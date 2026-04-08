Liverpool PSG ratings
Mark Doyle

Penilaian pemain Liverpool vs PSG: Perubahan taktik Arne Slot gagal membuahkan hasil saat The Reds yang tak berdaya kembali terungkap dalam kekalahan terbaru mereka dari juara bertahan Liga Champions

Paris Saint-Germain vs Liverpool

Harapan Liverpool untuk menyelamatkan musim mereka kembali mendapat pukulan telak pada Rabu, saat tim asuhan Arne Slot yang sedang terpuruk itu menelan kekalahan telak 2-0 pada leg pertama babak perempat final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Pelatih yang sedang dalam tekanan itu telah menantang para pemainnya untuk memberikan respons yang "kuat dan tegas" atas kekalahan telak di Piala FA akhir pekan lalu di kandang Manchester City, namun meski mereka tidak pernah menyerah di Parc des Princes, mereka tetap takluk dengan mudah di hadapan lawan yang jauh lebih unggul.

Sebagai tanda nyata betapa putus asanya Slot untuk menghindari kekalahan telak lainnya, pelatih asal Belanda itu menurunkan timnya dengan formasi 3-4-2-1 yang memungkinkan para pemainnya bermain dengan lima orang di lini belakang. Namun, barisan pertahanan Liverpool sudah jebol hanya dalam waktu 11 menit, saat Desire Doue mencetak gol melalui tendangan yang membentur pemain lawan — padahal ia dikelilingi oleh para pemain berseragam merah saat menerima bola.

Tim tamu sama sekali tidak memberikan respons, bahkan gagal melepaskan satu tembakan pun di babak pertama, dan PSG akhirnya dan pantas menggandakan keunggulan mereka saat Khvicha Kvaratskhelia memanfaatkan umpan terobosan luar biasa dari Joao Neves sebelum mengelabui rekan senegaranya Giorgi Mamardashvili untuk mencetak gol.

Slot melakukan empat pergantian pemain pada menit ke-78 untuk mencoba menghentikan serangan gencar, namun PSG yang sangat boros peluang membuang serangkaian peluang emas untuk mengakhiri pertandingan. Meski demikian, Liverpool masih bertahan, namun butuh keberanian besar untuk mendukung tim yang begitu buruk ini melaju ke empat besar melawan juara Eropa saat ini.

GOAL memberikan penilaian untuk semua pemain The Reds pada malam yang menyedihkan lainnya bagi Slot...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Giorgi Mamardashvili (5/10):

    Dia tak bisa berbuat apa-apa terhadap tendangan Doue yang membentur pemain lawan, meski mungkin dia bisa sedikit lebih sigap saat gol Kvaratskhelia tercipta. Meski begitu, dia melakukan beberapa penyelamatan penting yang membuat Liverpool tetap berpeluang lolos - setidaknya secara teori.

    Joe Gomez (5/10):

    Secara mengejutkan dipilih untuk bermain dalam formasi pertahanan tiga orang dan dia tampil cukup baik, melakukan beberapa tekel dan intervensi penting. Dia juga menciptakan sedikit ancaman dengan lemparan jauhnya, sementara kartu kuning yang dia terima akibat tekel bersihnya sungguh konyol.

    Ibrahima Konate (3/10):

    Terlalu mudah dilewati oleh Doue menjelang gol pembuka pertandingan dan satu-satunya cara dia bisa mengatasi Kvaratskhelia adalah dengan menjatuhkannya ke tanah. Beruntung lolos dari tekel putus asa dan terakhir terhadap Zaire-Emery yang awalnya dianggap sebagai penalti. Tidak cukup bagus di level ini.

    Virgil van Dijk (4/10):

    Merasa kecewa dengan pertahanan yang longgar di sekitarnya saat gol pembuka tercipta, tetapi dia perlu bertanya pada dirinya sendiri mengapa dia selalu membelakangi tembakan. Setelah mengkritik rekan-rekannya di Etihad, sang kapten seharusnya memberikan contoh di Paris. Dia tidak melakukannya.

    Lini tengah

    Jeremie Frimpong (4/10):

    Pilihan yang cukup baik di sayap kanan, tapi dia tak pernah berhasil mengirim umpan yang tepat ke kotak penalti.

    Ryan Gravenberch (3/10):

    Berusaha keras untuk maju ke depan dan merepotkan PSG setiap ada kesempatan, tetapi tidak bisa mengendalikan permainan dan menjadi penyebab gol kedua karena gagal mengawal pergerakan Kvaratskhelia.

    Alexis Mac Allister (3/10):

    Berlari tanpa henti, tetapi beruntung lolos dari sundulan yang sangat meleset yang seharusnya berujung pada gol bagi Dembele, sementara rasa frustrasinya tercermin dari tekel bodoh terhadap Doue di pinggir lapangan yang membuatnya mendapat kartu kuning.

    Milos Kerkez (4/10):

    Sama seperti Frimpong, peran bek sayap lebih cocok untuknya, tetapi ia tidak memiliki banyak kesempatan untuk maju ke depan - dan bahkan ketika ia melakukannya, terkadang pergerakannya diabaikan.

    Serangan

    Dominik Szoboszlai (4/10):

    Pemain asal Hongaria ini sering menjadi pemain Liverpool yang paling maju ke depan saat timnya tidak menguasai bola, dan ia melakukan apa yang bisa dilakukannya untuk menekan PSG, namun ia tidak memiliki dampak serangan yang ia harapkan.

    Florian Wirtz (5/10):

    Sungguh disayangkan bahwa Liverpool tidak bisa lebih sering mengoper bola kepada pemain asal Jerman ini, karena Wirtz memiliki sentuhan yang bagus dan menunjukkan kemampuannya dengan umpan terobosan yang indah ke belakang pertahanan PSG untuk Frimpong dan umpan terobosan lainnya untuk Ekitike.

    Hugo Ekitike (3/10):

    Bermain sendirian di lini depan dalam situasi seperti ini memang tidak mudah, tetapi Ekitike tidak benar-benar membantu dirinya sendiri dengan terlalu sering mengambil pilihan yang salah. Malam yang sangat buruk bagi pemain Prancis ini di kandang mantan klubnya.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Andy Robertson (N/A):

    Menggantikan Kerkez yang kelelahan di sisi kiri.

    Alexander Isak (N/A):

    Kembali dari cedera setelah lama absen sebagai pemain pengganti di akhir pertandingan menggantikan Ekitike yang kurang efektif.

    Curtis Jones (N/A):

    Masuk menggantikan Szoboszlai di lini tengah sebagai bagian dari empat pergantian pemain yang dilakukan Slot.

    Cody Gakpo (N/A):

    Masuk menggantikan Wirtz pada 12 menit terakhir.

    Trey Nyoni (N/A):

    Hanya dimasukkan menggantikan Frimpong pada masa injury time.

    Arne Slot (2/10):

    Beralih ke formasi lima bek dengan harapan dapat mengganggu PSG, namun, sebagai tim, Liverpool tak heran sama sekali tidak terlihat nyaman dengan formasi baru mereka dan beruntung bisa lolos dengan kekalahan 2-0 saja.

