiknya dengan mencetak gol penentu kemenangan pada menit keenam saat pasukan Pep Guardiola berhasil meraih kemenangan tipis.

Meskipun kedua tim berada di posisi yang berlawanan di klasemen, City harus bertahan dengan keunggulan satu gol hingga menit-menit akhir tambahan waktu, dan kebobolan tendangan sudut yang membuat kiper Burnley, Martin Dubravka, ikut bergabung dengan rekan-rekannya di kotak penalti.

City berhasil selamat, dan kini memuncaki klasemen berkat selisih gol dengan lima pertandingan tersisa. Sementara itu, Burnley menjadi tim kedua yang terdegradasi musim ini bersama Wolves, kembali ke Championship untuk kedua kalinya dalam empat musim.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Man City di Turf Moor...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Gianluigi Donnarumma (6/10):

    Melakukan penyelamatan cerdas di awal pertandingan dari Jaidon Anthony, yang pada dasarnya merupakan satu-satunya hal yang harus dilakukannya sepanjang pertandingan.

    Matheus Nunes (6/10):

    Bermain bagus di lini belakang tanpa terlalu banyak berkontribusi di lini depan.

    Marc Guehi (6/10):

    Beberapa permainan cerdas di sekitar area pertahanannya membantu memicu serangan yang berujung pada gol. Berhasil mengontrol Zian Flemming.

    Abdukodir Khusanov (6/10):

    Menutup pergerakan Flemming dengan sprint pemulihan yang sangat cepat, menunjukkan bagaimana kecepatannya dapat membantunya mengatasi posisi yang kurang rapat.

    Rayan Ait-Nouri (5/10):

    Penampilan yang biasa-biasa saja dalam penampilan pertamanya sebagai starter di liga setelah lima minggu. Tendangannya melambung di atas mistar gawang dan digantikan oleh Nico Gonzalez agar Nico O'Reilly bisa menggantikannya di posisi bek kiri.

    • Iklan
    Lini tengah

    Nico O'Reilly (6/10):

    Berperan baik dalam mengendalikan lini tengah saat Rodri absen, menampilkan perpaduan permainan yang rapi dan aksi pertahanan yang berani seperti melakukan sliding untuk memblokir tembakan. Gagal memanfaatkan peluang emas di menit terakhir.

    Bernardo Silva (7/10):

    Berlari tanpa henti dengan penampilan yang penuh aksi, muncul di seluruh lapangan untuk melakukan apa pun yang dibutuhkan situasi.

    Rayan Cherki (7/10):

    Kembali mengeluarkan keahliannya, dan meskipun tidak menghasilkan gol, ia terus memberikan momen-momen menegangkan seperti dribelnya dari garis tengah lapangan dan gerakan zig-zag di waktu tambahan.

    Serangan

    Antoine Semenyo (5/10):

    Memulai pertandingan dengan baik saat ia memberikan umpan kepada Cherki yang membentur tiang gawang, namun performanya segera merosot. Ia melepaskan tendangan yang melambung di atas mistar gawang setelah menerima umpan dari pemain Prancis tersebut dan digantikan oleh Savinho pada menit ke-65.

    Erling Haaland (8/10):

    Menjadi pembeda untuk pertandingan kedua berturut-turut dengan permainan klasik seorang penyerang tengah. Menyelinap ke belakang garis pertahanan, menunjukkan kekuatan dan kecepatan sebelum mencetak gol dengan tenang dari sudut sempit. Membentur tiang gawang di babak kedua dan selalu terlihat sebagai ancaman.

    Jeremy Doku (7/10):

    Menciptakan satu-satunya gol dengan menahan bola dengan baik sambil menunggu Haaland maju ke depan sebelum mengoper bola kepada pemain Norwegia itu.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Savinho (6/10):

    Menambah daya gedor serangan City, memaksa Martin Dubravka melakukan penyelamatan dengan kakinya.

    Nico Gonzalez (5/10):

    Pasti merasa tersinggung karena tidak diturunkan sebagai starter saat Rodri cedera dan tidak cukup berbuat banyak untuk membuktikan bahwa Guardiola salah, karena Burnley terus menimbulkan masalah hingga peluit akhir.

    Pep Guardiola (6/10):

    Bukan jenis penampilan yang akan dia kenang dengan senang hati, tetapi gestur memompa tinjunya saat pertandingan berakhir menunjukkan bahwa ini semua tentang hasil.

