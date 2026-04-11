Penilaian pemain Liverpool vs Fulham: Turunkan Mohamed Salah DAN Rio Ngumoha saat melawan PSG! Para pemain sayap The Reds membuktikan kemampuan mereka saat tim asuhan Arne Slot memperkuat harapan lolos ke Liga Champions

Arne Slot memang membiarkan Salah duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan saat tim asal Merseyside itu menelan kekalahan telak 2-0 di kandang Paris Saint-Germain pada Rabu malam, namun ia berhasil menunjukkan kualitasnya dengan mencetak gol kedua Liverpool lewat tendangan satu sentuhan yang apik lima menit menjelang akhir babak pertama.

Ngumoha, bagaimanapun, sangat terlibat dalam proses gol Salah, dan dialah yang memecah kebuntuan beberapa saat sebelumnya dengan tendangan melengkung yang indah dari dalam kotak penalti setelah serangkaian gerakan mengelabui lawan.

Akibatnya, akan ada desakan yang wajar agar tidak hanya Salah yang diturunkan sebagai starter pada leg kedua pertandingan perempat final Liga Champions Liverpool melawan PSG, tetapi juga Ngumoha.

Di bawah ini, GOAL memberikan penilaian terhadap semua pemain The Reds yang tampil saat tim asuhan Arne Slot mengangkat semangat mereka menjelang pertandingan penting di Piala Eropa tersebut, sekaligus meningkatkan harapan mereka untuk lolos ke turnamen musim depan dengan memperkuat posisi mereka di peringkat kelima Liga Premier...