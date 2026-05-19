Goal.com
LiveTiket
Man City Bournemouth ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Man City vs Bournemouth: Perebutan gelar juara telah berakhir! Perpisahan sempurna Pep Guardiola sirna seketika saat Antoine Semenyo kesulitan menghadapi mantan klubnya dalam laga imbang yang membuat Arsenal meraih trofi Liga Premier

Player ratings
Manchester City
P. Guardiola
Premier League
FEATURES
AFC Bournemouth vs Manchester City

Meskipun Erling Haaland telah berjuang sekuat tenaga, Manchester City justru menyerahkan gelar juara Liga Premier kepada Arsenal setelah bermain imbang 1-1 di kandang Bournemouth pada Selasa. Tim tamu tiba di Stadion Vitality dengan harapan dapat memperkecil selisih poin dengan The Gunners menjadi hanya dua poin menjelang putaran terakhir pertandingan pada Minggu, dan dengan demikian memberi Pep Guardiola kesempatan untuk mengangkat trofi untuk ketujuh kalinya sebelum mengundurkan diri sebagai manajer.

Namun, tim tamu tampak tak pernah benar-benar nyaman, mungkin terganggu oleh hiruk-pikuk media akibat kabar bahwa sang pelatih asal Catalunya akan mengakhiri masa jabatannya yang telah berlangsung selama 10 tahun di Etihad, atau mungkin hanya kelelahan akibat usaha keras mereka dalam kemenangan di final Piala FA melawan Chelsea pada Sabtu lalu. Apa pun alasannya, mereka tampil jauh di bawah performa biasanya pada babak pertama dan tertinggal akibat tendangan menakjubkan dari Eli Junior Kroupi enam menit sebelum jeda.

Guardiola mencoba mengubah strategi tak lama setelah babak kedua dimulai dengan menarik keluar Antoine Semenyo, yang mengalami kembalinya yang mengecewakan ke markas lamanya, Bernardo Silva yang tampil mengejutkan tenang, dan Mateo Kovacic yang sangat mengecewakan - namun tidak satu pun dari pengganti trio tersebut memberikan dampak positif pada pertandingan.

Memang, Bournemouth seharusnya bisa meraih tiga poin penuh, tetapi tim asuhan Andoni Iraola yang sedang mengejar tiket Liga Champions itu menyia-nyiakan serangkaian peluang emas sebelum Haaland mencetak gol indah di masa injury time setelah kerumunan di depan gawang.

Tentu saja, itu semua sudah terlambat bagi City, yang kini menghadapi masa depan yang tidak pasti tanpa salah satu pelatih paling berpengaruh dan sukses dalam sejarah sepak bola.

Di bawah ini, GOAL memberikan penilaian terhadap semua pemain City yang tampil pada malam yang mengecewakan di Vitality Stadium...


  • FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-MAN CITYAFP

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Gigi Donnarumma (7/10):

    Terdiam di tempatnya akibat tendangan Kroupi, namun kiper asal Italia ini menyelamatkan City dengan beberapa penyelamatan gemilang.

    Matheus Nunes (4/10):

    Bournemouth jelas menargetkan bek kanan darurat ini sebagai titik lemah di pertahanan City, jadi tidak mengherankan jika gol pembuka mereka tercipta dari sisi Nunes.

    Abdukodir Khusanov (5/10):

    Bek tengah asal Uzbekistan ini adalah salah satu alasan mengapa City tidak pernah terlihat kokoh di lini belakang, karena posisinya sering kali buruk.

    Marc Guehi (5/10):

    Bukan malam yang bagus bagi mantan pemain Crystal Palace ini, yang kalah dalam terlalu banyak duel.

    Nico O'Reilly (5/10):

    Tidak pernah terlihat sepenuhnya nyaman di lini pertahanan dan juga menyia-nyiakan peluang emas untuk menyamakan kedudukan di awal babak kedua setelah mendapat umpan terobosan dari Haaland.

    • Iklan
  • Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Lini tengah

    Rodri (7/10):

    Tampak siap mendominasi pertandingan sejak awal dengan umpan-umpan presisinya, yang menciptakan beberapa peluang bagus bagi City, sementara ia juga sempat membentur tiang gawang sebelum gol penyama kedudukan Haaland. Namun, pemain asal Spanyol ini tidak tampil sebaik biasanya karena barisan pertahanan tim tamu berulang kali diekspos oleh serangan balik Bournemouth yang mematikan.

    Mateo Kovacic (3/10):

    Penampilan yang sangat tidak efektif dari pemain Kroasia ini, yang memberikan kontribusi sangat sedikit di lini pertahanan dan tidak ada sama sekali di lini serang. Tidak mengherankan jika ia ditarik keluar 10 menit setelah babak kedua dimulai.

    Bernardo Silva (4/10):

    Biasanya pemain yang sangat penting bagi City - terutama dalam pertandingan-pertandingan penting - namun pemain asal Portugal ini tidak pernah benar-benar tampil maksimal dan diganti sebelum pertandingan memasuki menit ke-60.

  • Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Serangan

    Antoine Semenyo (5/10):

    Menciptakan peluang bagus di awal pertandingan untuk Doku melalui permainan sayap yang luar biasa sebelum golnya yang dicetak dengan baik dianulir karena offside. Namun, aksi heroiknya di Wembley mungkin membuatnya kelelahan, karena ia ditarik keluar tak lama setelah babak pertama berakhir.

    Erling Haaland (8/10):

    Memberikan umpan terobosan yang bagus kepada Semenyo untuk mencetak gol, tetapi pemain asal Ghana itu sedikit terlambat dalam melakukan sprint, sementara kerja keras pemain asal Norwegia itu sia-sia karena O'Reilly gagal memanfaatkannya. Hal yang sangat disayangkan bagi City adalah mereka baru memberikan Haaland peluang mencetak gol yang nyata pada masa tambahan waktu - karena ia pasti akan memanfaatkannya dengan baik.

    Jeremy Doku (5/10):

    Membuat ruang untuk dirinya sendiri di tepi kotak penalti dengan gerakan tipuan yang indah, namun tendangannya lemah ke arah Petrovic. Mendapat banyak bola setelah itu, namun tidak banyak yang bisa dilakukannya, dan pemain yang telah berbuat lebih dari yang lain untuk menjaga impian gelar City tetap hidup itu ditarik keluar dengan tepat saat pertandingan tersisa seperempat jam.


  • Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Rayan Cherki (5/10):

    Seharusnya dia yang menjadi starter, namun pemain asal Prancis ini gagal membalikkan keadaan meski diberi waktu lebih dari setengah jam untuk melakukannya.

    Phil Foden (5/10):

    Tampak seperti dirinya yang brilian seperti dulu saat melawan Palace pekan lalu, tetapi tidak mampu menghadirkan sentuhan ajaib yang dibutuhkan City di sini sebagai pemain pengganti di babak kedua.

    Savinho (5/10):

    Menggantikan Semenyo di sayap, tetapi tidak lebih efektif.

    Omar Marmoush (N/A):

    Hanya masuk menggantikan Doku pada 15 menit terakhir.

    Pep Guardiola (4/10):

    Malam yang menyedihkan bagi pelatih yang akan hengkang ini, yang keputusannya untuk memainkan Kovacic daripada Cherki sama sekali tidak berjalan dengan baik. Pelatih asal Catalan ini berani melakukan pergantian pemain di babak kedua, tetapi untuk kali ini, tidak ada satu pun yang berhasil. Akhir yang mengecewakan untuk upaya terakhirnya merebut gelar Liga Premier.

Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL