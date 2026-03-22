Nico O'Reilly Carabao Cup final
Richard Martin

Penilaian pemain Man City vs Arsenal: Final Nico O'Reilly! Pemain lokal ini membawa gelar Carabao Cup berkat dua gol penentu

Nico O'Reilly mencatatkan namanya dalam sejarah Manchester City berkat dua gol menakjubkan yang dicetaknya dalam waktu empat menit, yang mengantarkan timnya meraih kemenangan 2-0 atas Arsenal di final Carabao Cup. Lahir di Manchester dan dibesarkan di akademi City, O'Reilly memanfaatkan kesalahan kiper Kepa Arrizabalaga untuk memberikan keunggulan bagi tim asuhan Pep Guardiola dalam pertandingan yang berlangsung ketat di Wembley pada menit ke-60.

Pemain internasional Inggris itu kemudian mencetak gol lagi empat menit kemudian lewat sundulan lainnya, memastikan gelar kesembilan City di Piala Liga dan gelar kelima mereka di bawah asuhan Guardiola.

Babak pertama berlangsung sengit, terkadang mirip pertandingan rugby internasional tingkat atas di mana kedua tim hanya ingin menguasai wilayah. James Trafford memainkan peran terbesar, melakukan tiga penyelamatan untuk menggagalkan upaya Kai Havertz dan Bukayo Saka (dua kali). Arsenal lebih banyak menguasai permainan tanpa menciptakan banyak peluang, sementara upaya menonjol City hanya terlihat saat sundulan Erling Haaland melambung di atas mistar gawang.

Keadaan berubah setelah jeda saat City mulai mengendalikan jalannya pertandingan. Jeremy Doku mulai mendominasi melawan Ben White dan menarik Kepa keluar dari gawangnya, mendapatkan tendangan bebas dan kartu kuning untuk kiper Spanyol yang malang itu. City semakin percaya diri, dan tak heran mereka memimpin, meski mendapat keuntungan dari tangan lemah Kepa, dengan O'Reilly memanfaatkan sepenuhnya dan menunjukkan tekad nyata untuk membungkuk rendah dan menyundul bola ke gawang yang tak terjaga.

City semakin bersemangat dan mereka langsung menyerang habis-habisan, dan tak lama kemudian mereka mencetak gol lagi melalui kedua bek sayap mereka, Matheus Nunes memberikan umpan silang kepada O'Reilly yang tak terkawal untuk mencetak gol lagi dan memastikan trofi pertama musim ini serta memberikan pukulan yang diharapkan City dapat mengguncang kepercayaan diri Arsenal dalam perebutan gelar.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Man City dari Stadion Wembley...

  Arsenal v Manchester City - Carabao Cup Final

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    James Trafford (8/10):

    Dia menentukan jalannya pertandingan dengan penyelamatan tiga kali berturut-turut yang luar biasa, lalu menggagalkan upaya Calafiori di menit-menit akhir. Penampilan yang solid secara keseluruhan, sangat kontras dengan penampilan Kepa yang ceroboh.

    Matheus Nunes (8/10):

    Babak pertama yang tenang, yang paling menonjol adalah tekelnya terhadap Havertz, dan tampil luar biasa di babak kedua, melepaskan Haaland dengan umpan yang membelah pertahanan lawan, lalu memberikan umpan silang yang indah untuk gol kedua O'Reilly.

    Abdukodir Khusanov (7/10):

    Menikmati tantangan final pertamanya bersama City. Menunjukkan kecepatan pemulihannya dengan lari yang mendebarkan untuk menghentikan Havertz. Mendapat kartu kuning karena tekel keras terhadap Gyokeres.

    Nathan Ake (6/10):

    Dimasukkan menggantikan Dias yang cedera dan tampil solid. Momen terbaiknya terjadi saat ia melakukan tekel melompat terhadap Gyokeres setelah awalnya terkejut.

    Nico O'Reilly (9/10):

    Penampilan menakjubkan dengan permainan menyerang yang tanpa ampun meskipun ditempatkan sebagai bek kiri. Membantu menahan Arsenal di babak pertama sebelum meniru gaya striker terbaiknya untuk memenangkan pertandingan.

  Arsenal v Manchester City - Carabao Cup Final

    Lini tengah

    Bernardo Silva (7/10):

    Mengendalikan jalannya pertandingan di babak kedua. Permainan sabar di sekitar kotak penalti membebaskan Doku untuk melakukan gerakan cemerlang, dan dialah yang memberikan bola kepada Cherki untuk umpan silang yang berujung pada blunder Kepa.

    Rodri (7/10):

    Bekerja sama dengan Bernardo untuk mengendalikan permainan, terutama di babak kedua.

    Rayan Cherki (8/10):

    Memberikan percikan yang terbukti vital untuk membongkar pertahanan Arsenal. Umpan silangnya mungkin bisa ditangkap oleh kiper mana pun yang cukup kompeten, tetapi keberaniannya lah yang membuatnya menjadi kandidat utama untuk menciptakan sesuatu.

  TOPSHOT-FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITY

    Serangan

    Antoine Semenyo (7/10):

    Menjadi ancaman utama City di babak pertama berkat serangan-serangannya yang gigih di sayap kanan, dan energinya membantu melemahkan pertahanan Arsenal karena kedua gol tersebut berawal dari sayap kanannya.

    Erling Haaland (6/10):

    Kembali gagal mencetak gol dalam pertandingan ketujuhnya di Wembley, meskipun lari menakjubkannya melintasi lapangan, yang akhirnya digagalkan oleh Saliba, membantu membuat Arsenal kewalahan.

    Jeremy Doku (8/10):

    Babak pertama yang mengecewakan berganti menjadi babak kedua yang brilian saat ia membuat White kelelahan.

  Arsenal v Manchester City - Carabao Cup Final

    Pemain Cadangan & Manajer

    Phil Foden (N/A):

    Menggantikan Cherki pada menit ke-90.

    Pep Guardiola (8/10):

    Berhasil mengatasi minggu yang sulit dengan menerapkan taktik yang tepat dan memenangkan Piala Liga kelimanya bersama City.

