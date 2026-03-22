Penilaian pemain Man City vs Arsenal: Final Nico O'Reilly! Pemain lokal ini membawa gelar Carabao Cup berkat dua gol penentu

Pemain internasional Inggris itu kemudian mencetak gol lagi empat menit kemudian lewat sundulan lainnya, memastikan gelar kesembilan City di Piala Liga dan gelar kelima mereka di bawah asuhan Guardiola.

Babak pertama berlangsung sengit, terkadang mirip pertandingan rugby internasional tingkat atas di mana kedua tim hanya ingin menguasai wilayah. James Trafford memainkan peran terbesar, melakukan tiga penyelamatan untuk menggagalkan upaya Kai Havertz dan Bukayo Saka (dua kali). Arsenal lebih banyak menguasai permainan tanpa menciptakan banyak peluang, sementara upaya menonjol City hanya terlihat saat sundulan Erling Haaland melambung di atas mistar gawang.

Keadaan berubah setelah jeda saat City mulai mengendalikan jalannya pertandingan. Jeremy Doku mulai mendominasi melawan Ben White dan menarik Kepa keluar dari gawangnya, mendapatkan tendangan bebas dan kartu kuning untuk kiper Spanyol yang malang itu. City semakin percaya diri, dan tak heran mereka memimpin, meski mendapat keuntungan dari tangan lemah Kepa, dengan O'Reilly memanfaatkan sepenuhnya dan menunjukkan tekad nyata untuk membungkuk rendah dan menyundul bola ke gawang yang tak terjaga.

City semakin bersemangat dan mereka langsung menyerang habis-habisan, dan tak lama kemudian mereka mencetak gol lagi melalui kedua bek sayap mereka, Matheus Nunes memberikan umpan silang kepada O'Reilly yang tak terkawal untuk mencetak gol lagi dan memastikan trofi pertama musim ini serta memberikan pukulan yang diharapkan City dapat mengguncang kepercayaan diri Arsenal dalam perebutan gelar.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Man City dari Stadion Wembley...