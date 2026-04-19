Richard Martin

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Man City vs Arsenal: Erling Haaland membalas dendam! Striker andalan itu mengubah arah persaingan gelar Liga Premier, sementara Rayan Cherki tampil gemilang dan kesalahan fatal Gigi Donnarumma tak berakibat apa-apa

Erling Haaland mencetak gol pertamanya di Liga Premier sejak Februari pada hari Minggu, dan golnya itu sangat sepadan dengan penantian panjang karena membawa Manchester City meraih kemenangan 2-1 atas Arsenal, yang membuat mereka berada di posisi terdepan dalam perebutan gelar juara. Sebuah dribel ajaib dari Rayan Cherki membawa City memimpin dalam laga penentuan di Manchester, namun sentuhan buruk Gianluigi Donnarumma justru memberi Kai Havertz peluang untuk menyamakan kedudukan.

Namun, Haaland mencetak gol di babak kedua dan membawa City meraih kemenangan yang berarti mereka akan naik ke puncak klasemen berdasarkan selisih gol jika mereka menang melawan Burnley pada Rabu nanti.

City memulai pertandingan dengan sangat cepat dan bisa saja mencetak dua gol dalam lima menit pertama. Haaland menekan David Raya setelah tendangan gawang pendek dan hampir mendapat hasilnya, sementara beberapa detik kemudian, tendangan Haaland diblok dan membuat Cherki melepaskan tembakan ke gawang. Bola memantul dari bahu Gabriel Magalhaes, membentur tiang, dan bergulir melewati garis gawang, tetapi entah bagaimana tetap tidak masuk.

Cherki memecah kebuntuan dengan mencetak salah satu gol terbaik musim ini sendirian, menerobos tiga bek sebelum melepaskan tembakan ke pojok bawah jauh. Namun kurang dari 60 detik kemudian, momen jenius itu dihancurkan oleh kesalahan fatal Donnarumma, yang menerima sentuhan berat di area penalti dan tendangan paniknya mengenai tubuh Havertz dan memantul masuk ke gawang.

Donnarumma berusaha menebus kesalahannya dengan menggagalkan tembakan Havertz dari jarak dekat dalam momen menegangkan di babak kedua, yang segera disusul oleh tembakan Eberechi Eze yang membentur bagian dalam tiang gawang. Haaland juga sempat membentur tiang gawang di awal babak kedua, namun saat mendapat kesempatan kedua, ia tak membuang-buang peluang.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain City dari Etihad Stadium...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Gianluigi Donnarumma (5/10):

    Sentuhan cerobohnya membuat City kebobolan gol penyama kedudukan, tetapi ia melakukan dua penyelamatan penting untuk menebusnya, dengan membentangkan tubuhnya untuk menggagalkan upaya Havertz dan kemudian memulai serangan yang berujung pada gol Haaland melalui umpan cepat ke O'Reilly.

    Matheus Nunes (6/10):

    Menemukan keseimbangan yang tepat antara mendukung serangan dan menahan ancaman di sisi pertahanannya. Memberikan umpan kepada Cherki untuk gol pertama, sementara lemparan ke dalam yang ditujukan kepada Donnarumma berujung pada kesalahan fatal kiper tersebut, namun kedua hasil tersebut bukan karena kesalahannya.

    Abdukodir Khusanov (7/10):

    Berlari dengan cepat untuk menggagalkan Havertz dalam beberapa kesempatan - bermain dengan risiko tinggi dan menghindari potensi kartu merah - serta melakukan blok tepat waktu terhadap tembakan pemain Jerman itu setelah Gabriel membentur tiang gawang.

    Marc Guehi (6/10):

    Menghalangi serangan balik Arsenal dengan secara agresif masuk dan memotong umpan-umpan terobosan. Mendapat kartu kuning karena menarik Rice dan menyundul bola langsung ke arah Raya.

    Nico O'Reilly (7/10):

    Melakukan beberapa gerakan memukau dengan bola di kakinya dan memanfaatkan kekuatan fisiknya untuk bertahan melawan ancaman tendangan bebas Arsenal.

    Lini tengah

    Rodri (6/10):

    Membantu City menguasai bola, tapi terlihat sedikit kaku, dan kehilangan bola di wilayahnya sendiri pada satu kesempatan. Keluar karena cedera di akhir pertandingan.

    Bernardo Silva (7/10):

    Bekerja keras dari menit pertama hingga terakhir dalam pertandingan terakhirnya melawan lawan tangguh untuk City. Cara yang pantas untuk mengakhiri kariernya.

    Rayan Cherki (9/10):

    Harus dia yang membuka permainan dengan momen jenius. Menciptakan momen gemilang lainnya untuk mengantar Semenyo, namun sentuhan rekan setimnya mengecewakannya.

    Serangan

    Antoine Semenyo (5/10):

    Titik lemah serangan City. Hincapie mampu mengendalikan permainannya sepanjang pertandingan, dengan sentuhan dan umpan terakhirnya yang seringkali kurang memuaskan.

    Erling Haaland (7/10):

    Tampil menonjol sejak awal saat ia menekan Raya, dan setelah bola membentur tiang gawang, kegigihannya terbayar saat ia mencetak gol penentu kemenangan yang sangat berharga.

    Jeremy Doku (8/10):

    Secara konsisten membuat Mosquera kesulitan dan menekan dengan sepenuh hati. Memainkan peran besar dalam gol penentu kemenangan.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Phil Foden (N/A):

    Menggantikan Cherki pada menit ke-85.

    Savinho (N/A):

    Masuk pada menit ke-88.

    Nico Gonzalez (N/A):

    Masuk menggantikan Rodri di akhir pertandingan.

    Nathan Ake (N/A):

    Dimasukkan untuk mengulur waktu dan mencetak sundulan yang krusial.

    Pep Guardiola (8/10):

    Mendapatkan kemenangan monumental yang bisa memberinya gelar ketujuh dalam satu dekade dengan mengungguli mantan muridnya.

