Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Liverpool vs Paris Saint-Germain: Arne Slot kembali membuat kesalahan besar! Taruhan pelatih dengan memasukkan Alexander Isak justru berbalik merugikan, sementara cedera Hugo Ekitike semakin memperparah kegagalan menyedihkan The Reds di Liga Champions

Harapan Liverpool untuk menyelamatkan musim yang mengecewakan sirna pada malam yang suram di Merseyside, Selasa malam, saat dua gol Ousmane Dembele membawa Paris Saint-Germain meraih kemenangan 2-0 di Anfield, yang membuat pasukan Luis Enrique melaju ke semifinal Liga Champions dengan agregat 4-0. Sama seperti pada leg pertama di Parc des Princes, Arne Slot salah memilih susunan pemain awalnya, dengan manajer The Reds secara mengejutkan memutuskan untuk memberikan Alexander Isak kesempatan starter pertamanya sejak pulih dari cedera patah kaki awal bulan ini.

Pemain asal Swedia itu tak menonjol sama sekali selama 45 menit ia berada di lapangan, dan yang memperburuk keadaan, Liverpool harus kehilangan Hugo Ekitike akibat cedera yang tampak serius pada babak pertama yang berlangsung ketat dan menegangkan. Di babak tersebut, PSG mendominasi penguasaan bola, namun kapten Marquinhos harus melakukan penyelamatan luar biasa di garis gawang untuk menggagalkan peluang Virgil van Dijk yang tinggal menyundul bola ke gawang.

Tuan rumah tampil jauh lebih baik setelah jeda, namun meski Rio Ngumoha dimasukkan terlambat, mereka tak mampu menembus pertahanan PSG, dan Dembele mengakhiri pertandingan dengan penyelesaian apik dari tepi kotak penalti setelah serangan balik cepat dari juara Eropa bertahan, sebelum menambah gol kedua yang mudah di akhir laga.

GOAL memberikan peringkat kepada semua pemain Liverpool yang tampil saat mereka tersingkir dari kompetisi Eropa oleh PSG untuk musim kedua berturut-turut - namun kali ini dengan cara yang jauh lebih telak dan merugikan.

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Giorgi Mamardashvili (6/10):

    Sangat waspada terhadap ancaman untuk mencegah Warren Zaire-Emery mencetak gol sebelum melakukan penyelamatan tidak biasa dengan tinjunya sambil bergerak mundur untuk menggagalkan upaya Dembele, yang mencoba melambungkan bola melewatinya. Namun, ia kemudian dua kali dengan mudah dikalahkan oleh pemain nomor 10 PSG tersebut.

    Jeremie Frimpong (3/10):

    Penampilan yang sangat buruk dari pemain asal Belanda ini, yang tidak terlalu buruk dalam bertahan tetapi berulang kali kehilangan bola selama babak pertama. Akibatnya, ia ditarik keluar saat jeda.

    Ibrahima Konate (7/10):

    Malam yang jauh lebih baik bagi pemain asal Prancis ini, yang melakukan satu intersepsi yang sangat penting untuk menggagalkan upaya Dembele pada babak pertama, dan melakukan yang terbaik untuk menahan PSG selama mungkin.

    Virgil van Dijk (7/10):

    Tampaknya akan membuka skor, namun digagalkan oleh blok brilian dari Marquinhos dan memimpin pertahanannya dengan baik sebagian besar waktu.

    Milos Kerkez (7/10):

    Hampir saja memecah kebuntuan dengan tendangan meluncur di tiang jauh yang diselamatkan dengan gemilang oleh Matvey Safonov, sebelum kemudian gagal memanfaatkan peluang lain dengan kaki kanannya yang kurang kuat. Namun, secara keseluruhan penampilannya solid.

    Lini tengah

    Ryan Gravenberch (7/10):

    Salah satu penampilan paling dinamisnya dalam seragam merah dalam waktu yang lama. Pemain internasional Belanda ini membantu Liverpool menguasai permainan di awal babak kedua dan juga terus menerobos ke depan di setiap kesempatan.

