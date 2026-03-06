Goal.com
Penilaian pemain Liverpool vs Wolves: Andy Robertson belum selesai! Pemain veteran Skotlandia membantu The Reds lolos ke perempat final Piala FA, sementara Rio Ngumoha memanfaatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya

Andy Robertson, yang kembali dipanggil, menjadi bintang utama dalam pertandingan tersebut dengan mencetak satu gol dan memberikan satu assist, saat Liverpool berusaha memperbaiki kekalahan memalukan di Premier League pada Selasa lalu di kandang Wolves. Memang, pertandingan ulang tersebut menjadi pengalaman yang jauh lebih baik bagi The Reds, yang kembali ke Molineux pada Jumat malam dan mencatat kemenangan 3-1 yang memastikan tim asuhan Arne Slot lolos ke perempat final Piala FA.

Pemain Skotlandia itu hanya dimainkan sebagai pengganti di pertengahan pekan, tetapi dia menjadi starter di posisi bek kiri menggantikan Milos Kerkez dalam laga ulangan. Setelah paruh pertama yang mengecewakan dari The Reds, dia memecahkan kebuntuan dengan tendangan pertama yang indah dari luar kotak penalti tak lama setelah babak kedua dimulai. Tak lama setelah itu, Robertson berperan sebagai pemberi assist, dengan bek veteran itu memberikan umpan silang yang luar biasa dari sayap kiri, memungkinkan Mohamed Salah mencetak gol dengan mudah di tiang jauh.

Curtis Jones mengakhiri penampilan apiknya dengan mencetak gol ketiga, 3-0, melalui lari dan penyelesaian yang rapi dari tepi kotak penalti, tetapi Liverpool kehilangan clean sheet di masa injury time, saat Hwang Hee-Chan diizinkan untuk mengejar umpan panjang Sam Jonnstone ke depan dan mencetak gol.

Di bawah ini, GOAL memberikan penilaian untuk semua pemain Liverpool yang tampil, saat The Reds meredakan tekanan pada manajer mereka menjelang laga Liga Champions melawan Galatasaray pekan depan...

  • FBL-ENG-FACUP-WOLVES-LIVERPOOLAFP

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Alisson Becker (6/10):

    Lagi-lagi ia tidak banyak bekerja selama periode yang cukup lama, meskipun ada satu momen berbahaya ketika ia hampir kebobolan setelah gagal mengantisipasi umpan silang di tiang jauh.

    Dominik Szoboszlai (6/10):

    Dengan Slot yang bijak memutuskan untuk tidak meminta Jeremie Frimpong yang baru pulih untuk bermain dua kali dalam tiga hari, pemain Hungaria ini memulai sebagai bek kanan dan melakukan tugasnya dengan baik, seperti biasa. Namun, ia akan kecewa karena tidak berhasil menghalangi tendangan jauh Johnstone ke depan yang memungkinkan Hee-Chan mencetak gol.

    Joe Gomez (7/10):

    Respons yang luar biasa terhadap perannya yang sangat sial dalam gol kemenangan Wolves pada Selasa, dengan bek serba bisa ini tampil sangat tenang di posisi bek tengah. Liverpool akan berharap ia bisa tetap fit hingga akhir musim.

    Virgil van Dijk (7/10):

    Malam yang jauh lebih menyenangkan bagi pemain Belanda ini, yang kali ini dengan mudah mengatasi ancaman fisik yang ditimbulkan oleh Tolu Arokodare sebelum mendapat istirahat langka dengan 10 menit tersisa. 

    Andy Robertson (8/10):

    Masih ada kehidupan di anjing tua ini! Pemain Skotlandia yang berapi-api ini tidak puas dengan minimnya waktu bermainnya dalam beberapa bulan terakhir, tetapi dia tidak bisa melakukan lebih banyak untuk mempertahankan posisinya dalam pertandingan Gala setelah menampilkan performa yang mengesankan di sisi kiri, yang pernah menjadi ciri khasnya. Namun, Robertson bersalah karena membiarkan Hee-Chan berada dalam posisi onside untuk gol hiburan Wolves.

  • Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Lini tengah

    Ryan Gravenberch (6/10):

    Setelah pelanggaran awal, ada kekhawatiran bahwa pemain Belanda ini akan mengalami malam yang tidak nyaman lagi, tetapi kali ini dia merespons dengan impresif. Selain mengendalikan permainan, dia juga hampir mencetak gol dalam beberapa kesempatan.

    Curtis Jones (8/10):

    Dia membuktikan layak masuk tim dengan memimpin serangan dengan baik dan mengakhiri penampilan dinamisnya dengan gol yang elegan. Liverpool membutuhkan lebih banyak penampilan seperti ini dari pemain berbakat yang telah lama berjuang dengan ketidakonsistenan.

    Alexis Mac Allister (6/10):

    Terpaksa keluar lapangan pada menit-menit akhir setelah menjadi korban tantangan ceroboh dari Hwang Hee-Chan. Semoga cedera tersebut tidak serius, karena pemain Argentina ini menunjukkan beberapa momen terbaiknya dalam pertandingan ini.

  • Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Serangan

    Mohamed Salah (7/10):

    Gol pada hari Selasa tampaknya telah memberikan dampak positif bagi pemain Mesir ini. Dia tampil jauh lebih hidup di sini dan mencetak gol dengan baik.

    Cody Gakpo (6/10):

    Tidak bisa disalahkan atas usaha yang ditunjukkan oleh pemain Belanda serba bisa ini, namun hasil akhirnya tetap menjadi perhatian.

    Rio Ngumoha (7/10):

    Dia menjadi pemain yang sangat dinamis selama lebih dari 60 menit di lapangan. Keputusan-keputusannya kadang-kadang mengecewakan, tapi itu wajar untuk usianya, dan keterampilan menggiring bolanya membuatnya menjadi ancaman konstan. Ngumoha juga memiliki upaya nyata satu-satunya Liverpool ke gawang di babak pertama.

  • Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Subs & Manajer

    Florian Wirtz (6/10):

    Kembalinya Florian Wirtz ke lapangan sebagai pemain internasional Jerman, yang masuk menggantikan Ngumoha namun kembali ke posisi gelandang serang (No.10) yang biasa ia tempati.

    Jeremie Frimpong (6/10):

    Menit bermain yang lebih berharga bagi pemain Belanda ini, yang menggantikan Salah di sayap kanan dan memaksa Johnstone melakukan penyelamatan bagus tak lama setelah itu.

    Ibrahim Konate (N/A):

    Menggantikan Van Dijk di lini belakang untuk 10 menit terakhir dan hanya dia yang tahu bagaimana dia gagal memanfaatkan umpan silang Gravenberch pada menit ke-90.

    Trey Nyoni (N/A):

    Menggantikan Mac Allister di lini tengah pada menit-menit akhir.

    Kieran Morrison (N/A):

    Hanya masuk beberapa menit sebelum akhir pertandingan, tetapi seharusnya bisa melakukan yang lebih baik setelah mendapat umpan bagus dari Szoboszlai di dalam kotak penalti.

    Arne Slot (6/10):

    Layak mendapat pujian karena akhirnya memainkan Ngumoha (meski kesempatan itu seharusnya datang lebih awal!), tetapi memanggil kembali Robertson jelas merupakan langkah yang benar-benar membuahkan hasil. Dengan Salah mencetak gol lagi dan Wirtz kembali ke lapangan, pelatih kepala pasti akan merasa jauh lebih baik tentang perjalanan ke Istanbul minggu depan.

