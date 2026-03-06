Penilaian pemain Liverpool vs Wolves: Andy Robertson belum selesai! Pemain veteran Skotlandia membantu The Reds lolos ke perempat final Piala FA, sementara Rio Ngumoha memanfaatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya

Alisson Becker (6/10):

Lagi-lagi ia tidak banyak bekerja selama periode yang cukup lama, meskipun ada satu momen berbahaya ketika ia hampir kebobolan setelah gagal mengantisipasi umpan silang di tiang jauh.

Dominik Szoboszlai (6/10):

Dengan Slot yang bijak memutuskan untuk tidak meminta Jeremie Frimpong yang baru pulih untuk bermain dua kali dalam tiga hari, pemain Hungaria ini memulai sebagai bek kanan dan melakukan tugasnya dengan baik, seperti biasa. Namun, ia akan kecewa karena tidak berhasil menghalangi tendangan jauh Johnstone ke depan yang memungkinkan Hee-Chan mencetak gol.

Joe Gomez (7/10):

Respons yang luar biasa terhadap perannya yang sangat sial dalam gol kemenangan Wolves pada Selasa, dengan bek serba bisa ini tampil sangat tenang di posisi bek tengah. Liverpool akan berharap ia bisa tetap fit hingga akhir musim.

Virgil van Dijk (7/10):

Malam yang jauh lebih menyenangkan bagi pemain Belanda ini, yang kali ini dengan mudah mengatasi ancaman fisik yang ditimbulkan oleh Tolu Arokodare sebelum mendapat istirahat langka dengan 10 menit tersisa.

Andy Robertson (8/10):

Masih ada kehidupan di anjing tua ini! Pemain Skotlandia yang berapi-api ini tidak puas dengan minimnya waktu bermainnya dalam beberapa bulan terakhir, tetapi dia tidak bisa melakukan lebih banyak untuk mempertahankan posisinya dalam pertandingan Gala setelah menampilkan performa yang mengesankan di sisi kiri, yang pernah menjadi ciri khasnya. Namun, Robertson bersalah karena membiarkan Hee-Chan berada dalam posisi onside untuk gol hiburan Wolves.