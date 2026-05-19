Namun, tim tamu tampak tak pernah benar-benar nyaman, mungkin terganggu oleh hiruk-pikuk media akibat kabar bahwa sang pelatih asal Catalunya akan mengakhiri masa jabatannya yang telah berlangsung selama 10 tahun di Etihad, atau mungkin hanya kelelahan akibat usaha keras mereka dalam kemenangan di final Piala FA melawan Chelsea pada Sabtu lalu. Apa pun alasannya, mereka tampil jauh di bawah performa biasanya pada babak pertama dan tertinggal akibat tendangan menakjubkan dari Eli Junior Kroupi enam menit sebelum jeda.

Guardiola mencoba mengubah strategi tak lama setelah babak kedua dimulai dengan menarik keluar Antoine Semenyo, yang mengalami kembalinya yang mengecewakan ke markas lamanya, Bernardo Silva yang tampil mengejutkan tenang, dan Mateo Kovacic yang sangat mengecewakan - namun tidak satu pun dari pengganti trio tersebut memberikan dampak positif pada pertandingan.

Memang, Bournemouth seharusnya bisa meraih tiga poin penuh, tetapi tim asuhan Andoni Iraola yang sedang mengejar tiket Liga Champions itu menyia-nyiakan serangkaian peluang emas sebelum Haaland mencetak gol indah di masa injury time setelah kerumunan di depan gawang.

Tentu saja, itu semua sudah terlambat bagi City, yang kini menghadapi masa depan yang tidak pasti tanpa salah satu pelatih paling berpengaruh dan sukses dalam sejarah sepak bola.

Di bawah ini, GOAL memberikan penilaian terhadap semua pemain City yang tampil pada malam yang mengecewakan di Vitality Stadium...



