Gill Clark

Penilaian pemain Liverpool vs Galatasaray: Mohamed Salah bangkit dari keterpurukan menjadi pahlawan, sementara Dominik Szoboszlai kembali tampil gemilang dalam kemenangan telak The Reds di Liga Champions

Liverpool melaju ke perempat final Liga Champions pada Rabu dengan kemenangan 4-0 atas Galatasaray di Anfield. Tim asuhan Arne Slot membalas kekalahan 1-0 pekan lalu di Turki dengan penampilan dominan di hadapan para pendukungnya sendiri. Dominik Szoboszlai kembali tampil gemilang untuk The Reds, sementara Mohamed Salah juga menjadi bintang utama meski gagal mengeksekusi penalti pada babak pertama.

The Reds memulai pertandingan dengan gemilang dan memecah kebuntuan pada menit ke-25 lewat Szoboszlai, saat Alexis Mac Allister mengirim umpan akurat kepada gelandang yang bersiap di tepi kotak penalti dari tendangan sudut, sehingga pemain internasional Hungaria itu bisa berlari mengejar umpan tersebut dan melepaskan tendangan keras ke arah gawang yang meluncur ke dalam jaring.

Namun, Liverpool seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol di babak pertama yang didominasi mereka. Salah dan Florian Wirtz sama-sama menyia-nyiakan peluang bagus, sementara Mac Allister membentur mistar gawang dengan sundulannya. Szoboszlai kemudian mendapatkan penalti tepat sebelum babak pertama berakhir, tetapi tendangan Salah kurang akurat dan dengan mudah diblok oleh kiper Ugurcan Cakir.

Raja Mesir Liverpool menebus kesalahannya di awal babak kedua, memberikan umpan matang kepada Hugo Ekitike untuk mencetak gol, membuat skor agregat menjadi 2-1 setelah kerja sama apik Szoboszlai dan Mac Allister. Beberapa detik kemudian, pertandingan hampir tak terkejar saat tendangan Salah hanya ditepis oleh Cakir dan bola jatuh ke kaki Ryan Gravenberch yang menyelesaikannya.

Tuan rumah kini sepenuhnya menguasai permainan dan menambah gol pada menit ke-60 saat Salah menusuk ke dalam dari sisi kiri dan melepaskan tendangan brilian yang melengkung melewati Cakir, mencetak gol ke-50-nya di Liga Champions. Gol tersebut menjadi keterlibatan terakhir Salah di laga ini, karena ia segera diganti setelah meminta untuk ditarik keluar, menjadi satu-satunya momen kurang menyenangkan di malam Eropa yang luar biasa bagi The Reds.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Liverpool dari Anfield...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Alisson Becker (7/10):

    Hampir tidak ada pekerjaan di babak pertama dan hanya menonton timnya tampil dominan di babak kedua.

    Jeremie Frimpong (7/10):

    Berhadapan dengan Yilmaz yang berbahaya dan tampil bagus. Ada beberapa momen cemerlang saat menyerang juga.

    Ibrahima Konate (6/10):

    Diuntungkan oleh cedera Osimhen yang membuat striker tersebut kesulitan sebelum diganti.

    Virgil van Dijk (7/10):

    Secara defensif tidak mengalami kesulitan sepanjang malam. Menjadi ancaman di udara saat situasi bola mati.

    Milos Kerkez (8/10):

    Penampilan yang sangat baik dari bek sayap ini, dengan beberapa momen gemilang saat menyerang. 

    Lini tengah

    Dominik Szoboszlai (9/10):

    Penampilan gemilang lainnya dari gelandang Liverpool ini. Mencetak gol pembuka, mendapatkan penalti, dan berperan dalam gol kedua Liverpool. 

    Ryan Gravenberch (8/10):

    Keberadaannya sangat berpengaruh di lini tengah dan mencetak gol ketiga yang memperlebar jarak antara kedua tim.

    Alexis Mac Allister (7/10):

    Mendapatkan bola yang membentur mistar gawang pada babak pertama, memberikan umpan kepada Szoboszlai untuk gol pembuka, dan juga berperan penting dalam gol kedua.

    Serangan

    Mohamed Salah (9/10):

    Gagal memanfaatkan peluang bagus dan penalti di babak pertama, tapi menebusnya setelah jeda. Berperan dalam dua gol sebelum mencetak gol ke-50-nya di Liga Champions dengan tendangan melengkung khasnya. Tampaknya mengalami cedera ringan dan ditarik keluar menjelang akhir pertandingan.

    Hugo Ekitike (8/10):

    Penampilan pemain Prancis ini kadang-kadang naik-turun, tetapi ia memanfaatkan peluangnya dengan baik.

    Florian Wirtz (7/10):

    Tembakannya dari jarak dekat di babak pertama membentur pemain lawan dan melambung ke atas gawang, namun ia menunjukkan kerja sama yang apik dengan Salah sebelum mencetak gol keempat Liverpool.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Cody Gakpo (6/10):

    Menggantikan Salah tetapi tidak berhasil mencetak gol.

    Curtis Jones (6/10):

    Menggantikan Frimpong.

    Federico Chiesa (N/A):

    Masuk sebagai pemain pengganti di menit-menit akhir.

    Trey Nyoni (N/A):

    Hanya bermain beberapa menit terakhir.

    Rio Ngumoha (N/A):

    Juga hanya bermain di menit-menit akhir.

    Arne Slot (7/10):

    Penampilan timnya jauh lebih baik, mereka pantas menjadi pemenang dan dengan mudah memastikan tempat mereka di perempat final. Hasil dan penampilan ini akan meredakan sebagian tekanan pada manajer Liverpool, setidaknya untuk saat ini.

