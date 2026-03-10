Penilaian pemain Liverpool vs Galatasaray: Benar-benar kacau! Mohamed Salah kembali tampil buruk, sementara Ibrahima Konate kembali ke performa terburuknya yang konyol, saat Liverpool yang boros tertinggal dalam laga Liga Champions

Secara mengejutkan, Ibrahima Konate menampilkan performa yang lebih buruk daripada enam bulan lalu, dengan upaya bek tengah tersebut untuk membersihkan bola kadang-kadang terlihat konyol. Pemain Prancis itu bukanlah satu-satunya pemain Liverpool yang tampil buruk; Virgil van Dijk juga bermain buruk bersama Konate, sementara Mohamed Salah tampil buruk dan ditarik keluar di pertengahan babak kedua - bersama Milos Kerkez.
Selain itu, ketidakmampuan kolektif Liverpool dalam menghadapi situasi bola mati menjadi penyebab kekalahan mereka, dengan Mario Lemina mencetak gol tunggal pada malam itu dari jarak dekat setelah menyundul umpan Victor Osimhen dari tendangan sudut.
Di bawah ini, GOAL memberikan penilaian untuk semua pemain Liverpool yang tampil di RAMS Park...