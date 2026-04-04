Salah Van Dijk Slot Liverpool
Penilaian pemain Liverpool vs Man City: Kekecewaan lain bagi Arne Slot! Mohamed Salah dan Virgil van Dijk tampil sangat buruk saat The Reds tersingkir dari Piala FA tanpa perlawanan berarti

Manchester City vs Liverpool

Liverpool tersingkir dari Piala FA pada Sabtu lalu setelah menelan kekalahan 4-0 di babak perempat final melawan Manchester City, yang semakin menambah tekanan pada manajer Arne Slot. Meskipun sesekali menampilkan permainan yang apik, The Reds hancur lebur dalam rentang waktu 18 menit di kedua sisi jeda babak pertama, saat hat-trick dari Erling Haaland dan gol Antoine Semenyo memastikan tiket City ke semifinal.

Liverpool langsung merepotkan tuan rumah sejak awal dengan tekanan tinggi mereka, namun kesulitan mengancam gawang City yang dijaga James Trafford. Mohamed Salah seharusnya bisa lebih baik saat menerima umpan panjang dari Giorgi Mamardashvili, namun pemain Mesir itu—yang tampil dalam laga pertamanya sejak mengumumkan niatnya untuk hengkang dari Anfield musim panas ini—terlambat melepaskan tembakan, sehingga Abdukodir Khusanov sempat menghalanginya saat ia menendang.

Hugo Ekitike, sementara itu, melepaskan beberapa tembakan yang melebar, sehingga gol pembuka baru tercipta setelah Virgil van Dijk menjatuhkan Nico O'Reilly di dalam kotak penalti Liverpool, dan Haaland tidak membuang kesempatan dari titik penalti. Pemain internasional Norwegia itu kemudian menggandakan keunggulan City pada masa injury time babak pertama saat ia mengalahkan Ibrahima Konate untuk menyundul umpan silang Semenyo.

Semenyo sendiri mencetak gol tak lama setelah babak kedua dimulai saat ia mencetak gol dengan tendangan chip setelah menerima umpan di belakang barisan pertahanan Liverpool, sebelum Haaland melepaskan tendangan keras yang membentur mistar gawang setelah menerima umpan dari O'Reilly usai serangan City yang tak terbendung.

Liverpool mendapat kesempatan untuk memperkecil ketertinggalan ketika Hugo Ekitike dijatuhkan oleh Matheus Nunes dan mendapat hadiah penalti, tetapi tendangan Salah berhasil diselamatkan oleh Trafford, yang semakin memperburuk hari yang menyedihkan bagi juara Liga Premier yang akan segera digulingkan ini.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Liverpool di Etihad...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Giorgi Mamardashvili (5/10):

    Secara umum, ia menunjukkan penampilan yang cukup baik dan tidak bisa disalahkan atas gol-gol yang tercipta. Seharusnya ia bisa memberikan assist kepada Salah saat skor masih 0-0.

    Joe Gomez (6/10):

    Berhasil menghentikan Doku sebagian besar waktu, meskipun beberapa lemparan jauhnya menimbulkan masalah. Gagal mengawal O'Reilly pada gol keempat City.

    Ibrahima Konate (4/10):

    Tidak pernah terlihat nyaman saat berhadapan dengan Haaland setelah striker City itu menjatuhkannya di awal pertandingan. Kalah dalam duel udara saat City dan Haaland mencetak gol kedua.

    Virgil van Dijk (2/10):

    Apakah kita sedang menyaksikan awal dari akhir bagi sang legenda? Tantangan yang ceroboh menyebabkan penalti, sementara ia terlambat bereaksi pada masing-masing dari tiga gol berikutnya. Hanya bayangan dari dirinya yang dulu.

    Milos Kerkez (5/10):

    Awalnya tampil cukup baik saat menghadapi Semenyo dan Cherki, namun akhirnya kewalahan oleh dua pemain paling kreatif City.

    • Iklan
    Lini tengah

    Dominik Szoboszlai (5/10):

    Berperan baik dalam mendukung Gomez saat menghadapi Doku, namun hal itu justru membatasi kontribusinya dalam serangan ke arah gawang lawan.

    Ryan Gravenberch (4/10):

    Kartu kuning di babak pertama membatasi kemampuannya untuk menekan lini tengah City setelah itu, sehingga mengurangi dampaknya terhadap pertandingan.

    Curtis Jones (5/10):

    Tampil agresif saat kembali ke starting line-up, namun umpan-umpannya terlalu tidak konsisten untuk seleranya.

    Florian Wirtz (6/10):

    Mendapat banyak bola di babak pertama karena ia menemukan ruang kosong dan menghasilkan beberapa sentuhan halus. Namun, mungkin ia bisa berbuat lebih banyak untuk membantu Kerkez dalam bertahan.

    Serangan

    Mohamed Salah (2/10):

    Bukan awal yang diinginkannya untuk tur perpisahannya. Terlalu lama menunda saat mendapat peluang emas untuk membuka skor sebelum tendangan penaltinya yang buruk berhasil diselamatkan. Dia juga kurang terlibat dalam permainan di sela-sela itu.

    Hugo Ekitike (5/10):

    Terkadang sulit dijaga di babak pertama berkat pergerakannya, namun kurang efektif di depan gawang. Ia berhasil mendapatkan penalti berkat lari yang kuat di babak kedua.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Jeremie Frimpong (5/10):

    Menggantikan Gomez, namun hanya menjadi pemain pinggiran selama setengah jam di lapangan.

    Alexis Mac Allister (6/10):

    Menyengat telapak tangan Trafford dengan satu tendangan jarak jauh setelah masuk menggantikan Gravenberch.

    Rio Ngumoha (6/10):

    Memiliki beberapa momen berbahaya dalam penampilan singkatnya yang cemerlang dari bangku cadangan.

    Cody Gakpo (5/10):

    Hampir tidak terlihat di lapangan setelah menggantikan Ekitike.

    Federico Chiesa (5/10):

    Masuk menggantikan Salah di akhir pertandingan, tetapi hampir tidak menyentuh bola.

    Arne Slot (3/10):

    Sistemnya sebenarnya berjalan baik selama hampir 40 menit dan membuat City kesulitan. Namun, kelemahan timnya terungkap begitu mereka tertinggal, dan sepertinya The Reds sudah menyerah sejak awal babak kedua, yang tidak mencerminkan kinerja yang baik dari sang pelatih.

