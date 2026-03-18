Penilaian pemain Liverpool vs Galatasaray: Mohamed Salah bangkit dari keterpurukan menjadi pahlawan, sementara Dominik Szoboszlai kembali tampil gemilang dalam kemenangan telak The Reds di Liga Champions

The Reds memulai pertandingan dengan gemilang dan memecah kebuntuan pada menit ke-25 lewat Szoboszlai, saat Alexis Mac Allister mengirim umpan akurat kepada gelandang yang bersiap di tepi kotak penalti dari tendangan sudut, sehingga pemain internasional Hungaria itu bisa berlari mengejar umpan tersebut dan melepaskan tendangan keras ke arah gawang yang meluncur ke dalam jaring.

Namun, Liverpool seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol di babak pertama yang didominasi mereka. Salah dan Florian Wirtz sama-sama menyia-nyiakan peluang bagus, sementara Mac Allister membentur mistar gawang dengan sundulannya. Szoboszlai kemudian mendapatkan penalti tepat sebelum babak pertama berakhir, tetapi tendangan Salah kurang akurat dan dengan mudah diblok oleh kiper Ugurcan Cakir.

Raja Mesir Liverpool menebus kesalahannya di awal babak kedua, memberikan umpan matang kepada Hugo Ekitike untuk mencetak gol, membuat skor agregat menjadi 2-1 setelah kerja sama apik Szoboszlai dan Mac Allister. Beberapa detik kemudian, pertandingan hampir tak terkejar saat tendangan Salah hanya ditepis oleh Cakir dan bola jatuh ke kaki Ryan Gravenberch yang menyelesaikannya.

Tuan rumah kini sepenuhnya menguasai permainan dan menambah gol pada menit ke-60 saat Salah menusuk ke dalam dari sisi kiri dan melepaskan tendangan brilian yang melengkung melewati Cakir, mencetak gol ke-50-nya di Liga Champions. Gol tersebut menjadi keterlibatan terakhir Salah di laga ini, karena ia segera diganti setelah meminta untuk ditarik keluar, menjadi satu-satunya momen kurang menyenangkan di malam Eropa yang luar biasa bagi The Reds.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Liverpool dari Anfield...