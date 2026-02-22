Goal.com
Penilaian pemain Liverpool vs Nottingham Forest: Alexis Mac Allister datang menyelamatkan! Penampilan gemilang pemain Argentina di menit-menit akhir menyelamatkan Mohamed Salah dan serangan Liverpool yang kurang tajam dari kekalahan dalam kemenangan krusial bagi tim yang mengejar tiket Liga Champions

Alexis Mac Allister mencetak gol penentu pada menit ke-96 saat Liverpool mengalahkan Nottingham Forest 1-0 di City Ground pada Minggu. Pemain internasional Argentina itu awalnya mengira telah memenangkan pertandingan dengan dua menit tersisa, namun VAR membatalkan gol tersebut. Namun, gelandang tersebut tidak bisa dihentikan, dan The Reds memastikan Forest menelan kekalahan yang merugikan, tanpa kehadiran Florian Wirtz yang cedera.

Forest membuka pertahanan Liverpool dalam dua menit, saat Callum Hudson-Odoi melesat di belakang Dominik Szoboszlai, namun Alisson Becker dengan cepat keluar dari garis gawangnya dan menggagalkan ancaman tersebut. Tim tuan rumah mendominasi sepanjang babak pertama, sementara Liverpool kesulitan menemukan cara untuk menyerang, namun mereka gagal memaksimalkan lebih dari satu peluang emas.

Di babak kedua, Curtis Jones, yang menggantikan Wirtz yang cedera beberapa menit sebelum kick-off, memiliki peluang terbaik Liverpool pada saat itu saat umpan balik menemukannya di kotak penalti, namun Stefan Ortega memperpanjang kakinya untuk mempertahankan gawangnya tetap bersih.

Liverpool, secara mengejutkan, berpikir mereka telah memimpin dengan sisa dua menit; penyelamatan brilian Ortega menggagalkan Hugo Ekitike, dan Mac Allister mengejar bola yang dibersihkan oleh Ola Aina, mengirimnya ke gawang. Namun, tinjauan VAR menemukan bola menyentuh siku Mac Allister, dan gol tersebut dibatalkan.

Hanya beberapa menit kemudian, Mac Allister mencetak gol penentu, memanfaatkan umpan sundulan brilian Virgil van Dijk untuk merebut tiga poin.

GOAL menilai performa pemain Liverpool di City Ground...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Alisson Becker (6/10):

    Penjagaan awal yang bagus dari Hudson-Odoi. Distribusi bola yang buruk di awal pertandingan, tetapi dia berhasil pulih dan menjaga gawangnya tetap bersih.

    Dominik Szoboszlai (5/10):

    Kesulitan menghadapi serangan langsung Hudson-Odoi. Dia memiliki stamina yang luar biasa, tetapi kelemahan pertahanannya sedikit terungkap oleh mantan bintang Chelsea.

    Ibrahima Konate (7/10):

    Tampil solid menghadapi tekanan tanpa henti Forest di babak pertama. Bek paling dominan Liverpool.

    Virgil van Dijk (6/10):

    Diterjang oleh tendangan jarak jauh yang mematikan yang mengenai bagian belakang kepalanya. Bertahan dengan baik dan berperan kunci dalam gol kemenangan Mac Allister.

    Milos Kerkez (6/10):

    Menjaga Hutchinson tetap tenang. Kesulitan untuk maju dan memberikan dampak lebih jauh ke depan, tetapi ini adalah penampilan yang bagus. Diganti di akhir pertandingan.

    Lini tengah

    Curtis Jones (5/10):

    Menggantikan Wirtz setelah pemain internasional Jerman itu mengalami cedera dalam sesi pemanasan. Gagal memanfaatkan peluang terbaik The Reds, tetapi tampaknya bermain di beberapa posisi, dan dia benar-benar ditempatkan dalam situasi yang sulit tanpa persiapan yang memadai. Diganti pada menit-menit akhir.

    Alexis Mac Allister (8/10):

    Bekerja keras di pertahanan tetapi tidak menerima bola cukup tinggi untuk menciptakan peluang. Dia pikir dia telah mencetak gol penentu di akhir pertandingan dengan tekanan brilian, tetapi VAR dengan benar menganulirnya; dia bangkit dan tetap memenangkan pertandingan. Mentalitas yang luar biasa!

    Ryan Gravenberch (6/10):

    Bermain rapi saat menerima bola, tetapi tertekan oleh tekanan Forest.

    Serangan

    Mohamed Salah (4/10):

    Banyak menghabiskan waktu di babak pertama untuk bertahan. Menyerah setelah ditabrak bahu di babak kedua dan diganti tak lama setelahnya. Dia kini sudah sembilan pertandingan tanpa gol - periode terpanjang tanpa gol selama kariernya di Anfield - dan dia terlihat seperti bayangan dari pemain yang dia tunjukkan musim lalu.

    Hugo Ekitike (5/10):

    Kurang mendapat umpan sepanjang pertandingan. Hanya mampu melepaskan dua tembakan sebelum gagal memanfaatkan peluang emas, saat sundulannya dari jarak 12 yard berhasil dihalau dengan baik oleh Ortega.

    Cody Gakpo (3/10):

    Tidak mendapatkan bola cukup sering, dan ketika dia mendapatkannya, dia tidak bisa menciptakan satu pun peluang. Tidak menonjol dan digantikan oleh Ngumoha yang lebih dinamis. Dia harus khawatir tentang posisinya.

    Subs & Manajer

    Federico Chiesa (6/10):

    Masuk menggantikan Salah dalam pergantian yang mengejutkan.

    Rio Ngumoha (8/10):

    Menggantikan Gakpo. Umpan silang briliannya menciptakan peluang bagi Ekitike dan gol yang dianulir Mac Allister, serta melakukan dribel luar biasa sebelum mencetak gol penentu. Layak mendapatkan lebih banyak menit bermain jika ini adalah dampak yang bisa dia berikan.

    Joe Gomez (N/A):

    Masuk menggantikan Jones di akhir pertandingan.

    Andy Robertson (N/A):

    Masuk menggantikan Kerkez di akhir pertandingan.

    Arne Slot (4/10):

    Tidak ada penyesuaian taktis saat Wirtz cedera dalam pemanasan, dan hal itu sangat merugikan Liverpool. Pemain penggantinya memberikan energi tambahan - terutama Ngumoha - tetapi Liverpool kehilangan ritme permainan. Kemenangan mereka dalam pertandingan ini harus dianggap sebagai keberuntungan besar.

