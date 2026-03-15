Liverpool Tottenham ratings
Tom Maston

Penilaian pemain Liverpool vs Tottenham: Dominik Szoboszlai yang mematikan kembali beraksi — namun Andy Robertson dan Joe Gomez tampil buruk di lini belakang dalam hasil imbang yang mengecewakan

Liverpool kehilangan kesempatan untuk naik ke empat besar Liga Premier setelah ditahan imbang 1-1 oleh Tottenham yang sedang terpuruk pada Minggu. Gol keempat Dominik Szoboszlai dari tendangan bebas langsung musim ini tampaknya akan menjadi penentu kemenangan bagi tim asuhan Arne Slot, namun Richarlison muncul di menit terakhir waktu normal untuk menyelamatkan satu poin bagi Spurs.

Meskipun baru saja mengalami masa-masa sulit, Spurs tampil solid, dan Souza—yang didatangkan pada Januari—menguji kiper Alisson Becker lewat tendangan jarak jauh. Namun, justru The Reds yang memecah kebuntuan saat Szoboszlai melepaskan tendangan bebas melengkung dari jarak 25 yard, meski Guglielmo Vicario seharusnya bisa melakukan penyelamatan yang lebih baik.

Cody Gakpo nyaris menggandakan keunggulan Liverpool ketika tendangannya dari tepi kotak penalti ditepis Vicario ke tiang gawang, tetapi Tottenham tetap menjadi ancaman, dan Richarlison terlebih dahulu melepaskan sundulan yang melebar sebelum memaksa Alisson melakukan penyelamatan gemilang dari tendangan sudut.

Richarlison kembali digagalkan mencetak gol oleh rekan setimnya di timnas Brasil tak lama setelah babak kedua dimulai saat ia berlari menuju gawang, sementara Rio Ngumoha melepaskan tembakan melambung saat berada dalam posisi yang bagus selama debut Premier League yang menawan dari remaja tersebut.

Mohamed Salah dan Hugo Ekitike dimasukkan saat Liverpool berusaha mengamankan hasil, tetapi mereka justru terkena pukulan telak lagi ketika Richarlison melepaskan tendangan yang meleset melewati Alisson setelah kerja sama yang bagus dari Randal Kolo Muani.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Liverpool di Anfield...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Alisson Becker (8/10):

    Harus tampil maksimal untuk menggagalkan upaya Souza dan Richarlison (tiga kali). Keluar dari garis gawangnya dengan baik untuk menghalau bola-bola lambung dengan ketenangan yang luar biasa.

    Dominik Szoboszlai (8/10):

    Sangat bagus dari segi pertahanan dalam menghadapi Tel dan pemain lain. Memanfaatkan bola dengan baik saat menyerang. Menutup penampilannya dengan gol tendangan bebas lainnya.

    Joe Gomez (4/10):

    Terkadang kesulitan menghadapi Solanke. Tampaknya kurang percaya diri.

    Virgil van Dijk (6/10):

    Kalah dalam beberapa kesempatan saat berhadapan dengan Richarlison, namun berhasil memulihkan diri dengan baik di beberapa momen.

    Andy Robertson (4/10):

    Beberapa sentuhan yang ceroboh merusak peluang serangan balik. Kegagalan dalam menghadang Kolo Muani berujung langsung pada gol penyama kedudukan Richarlison.

    Lini tengah

    Ryan Gravenberch (7/10):

    Secara rutin memanfaatkan kaki panjangnya untuk merebut kembali bola di lini tengah dan memicu serangan Liverpool.

    Alexis Mac Allister (6/10):

    Selalu berusaha menerima bola dan mengopernya kembali secepat mungkin. Melakukan beberapa umpan cerdas, terutama ke arah Ngumoha. Terlalu sering kehilangan penguasaan bola di sepertiga akhir lapangan.

    Florian Wirtz (7/10):

    Menjadi bintang di babak pertama saat ia bergerak lincah di sekitar area penalti Tottenham. Penampilannya sedikit meredup setelah jeda sebelum digantikan pada menit ke-60.

    Serangan

    Jeremie Frimpong (5/10):

    Terlibat dalam pertarungan sengit dengan Spence yang kadang-kadang berhasil ia menangkan. Kurang tajam di sepertiga akhir lapangan.

    Cody Gakpo (5/10):

    Dimainkan sebagai striker tengah dan bekerja keras tanpa henti saat tidak menguasai bola. Tendangannya sempat ditepis ke tiang gawang oleh Vicario, namun tendangan akhir atau umpannya yang lain cukup mengecewakan.

    Rio Ngumoha (8/10):

    Secara perlahan menyesuaikan diri dalam debut penuhnya di Liga Premier, namun saat diganti tepat setelah menit ke-60, ia menjadi pemain paling mengancam di lapangan. Berulang kali mengalahkan Porro, dan jika saja penyelesaiannya lebih baik, ia pasti akan mencetak gol dalam pertandingan ini.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Hugo Ekitike (5/10):

    Menjadi ancaman dalam serangan balik, namun umpan terakhir dan tendangannya masih jauh dari sasaran, termasuk saat serangan balik di akhir pertandingan.

    Mohamed Salah (7/10):

    Penampilan yang sangat cemerlang setelah menggantikan Frimpong. Menciptakan peluang dan tendangannya berhasil diselamatkan oleh Vicario.

    Curtis Jones (6/10):

    Tidak seagresif Wirtz, tetapi tampil solid selama setengah jam.

    Trey Nyoni (N/A):

    Menggantikan Gakpo selama sekitar delapan menit terakhir.

    Federico Chiesa (N/A):

    Masuk pada masa tambahan waktu saat Liverpool berusaha mencetak gol penentu kemenangan.

    Arne Slot (4/10):

    Mengingat performa Spurs, hasil ini sangat mengecewakan. Tidak semua rotasi pemainnya berhasil, meskipun beberapa bintang mendapat istirahat. Kurangnya ketajaman kembali menjadi bumerang saat mereka membuang poin di menit-menit akhir.

