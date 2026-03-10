Penilaian pemain Liverpool vs Galatasaray: Benar-benar kacau! Mohamed Salah kembali tampil buruk, sementara Ibrahima Konate kembali ke performa terburuknya yang konyol, saat Liverpool yang boros tertinggal dalam laga Liga Champions

Giorgio Mamardashvili (5/10):

Memasuki lapangan menggantikan Alisson yang cedera, dan meskipun dia tidak bisa berbuat banyak terhadap gol pembuka Gala, dia beruntung bisa lolos dari kesalahan besar dalam mengantisipasi umpan silang dari sayap kiri yang dilepaskan Lang. Dia melakukan penyelamatan yang cukup baik dari Sanchez tak lama setelah itu, tetapi tidak pernah terlihat meyakinkan, terutama saat menguasai bola.

Joe Gomez (5/10):

Tidak terlalu mengejutkan melihatnya dipilih di depan Frimpong untuk pertandingan yang sulit dan fisik ini, tetapi dia tidak terlalu mengesankan secara defensif, sementara kelemahan teknisnya terungkap saat menyerang.

Ibrahima Konate (3/10):

Kembalinya versi Konate yang kacau dari paruh pertama musim ini. Sangat beruntung bisa lolos dari dua upaya membersihkan bola yang mengerikan - keduanya seharusnya berujung pada gol untuk Osimhen - sementara umpannya sangat buruk sepanjang pertandingan.

Virgil van Dijk (4/10):

Melakukan intersepsi tepat waktu untuk menggagalkan serangan berbahaya Gala, tetapi terjebak di area tak bertuan saat Sanchez mendapat peluang sundulan, dan kartu kuningnya karena pelanggaran tak perlu terhadap Sara cukup menggambarkan penampilan yang ceroboh secara keseluruhan.

Milos Kerkez (4/10):

Mendapat kartu kuning karena tantangan yang canggung terhadap Sara di babak pertama, sehingga Slot dengan bijak menariknya keluar dari lapangan di pertengahan babak kedua, mengingat gaya bermainnya yang agresif membuatnya berisiko mendapat kartu merah.