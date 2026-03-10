Goal.com
Live
Liverpool Galatasaray ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Liverpool vs Galatasaray: Benar-benar kacau! Mohamed Salah kembali tampil buruk, sementara Ibrahima Konate kembali ke performa terburuknya yang konyol, saat Liverpool yang boros tertinggal dalam laga Liga Champions

Pelatih Liverpool, Arne Slot, menyatakan bahwa timnya berada dalam kondisi yang jauh lebih baik saat kembali ke Istanbul untuk menghadapi Galatasaray dalam laga Liga Champions pada Selasa - namun The Reds tampaknya tidak menunjukkan kemajuan sama sekali setelah menelan kekalahan 1-0 lagi di RAMS Park, yang kali ini benar-benar mengancam peluang mereka untuk lolos.

Secara mengejutkan, Ibrahima Konate menampilkan performa yang lebih buruk daripada enam bulan lalu, dengan upaya bek tengah tersebut untuk membersihkan bola kadang-kadang terlihat konyol. Pemain Prancis itu bukanlah satu-satunya pemain Liverpool yang tampil buruk; Virgil van Dijk juga bermain buruk bersama Konate, sementara Mohamed Salah tampil buruk dan ditarik keluar di pertengahan babak kedua - bersama Milos Kerkez.

Selain itu, ketidakmampuan kolektif Liverpool dalam menghadapi situasi bola mati menjadi penyebab kekalahan mereka, dengan Mario Lemina mencetak gol tunggal pada malam itu dari jarak dekat setelah menyundul umpan Victor Osimhen dari tendangan sudut.

Di bawah ini, GOAL memberikan penilaian untuk semua pemain Liverpool yang tampil di RAMS Park... 

  • Galatasaray AS v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Giorgio Mamardashvili (5/10):

    Memasuki lapangan menggantikan Alisson yang cedera, dan meskipun dia tidak bisa berbuat banyak terhadap gol pembuka Gala, dia beruntung bisa lolos dari kesalahan besar dalam mengantisipasi umpan silang dari sayap kiri yang dilepaskan Lang. Dia melakukan penyelamatan yang cukup baik dari Sanchez tak lama setelah itu, tetapi tidak pernah terlihat meyakinkan, terutama saat menguasai bola.

    Joe Gomez (5/10):

    Tidak terlalu mengejutkan melihatnya dipilih di depan Frimpong untuk pertandingan yang sulit dan fisik ini, tetapi dia tidak terlalu mengesankan secara defensif, sementara kelemahan teknisnya terungkap saat menyerang.

    Ibrahima Konate (3/10):

    Kembalinya versi Konate yang kacau dari paruh pertama musim ini. Sangat beruntung bisa lolos dari dua upaya membersihkan bola yang mengerikan - keduanya seharusnya berujung pada gol untuk Osimhen - sementara umpannya sangat buruk sepanjang pertandingan.

    Virgil van Dijk (4/10):

    Melakukan intersepsi tepat waktu untuk menggagalkan serangan berbahaya Gala, tetapi terjebak di area tak bertuan saat Sanchez mendapat peluang sundulan, dan kartu kuningnya karena pelanggaran tak perlu terhadap Sara cukup menggambarkan penampilan yang ceroboh secara keseluruhan.

    Milos Kerkez (4/10):

    Mendapat kartu kuning karena tantangan yang canggung terhadap Sara di babak pertama, sehingga Slot dengan bijak menariknya keluar dari lapangan di pertengahan babak kedua, mengingat gaya bermainnya yang agresif membuatnya berisiko mendapat kartu merah.

    • Iklan
  • Galatasaray AS v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Lini tengah

    Ryan Gravenberch (5/10):

    Tidak mundur dari pertarungan dan menunjukkan beberapa sentuhan yang indah - tetapi dia tidak pernah berhasil membawa jenis kontrol dan ketenangan yang sangat dibutuhkan Liverpool dalam pertandingan ini. 

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Tidak pernah berhenti berjuang, tetapi kalah dalam lebih banyak duel daripada yang dimenangkannya, dan umpannya juga tidak bagus. Selain itu, seharusnya dia menendang daripada mengumpan setelah mendapat umpan di area penalti pada awal pertandingan.

    Dominik Szoboszlai (5/10):

    Bermain dengan energi dan tujuan yang tinggi, tetapi tidak mampu memberikan pengaruh nyata pada pertandingan, dengan kontribusi terbesarnya adalah beberapa tendangan jarak jauh yang bagus.

  • Galatasaray AS v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Serangan

    Mohamed Salah (3/10):

    Setelah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan pekan lalu di Wolves, penampilan Mohamed Salah, yang dijuluki 'Raja Mesir' Liverpool, kembali sangat tidak efektif. Ia tidak mampu melepaskan satu tembakan pun dan hanya sekali menyentuh bola di kotak penalti sebelum digantikan oleh Frimpong di pertengahan babak kedua.

    Hugo Ekitike (4/10):

    Sesekali menjadi ancaman dengan kecepatan dan pergerakannya, tetapi secara keseluruhan tidak cukup memberikan kontribusi. Saat kesempatan besar datang, dia gagal memanfaatkannya. 

    Florian Wirtz (4/10):

    Kembalinya Wirtz ke starting line-up memang disambut baik, tetapi dia seharusnya bisa lebih baik dalam memanfaatkan peluang terbaik Liverpool di babak pertama. Dia juga sering mencoba terlalu cerdik di beberapa kesempatan. Liverpool benar-benar membutuhkan Wirtz dalam kondisi prima dan dalam performa terbaiknya untuk leg kedua.

  • Galatasaray AS v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Subs & Manajer

    Andy Robertson (6/10):

    Tentu saja merasa frustrasi karena ditarik ke bangku cadangan setelah penampilannya yang menentukan di Molineux pada Jumat lalu, dan dia tampil cukup baik setelah masuk menggantikan Kerkez di sini.

    Jeremie Frimpong (5/10):

    Menambah kecepatan yang sangat dibutuhkan dalam serangan Liverpool, tetapi tidak mampu memberikan dampak yang signifikan.

    Cody Gakpo (N/A):

    Masuk menggantikan Wirtz dengan sisa waktu normal lebih dari 15 menit.

    Arne Slot (5/10):

    Malam yang mengerikan lagi di Istanbul bagi Slot. Tidak ada keputusan pemilihan pemain besarnya yang membuahkan hasil, karena Kerkez kesulitan menghadapi Sara di sisi kiri, sementara Wirtz jelas belum siap untuk pertandingan seintens ini. Slot benar-benar perlu merancang comeback klasik di Anfield pekan depan karena tersingkir dari babak 16 besar Liga Champions untuk musim kedua berturut-turut - dan oleh tim Galatasaray ini - akan sangat merugikan reputasi seorang pelatih yang sudah berada di bawah tekanan besar. PSG tentu saja bukan lawan yang sepadan.

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
0