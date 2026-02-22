Penilaian pemain Liverpool vs Nottingham Forest: Alexis Mac Allister datang menyelamatkan! Penampilan gemilang pemain Argentina di menit-menit akhir menyelamatkan Mohamed Salah dan serangan Liverpool yang kurang tajam dari kekalahan dalam kemenangan krusial bagi tim yang mengejar tiket Liga Champions

Forest membuka pertahanan Liverpool dalam dua menit, saat Callum Hudson-Odoi melesat di belakang Dominik Szoboszlai, namun Alisson Becker dengan cepat keluar dari garis gawangnya dan menggagalkan ancaman tersebut. Tim tuan rumah mendominasi sepanjang babak pertama, sementara Liverpool kesulitan menemukan cara untuk menyerang, namun mereka gagal memaksimalkan lebih dari satu peluang emas.

Di babak kedua, Curtis Jones, yang menggantikan Wirtz yang cedera beberapa menit sebelum kick-off, memiliki peluang terbaik Liverpool pada saat itu saat umpan balik menemukannya di kotak penalti, namun Stefan Ortega memperpanjang kakinya untuk mempertahankan gawangnya tetap bersih.

Liverpool, secara mengejutkan, berpikir mereka telah memimpin dengan sisa dua menit; penyelamatan brilian Ortega menggagalkan Hugo Ekitike, dan Mac Allister mengejar bola yang dibersihkan oleh Ola Aina, mengirimnya ke gawang. Namun, tinjauan VAR menemukan bola menyentuh siku Mac Allister, dan gol tersebut dibatalkan.

Hanya beberapa menit kemudian, Mac Allister mencetak gol penentu, memanfaatkan umpan sundulan brilian Virgil van Dijk untuk merebut tiga poin.

GOAL menilai performa pemain Liverpool di City Ground...