Doku Haaland Marmoush Man City GFXGetty/GOAL
Penilaian pemain Man City vs Brentford: Jeremy Doku kembali beraksi! Pemain sayap jenius ini mencetak gol spektakuler lainnya untuk mengakhiri penampilan gemilangnya dan kembali memberikan tekanan pada Arsenal dalam perebutan gelar Liga Premier

Manchester City terus menekan Arsenal dalam perebutan gelar juara setelah berhasil meraih kemenangan 3-0 yang penuh perjuangan atas Brentford pada Sabtu lalu. Gol-gol di babak kedua yang dicetak oleh Jeremy Doku, Erling Haaland, dan Omar Marmoush membantu tim asuhan Pep Guardiola memperkecil selisih poin dengan The Gunners, pemuncak klasemen, menjadi dua poin, menjelang laga tandang pasukan Mikel Arteta melawan West Ham pada Minggu.

Bertekad bangkit dari hasil imbang yang mengecewakan di kandang Everton pada laga sebelumnya, City berusaha memulai pertandingan dengan cepat, dan Doku memaksa Caoimhim Kelleher melakukan penyelamatan di bawah mistar gawang pada tiga menit pertama. Haaland juga mendapat peluang, pertama sundulannya melambung di atas gawang, lalu sundulan berikutnya tepat mengarah ke Kelleher, dan kemudian tendangannya diblok oleh Nathan Collins.

Didorong oleh penampilan mereka di babak pertama, Brentford mulai menciptakan peluang mereka sendiri setelah jeda, dan Gianluigi Donnarumma harus melakukan penyelamatan terbaiknya dari tendangan Igor Thiago. Namun, City tidak mau kalah, dan Doku mencetak gol ketiganya yang menakjubkan dalam waktu seminggu saat ia menusuk dari sisi kiri dan melengkungkan tendangan ke sudut atas gawang Kelleher.

Para penantang gelar kemudian berusaha mengamankan kemenangan, dan tak lama setelah pengganti Phil Foden tendangannya diselamatkan oleh Kelleher, Haaland berhasil mendorong bola melewati garis gawang dengan tendangan tumit dari jarak dekat setelah Brentford gagal membersihkan umpan Antoine Semenyo yang melintasi kotak penalti.

Foden kembali digagalkan oleh penyelamatan spektakuler Kelleher sebelum Marmoush berlari mengejar umpan terobosan Haaland di waktu tambahan untuk memastikan kemenangan bagi tim yang mengejar treble.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain City dari Etihad Stadium...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Gianluigi Donnarumma (5/10):

    Lagi-lagi terlihat canggung saat harus menghadapi tendangan bebas dan lemparan ke dalam ke kotak penaltinya, sementara ia juga mengalami beberapa momen menegangkan saat menguasai bola. Ia melakukan penyelamatan gemilang dari Thiago saat skor 0-0, dan juga menggagalkan gol hiburan dari Thiago.

    Matheus Nunes (5/10):

    Beruntung terhindar dari hukuman saat bersenggolan dengan Schade di babak pertama. Sebagian besar dapat diandalkan tanpa menampilkan permainan yang mencolok.

    Marc Guehi (7/10):

    Menangani ancaman yang ditimbulkan oleh Thiago dengan sangat baik dan pulih dengan baik setiap kali terpaksa menghadapi gawangnya sendiri.

    Nathan Ake (7/10):

    Tidak pernah terlihat panik setiap kali Brentford melancarkan serangan. Tetap menjadi anggota skuad yang sangat berguna.

    Nico O'Reilly (6/10):

    Menyulitkan lawan dengan beberapa gerakan overlap ke depan, namun terlalu sering kurang memiliki sentuhan akhir yang menentukan.

    Lini tengah

    Tijjani Reijnders (5/10):

    Kadang-kadang mampu membawa bola ke depan dengan baik, tetapi kurang efektif di sepertiga akhir lapangan. Diganti pada menit ke-60.

    Bernardo Silva (6/10):

    Terus aktif di lini tengah, meskipun rasa frustrasinya membuatnya mendapat kartu kuning. Terus menghubungkan semua lini dengan umpan-umpannya.

    Rayan Cherki (5/10):

    Terlalu sering berlari ke arah yang salah atau melepaskan tembakan ke kerumunan dalam penampilan yang kurang memuaskan. Digantikan di awal babak kedua.

    Serangan

    Antoine Semenyo (6/10):

    Melakukan beberapa kali dribel di sisi kanan, yang paling berbahaya di antaranya berujung pada gol Haaland. Tampaknya tidak membawa sepatu tendangannya karena tendangannya melenceng.

    Erling Haaland (7/10):

    Tidak menyentuh bola hingga menit ke-20, dan terlihat boros di depan gawang hingga kegigihannya membuahkan hasil untuk gol kedua. Juga memberikan umpan terobosan yang indah kepada Marmoush untuk mencetak gol.

    Jeremy Doku (9/10):

    Sudah menjadi ancaman terbesar City bahkan sebelum ia memecah kebuntuan dengan tendangan yang luar biasa. Tampaknya ia bisa mencetak gol atau menciptakan peluang setiap kali ia menguasai bola, karena ia meninggalkan pertahanan Brentford di belakangnya.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Phil Foden (6/10):

    Sayang sekali dua peluangnya digagalkan oleh Kelleher selama penampilannya yang berlangsung setengah jam.

    Omar Marmoush (6/10):

    Kesulitan untuk terlibat hingga ia mendapat umpan dari Haaland untuk mengunci kemenangan di waktu tambahan.

    Savinho (N/A):

    Masuk menggantikan Doku di menit terakhir dan berperan dalam gol ketiga.

    Pep Guardiola (6/10):

    Timnya meraih kemenangan yang mereka butuhkan setelah satu jam pertama yang frustrasi. Memberikan kebebasan kepada Doku untuk terus mencoba dribel dan tembakan mulai membuahkan hasil.

