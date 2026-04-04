Penilaian pemain Liverpool vs Man City: Kekecewaan lain bagi Arne Slot! Mohamed Salah dan Virgil van Dijk tampil sangat buruk saat The Reds tersingkir dari Piala FA tanpa perlawanan berarti

Liverpool langsung merepotkan tuan rumah sejak awal dengan tekanan tinggi mereka, namun kesulitan mengancam gawang City yang dijaga James Trafford. Mohamed Salah seharusnya bisa lebih baik saat menerima umpan panjang dari Giorgi Mamardashvili, namun pemain Mesir itu—yang tampil dalam laga pertamanya sejak mengumumkan niatnya untuk hengkang dari Anfield musim panas ini—terlambat melepaskan tembakan, sehingga Abdukodir Khusanov sempat menghalanginya saat ia menendang.

Hugo Ekitike, sementara itu, melepaskan beberapa tembakan yang melebar, sehingga gol pembuka baru tercipta setelah Virgil van Dijk menjatuhkan Nico O'Reilly di dalam kotak penalti Liverpool, dan Haaland tidak membuang kesempatan dari titik penalti. Pemain internasional Norwegia itu kemudian menggandakan keunggulan City pada masa injury time babak pertama saat ia mengalahkan Ibrahima Konate untuk menyundul umpan silang Semenyo.

Semenyo sendiri mencetak gol tak lama setelah babak kedua dimulai saat ia mencetak gol dengan tendangan chip setelah menerima umpan di belakang barisan pertahanan Liverpool, sebelum Haaland melepaskan tendangan keras yang membentur mistar gawang setelah menerima umpan dari O'Reilly usai serangan City yang tak terbendung.

Liverpool mendapat kesempatan untuk memperkecil ketertinggalan ketika Hugo Ekitike dijatuhkan oleh Matheus Nunes dan mendapat hadiah penalti, tetapi tendangan Salah berhasil diselamatkan oleh Trafford, yang semakin memperburuk hari yang menyedihkan bagi juara Liga Premier yang akan segera digulingkan ini.

