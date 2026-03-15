Meskipun baru saja mengalami masa-masa sulit, Spurs tampil solid, dan Souza—yang didatangkan pada Januari—menguji kiper Alisson Becker lewat tendangan jarak jauh. Namun, justru The Reds yang memecah kebuntuan saat Szoboszlai melepaskan tendangan bebas melengkung dari jarak 25 yard, meski Guglielmo Vicario seharusnya bisa melakukan penyelamatan yang lebih baik.

Cody Gakpo nyaris menggandakan keunggulan Liverpool ketika tendangannya dari tepi kotak penalti ditepis ke tiang gawang oleh Vicario, tetapi Tottenham tetap menjadi ancaman, dan Richarlison pertama-tama melepaskan sundulan yang melebar sebelum memaksa Alisson melakukan penyelamatan gemilang dari tendangan sudut.

Richarlison kembali digagalkan mencetak gol oleh rekan setimnya di timnas Brasil tak lama setelah babak kedua dimulai saat ia berlari menuju gawang, sementara Rio Ngumoha melepaskan tembakan melambung saat berada dalam posisi yang bagus selama debut Premier League yang menawan dari remaja tersebut.

Mohamed Salah dan Hugo Ekitike dimasukkan saat Liverpool berusaha mengamankan hasil, tetapi mereka justru terkena pukulan telak lagi ketika Richarlison melepaskan tendangan yang meleset melewati Alisson setelah kerja sama yang bagus dari Randal Kolo Muani.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Liverpool di Anfield...