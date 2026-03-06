Penilaian pemain Liverpool vs Wolves: Andy Robertson belum selesai! Pemain veteran Skotlandia membantu The Reds lolos ke perempat final Piala FA, sementara Rio Ngumoha memanfaatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya

Pemain Skotlandia itu hanya dimainkan sebagai pengganti di pertengahan pekan, tetapi dia menjadi starter di posisi bek kiri menggantikan Milos Kerkez dalam laga ulangan. Setelah paruh pertama yang mengecewakan dari The Reds, dia memecahkan kebuntuan dengan tendangan pertama yang indah dari luar kotak penalti tak lama setelah babak kedua dimulai. Tak lama setelah itu, Robertson berperan sebagai pemberi assist, dengan bek veteran itu memberikan umpan silang yang luar biasa dari sayap kiri, memungkinkan Mohamed Salah mencetak gol dengan mudah di tiang jauh.
Curtis Jones mengakhiri penampilan apiknya dengan mencetak gol ketiga, 3-0, melalui lari dan penyelesaian yang rapi dari tepi kotak penalti, tetapi Liverpool kehilangan clean sheet di masa injury time, saat Hwang Hee-Chan diizinkan untuk mengejar umpan panjang Sam Jonnstone ke depan dan mencetak gol.
Di bawah ini, GOAL memberikan penilaian untuk semua pemain Liverpool yang tampil, saat The Reds meredakan tekanan pada manajer mereka menjelang laga Liga Champions melawan Galatasaray pekan depan...