Penilaian pemain Man City vs Arsenal: Erling Haaland membalas dendam! Striker andalan itu mengubah arah persaingan gelar Liga Premier, sementara Rayan Cherki tampil gemilang dan kesalahan fatal Gigi Donnarumma tak berakibat apa-apa

Namun, Haaland mencetak gol di babak kedua dan membawa City meraih kemenangan yang berarti mereka akan naik ke puncak klasemen berdasarkan selisih gol jika mereka menang melawan Burnley pada Rabu nanti.

City memulai pertandingan dengan sangat cepat dan bisa saja mencetak dua gol dalam lima menit pertama. Haaland menekan David Raya setelah tendangan gawang pendek dan hampir mendapat hasilnya, sementara beberapa detik kemudian, tendangan Haaland diblok dan membuat Cherki melepaskan tembakan ke gawang. Bola memantul dari bahu Gabriel Magalhaes, membentur tiang, dan bergulir melewati garis gawang, tetapi entah bagaimana tetap tidak masuk.

Cherki memecah kebuntuan dengan mencetak salah satu gol terbaik musim ini sendirian, menerobos tiga bek sebelum melepaskan tembakan ke pojok bawah jauh. Namun kurang dari 60 detik kemudian, momen jenius itu dihancurkan oleh kesalahan fatal Donnarumma, yang menerima sentuhan berat di area penalti dan tendangan paniknya mengenai tubuh Havertz dan memantul masuk ke gawang.

Donnarumma berusaha menebus kesalahannya dengan menggagalkan tembakan Havertz dari jarak dekat dalam momen menegangkan di babak kedua, yang segera disusul oleh tembakan Eberechi Eze yang membentur bagian dalam tiang gawang. Haaland juga sempat membentur tiang gawang di awal babak kedua, namun saat mendapat kesempatan kedua, ia tak membuang-buang peluang.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain City dari Etihad Stadium...