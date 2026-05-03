Penilaian pemain Liverpool vs Man Utd: Andy Robertson dan Alexis Mac Allister termasuk di antara pemain The Reds yang tampil buruk, sementara penampilan gemilang Dominik Szoboszlai kembali sia-sia

Tim asuhan Arne Slot mengawali pertandingan dengan sangat buruk dan sudah tertinggal 2-0 dalam waktu 14 menit. Pertama, tendangan Matheus Cunha yang membentur pemain lawan dari tepi kotak penalti meluncur ke sudut bawah gawang, sebelum Benjamin Sesko menyarangkan bola ke gawang setelah Freddie Woodman menepis tendangan Bruno Fernandes yang membentur pemain internasional Slovenia tersebut.

Liverpool akhirnya mulai hidup di pertengahan babak pertama saat Gakpo melepaskan tendangan yang melebar tipis, meskipun mereka beruntung tidak tertinggal lebih jauh ketika Fernandes menerima umpan dari Bryan Mbeumo, namun tendangan setengah volinya meleset ke sisi yang salah dari tiang gawang.

Pertandingan tampaknya hanya berjalan satu arah saat jeda, namun tim tamu mendapat peluang emas dua menit setelah babak kedua dimulai ketika Szoboszlai merebut umpan longgar dari Amad Diallo di garis tengah dan kemudian menggiring bola ke depan sebelum menyarangkan bola ke sudut bawah gawang.

Hal itu tampaknya membangkitkan semangat The Reds, dan mereka menyamakan kedudukan tak lama setelahnya ketika Senne Lammens kehilangan penguasaan bola di tepi kotak penalti sendiri dan Szoboszlai mengoper bola kepada Gakpo untuk mencetak gol. Liverpool tiba-tiba menjadi kekuatan dominan, dan Lammens menunjukkan reaksi yang baik setelah Virgil van Dijk memaksa bola menuju gawang dari tendangan bebas.

United akhirnya menemukan ritme permainan mereka, dan setelah Casemiro membuang peluang emas saat sundulannya langsung mengarah ke kiper Woodman setelah mendapat kebebasan di kotak penalti Liverpool, Mainoo menyambar bola liar di tepi kotak penalti dan melepaskan tembakan keras ke pojok bawah gawang. Rio Ngumoha nyaris mencetak gol penyeimbang, namun pada akhirnya tim tamu gagal, artinya mereka masih membutuhkan empat poin dari tiga laga terakhir untuk memastikan lolos ke Liga Champions musim depan.