    Dominik Szoboszlai (7/10):

    Sekali lagi tampil luar biasa di lini tengah, memenangkan banyak duel dan mengembalikan penguasaan bola untuk timnya. Namun, tidak seperti pertandingan besar lainnya musim ini, ia tidak mampu memberikan momen inspiratif yang dibutuhkan Liverpool.

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Memimpin tekanan dengan baik dan mengira ia telah mendapatkan penalti setelah lebih dulu menyentuh bola daripada Willian Pacho di area penalti, namun keputusan itu dibatalkan secara kontroversial. Secara keseluruhan, penampilan yang kurang memuaskan dari pemain Argentina ini, yang kembali mendapat kartu kuning bodoh akibat tekel liar di pinggir lapangan.

    Serangan

    Hugo Ekitike (N/A):

    Terlepas dari beberapa dribel yang bagus, ia memulai pertandingan dengan cukup tenang sebelum terpaksa ditarik keluar setelah setengah jam karena dugaan cedera Achilles. Hal ini sangat mengecewakan bagi pemain asal Prancis tersebut, terutama dengan Piala Dunia yang semakin dekat.

    Alexander Isak (4/10):

    Meskipun ini adalah penampilan pertamanya di tahun 2026, pemain asal Swedia ini sama sekali tidak tampil maksimal karena kurangnya kebugaran dan ditarik keluar pada babak pertama setelah hanya menyentuh bola lima kali. Namun, ini sama sekali bukan kesalahannya. Terlalu berlebihan untuk mengharapkan dia memberikan dampak dalam pertandingan seperti ini pada tahap pemulihannya saat ini.

    Florian Wirtz (5/10):

    Ditempatkan di sisi kiri, pemain asal Jerman ini tampak paling berpeluang untuk membongkar pertahanan PSG dengan umpan satu-dua yang rapi atau umpan tarik yang cerdik - tetapi sekali lagi tidak bisa menciptakan apa-apa. Dia benar-benar harus mulai meningkatkan performanya dalam pertandingan seperti ini.

  • Pemain Cadangan & Manajer

    Mohamed Salah (6/10):

    Menciptakan kekacauan di kotak penalti PSG dengan umpan silang yang bagus hanya beberapa detik setelah masuk menggantikan Ekitike yang tampil buruk - dan melakukan hal serupa dengan umpan lain ke tiang jauh untuk Kerkez. Namun, ia juga kehilangan bola akibat sentuhan yang ceroboh.

    Joe Gomez (6/10):

    Menggantikan Frimpong di posisi bek kanan, namun terpaksa ditarik keluar karena cedera lagi di pertengahan babak kedua. Sayang sekali, karena dia sedang bermain bagus.

    Cody Gakpo (6/10):

    Pengganti yang diharapkan di lini depan untuk Isak dan langsung membawa ancaman serangan yang lebih besar, tetapi sekali lagi tidak cukup baik.

    Rio Ngumoha (7/10):

    Meskipun banyak yang mendesak agar remaja ini diturunkan sebagai starter, ia baru dimasukkan pada menit ke-68 - namun nyaris mencetak gol beberapa saat kemudian dengan tendangan rendah yang bagus. 

    Curtis Jones (N/A):

    Hanya dimasukkan menggantikan Mac Allister dengan sisa waktu sekitar 15 menit.

    Arne Slot (4/10):

    Membuat beberapa keputusan pemilihan pemain yang krusial dan hampir semuanya salah. Keputusan untuk memainkan Isak sebagai starter sungguh konyol, sementara membiarkan Ngumoha di bangku cadangan hingga pertengahan babak kedua adalah hal yang memalukan. Slot akan memuji penampilan di babak kedua - yang memang pantas mendapat pujian karena ia berhasil memotivasi tim - namun sulit melihat ke mana arah tim ini selanjutnya, terutama setelah membuang peluang di leg pertama.

