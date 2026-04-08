Sebagai tanda nyata betapa putus asanya Slot untuk menghindari kekalahan telak lainnya, pelatih asal Belanda itu menurunkan timnya dengan formasi 3-4-2-1 yang memungkinkan para pemainnya bermain dengan lima orang di lini belakang. Namun, barisan pertahanan Liverpool sudah jebol hanya dalam waktu 11 menit, saat Desire Doue mencetak gol melalui tendangan yang membentur pemain lawan — padahal ia dikelilingi oleh para pemain berseragam merah saat menerima bola.

Tim tamu sama sekali tidak memberikan respons, bahkan gagal melepaskan satu tembakan pun di babak pertama, dan PSG akhirnya dan pantas menggandakan keunggulan mereka saat Khvicha Kvaratskhelia memanfaatkan umpan terobosan luar biasa dari Joao Neves sebelum mengelabui rekan senegaranya Giorgi Mamardashvili untuk mencetak gol.

Slot melakukan empat pergantian pemain pada menit ke-78 untuk mencoba menghentikan serangan gencar, namun PSG yang sangat boros peluang membuang serangkaian peluang emas untuk mengakhiri pertandingan. Meski demikian, Liverpool masih bertahan, namun butuh keberanian besar untuk mendukung tim yang begitu buruk ini melaju ke empat besar melawan juara Eropa saat ini.

GOAL memberikan penilaian untuk semua pemain The Reds pada malam yang menyedihkan lainnya bagi Slot...