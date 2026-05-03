Goal.com
Live
Robertson Szoboszlai Slot Liverpool GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Liverpool vs Man Utd: Andy Robertson dan Alexis Mac Allister termasuk di antara pemain The Reds yang tampil buruk, sementara penampilan gemilang Dominik Szoboszlai kembali sia-sia

Player ratings
Liverpool
A. Robertson
Premier League
FEATURES
Manchester United vs Liverpool

Liverpool harus menelan kekalahan dalam laga yang penuh lika-liku melawan Manchester United pada Minggu lalu, meski sempat melakukan perlawanan di babak kedua. The Reds tertinggal dua gol saat turun minum, namun gol-gol dari Dominik Szoboszlai dan Cody Gakpo berhasil membawa mereka kembali ke dalam permainan. Namun, Kobbie Mainoo kemudian mencetak gol penentu yang memastikan tiga poin bagi tim asuhan Michael Carrick.

Tim asuhan Arne Slot mengawali pertandingan dengan sangat buruk dan sudah tertinggal 2-0 dalam waktu 14 menit. Pertama, tendangan Matheus Cunha yang membentur pemain lawan dari tepi kotak penalti meluncur ke sudut bawah gawang, sebelum Benjamin Sesko menyarangkan bola ke gawang setelah Freddie Woodman menepis tendangan Bruno Fernandes yang membentur pemain internasional Slovenia tersebut.

Liverpool akhirnya mulai hidup di pertengahan babak pertama saat Gakpo melepaskan tendangan yang melebar tipis, meskipun mereka beruntung tidak tertinggal lebih jauh ketika Fernandes menerima umpan dari Bryan Mbeumo, namun tendangan setengah volinya meleset ke sisi yang salah dari tiang gawang.

Pertandingan tampaknya hanya berjalan satu arah saat jeda, namun tim tamu mendapat peluang emas dua menit setelah babak kedua dimulai ketika Szoboszlai merebut umpan longgar dari Amad Diallo di garis tengah dan kemudian menggiring bola ke depan sebelum menyarangkan bola ke sudut bawah gawang.

Hal itu tampaknya membangkitkan semangat The Reds, dan mereka menyamakan kedudukan tak lama setelahnya ketika Senne Lammens kehilangan penguasaan bola di tepi kotak penalti sendiri dan Szoboszlai mengoper bola kepada Gakpo untuk mencetak gol. Liverpool tiba-tiba menjadi kekuatan dominan, dan Lammens menunjukkan reaksi yang baik setelah Virgil van Dijk memaksa bola menuju gawang dari tendangan bebas.

United akhirnya menemukan ritme permainan mereka, dan setelah Casemiro membuang peluang emas saat sundulannya langsung mengarah ke kiper Woodman setelah mendapat kebebasan di kotak penalti Liverpool, Mainoo menyambar bola liar di tepi kotak penalti dan melepaskan tembakan keras ke pojok bawah gawang. Rio Ngumoha nyaris mencetak gol penyeimbang, namun pada akhirnya tim tamu gagal, artinya mereka masih membutuhkan empat poin dari tiga laga terakhir untuk memastikan lolos ke Liga Champions musim depan.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Liverpool di Old Trafford...

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Freddie Woodman (5/10):

    Beberapa kali gagal menghalau bola dengan baik, padahal dia mungkin merasa bisa berbuat lebih banyak untuk menghalau bola dari Sesko pada gol kedua United.

    Curtis Jones (5/10):

    Melakukan beberapa intervensi pertahanan penting di babak pertama, tetapi kesulitan di sisi lain. Seperti kebanyakan rekan setimnya, permainannya membaik setelah jeda.

    Ibrahima Konate (5/10):

    Kesulitan menghadapi Sesko di babak pertama. Lebih nyaman setelah striker United itu terpaksa keluar saat jeda.

    Virgil van Dijk (6/10):

    Mengalami beberapa momen menegangkan, tetapi secara umum menjadi pemain paling solid di lini pertahanan Liverpool.

    Andy Robertson (3/10):

    Tinggal sendirian dan terus-menerus dikepung oleh Mbeumo dan Fernandes di babak pertama. Permainannya juga buruk saat menguasai bola pada sore yang tak terlupakan itu, yang akhirnya berakhir lebih awal di babak kedua saat ia diganti.

    • Iklan
  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Lini tengah

    Ryan Gravenberch (5/10):

    Di babak pertama, ia terlihat berusaha membawa bola ke depan, tetapi terlalu sering kehilangan bola sehingga Fernandes memiliki ruang gerak yang terlalu luas. Penampilannya jauh lebih baik setelah jeda saat ia berhasil mengungguli Mainoo.

    Alexis Mac Allister (4/10):

    Umpan-umpannya kurang tajam di babak pertama sementara ia sering kalah dalam duel fisik. Penampilannya jauh lebih baik di babak kedua saat ia mengendalikan permainan dari lini tengah, dan berhasil mengelabui Lammens serta merebut bola kembali untuk gol penyama kedudukan Liverpool. Namun, umpan baliknya yang buruklah yang memungkinkan Mainoo mencetak gol.

    Dominik Szoboszlai (9/10):

    Dia adalah pemain terbaik Liverpool di babak pertama sebelum menunjukkan semangat dan ketenangan luar biasa untuk memperkecil ketertinggalan. Sentuhan luar biasa kemudian membantu Gakpo, sementara tendangan bebasnya menimbulkan banyak masalah. Sekali lagi, dia menjadi bintang The Reds.

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Serangan

    Jeremie Frimpong (4/10):

    Sama sekali tidak berpengaruh di babak pertama. Beberapa kali merepotkan Shaw setelah jeda, tapi dia bukanlah pengganti jangka panjang untuk Salah.

    Florian Wirtz (5/10):

    Sungguh tidak cocok dengan peran false nine yang diembannya. Jauh lebih baik saat dia turun ke posisi yang lebih dalam, meski dia tetap kesulitan saat berada di bawah tekanan.

    Cody Gakpo (7/10):

    Hampir mencetak gol dengan tendangan dari tepi kotak penalti di babak pertama sebelum mencetak gol penyama kedudukan untuk The Reds. Penampilan yang layak sebagai penyerang paling senior yang tersisa di tengah banyaknya cedera.

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Milos Kerkez (5/10):

    Berhasil menutup ruang di belakang dan mencegah Mbeumo melaju bebas ke gawang. Namun, masih ada keraguan mengenai kemampuan bertahan secara keseluruhan.

    Rio Ngumoha (5/10):

    Menimbulkan masalah dengan beberapa dribel yang memukau, namun kontribusi paling mencolok dari pemain muda ini adalah kegagalannya dalam mengawasi Shaw dalam proses terciptanya gol Mainoo tak lama setelah ia masuk.

    Federico Chiesa (N/A):

    Dimasukkan pada lima menit terakhir.

    Arne Slot (4/10):

    Timnya tidak siap menghadapi serangan yang dilancarkan United pada babak pertama, sementara keputusan untuk memainkan Wirtz sebagai false nine adalah keputusan yang buruk. Penyesuaian taktis kecil memicu respons pada babak kedua, tetapi pada akhirnya ini menjadi kekalahan ke-11 di liga musim ini bagi juara bertahan.

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Chelsea crest
Chelsea
CHE