Liverpool ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Penilaian pemain Liverpool vs Fulham: Turunkan Mohamed Salah DAN Rio Ngumoha saat melawan PSG! Para pemain sayap The Reds membuktikan kemampuan mereka saat tim asuhan Arne Slot memperkuat harapan lolos ke Liga Champions

Legenda Liverpool, Mohamed Salah, memang berhasil mencetak gol dalam penampilan pertamanya di Anfield sejak mengumumkan keputusannya untuk hengkang dari klub pada akhir musim, namun bintang muda Rio Ngumoha lah yang tak diragukan lagi menjadi sorotan utama saat The Reds meraih kemenangan 2-0 yang membangkitkan semangat atas Fulham pada Sabtu sore, yang memperkuat harapan mereka untuk lolos ke Liga Champions—dalam segala hal.

Arne Slot memang membiarkan Salah duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan saat tim asal Merseyside itu menelan kekalahan telak 2-0 di kandang Paris Saint-Germain pada Rabu malam, namun ia berhasil menunjukkan kualitasnya dengan mencetak gol kedua Liverpool lewat tendangan satu sentuhan yang apik lima menit menjelang akhir babak pertama.

Ngumoha, bagaimanapun, sangat terlibat dalam proses gol Salah, dan dialah yang memecah kebuntuan beberapa saat sebelumnya dengan tendangan melengkung yang indah dari dalam kotak penalti setelah serangkaian gerakan mengelabui lawan.

Akibatnya, akan ada desakan yang wajar agar tidak hanya Salah yang diturunkan sebagai starter pada leg kedua pertandingan perempat final Liga Champions Liverpool melawan PSG, tetapi juga Ngumoha.

Di bawah ini, GOAL memberikan penilaian terhadap semua pemain The Reds yang tampil saat tim asuhan Arne Slot mengangkat semangat mereka menjelang pertandingan penting di Piala Eropa tersebut, sekaligus meningkatkan harapan mereka untuk lolos ke turnamen musim depan dengan memperkuat posisi mereka di peringkat kelima Liga Premier...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Giorgi Mamardashvili (7/10):

    Meskipun tidak terlalu sibuk, kiper asal Georgia ini melakukan beberapa penyelamatan yang solid dan penting di babak pertama. Ia tampak semakin percaya diri, yang merupakan nilai tambah besar bagi Liverpool mengingat Alisson masih absen karena cedera.

    Jeremie Frimpong (7/10):

    Ditarik keluar di pertengahan babak kedua, tetapi kemungkinan besar karena Slot ingin menjaga kebugarannya untuk pertandingan Selasa. Frimpong tampil sangat dinamis di sisi kanan pada babak pertama dan juga bermain bagus dalam bertahan.

    Ibrahima Konate (7/10):

    Setelah penampilannya yang kurang memuaskan di Paris, bek tengah ini tampil jauh lebih nyaman. Meskipun tidak dominan, ia tidak melakukan kesalahan konyol atau kehilangan konsentrasi.

    Virgil van Dijk (7/10):

    Sama seperti Konate, sang kapten mengalami masa-masa sulit di Parc des Princes dalam formasi pertahanan lima pemain Slot yang kurang tepat, tetapi ia tampil sangat baik di sini, melakukan beberapa sapuan penting sekaligus mendistribusikan bola dengan baik.

    Andy Robertson (7/10):

    Akan berjuang untuk menjadi starter melawan PSG setelah penampilan yang penuh energi dan tekad di sisi kiri pertahanan. Memang, senang melihatnya bermain begitu baik dalam penampilan pertamanya sejak mengumumkan kepergiannya yang akan segera terjadi.

    Lini tengah

    Dominik Szoboszlai (7/10):

    Pemain asal Hongaria ini terlihat sedikit kebingungan saat melawan PSG, terutama karena formasi aneh yang diterapkan Slot, namun ia tampil jauh lebih dinamis seperti biasanya saat melawan Fulham. Ia melakukan banyak pekerjaan dan juga memberikan umpan-umpan yang konsisten kepada para penyerang.

    Curtis Jones (6/10):

    Tampil bagus, menjaga permainan tetap rapi sekaligus memberikan energi yang melimpah, sebelum terpaksa ditarik keluar pada babak pertama karena masalah otot yang dialaminya sesaat sebelum jeda.

    Florian Wirtz (7/10):

    Pemain lain yang ditarik lebih awal dengan mempertimbangkan laga melawan PSG. Wirtz sama sekali tidak dalam performa terbaiknya, dan pengaruhnya meredup di babak kedua, namun ia berkolaborasi dengan baik bersama rekan-rekannya, terutama Ngumoha.

    Serangan

    Mohamed Salah (8/10):

    Kita sudah melihat "Raja Mesir" Liverpool ini tampil lebih baik di Anfield, tapi golnya itu sangat khas Salah dan sepertinya mengembalikan sebagian kepercayaan diri yang hilang dalam beberapa pekan dan bulan terakhir. Ini pertanda baik untuk Selasa...

    Cody Gakpo (6/10):

    Dengan Hugo Ekitike yang diistirahatkan dan Alexander Isak yang masih belum pulih sepenuhnya, pemain asal Belanda ini dipilih untuk memimpin lini depan dan ia tampil baik, memberikan umpan kepada Salah untuk mencetak gol dengan permainan penahanan bola yang bagus di area penalti. Namun, Gakpo pasti kecewa karena tidak mencetak gol, meskipun ia memiliki beberapa peluang bagus.

    Rio Ngumoha (8/10):

    Penampilan menakjubkan musim ini dari Liverpool sungguh menyenangkan untuk ditonton. Dia sangat percaya diri untuk usianya yang masih muda - tapi mengapa dia tidak dipenuhi keyakinan?! Dia memiliki kaki yang sangat cepat dan mampu melakukan hal-hal luar biasa dengan bola. Dia harus dilepaskan melawan PSG sejak peluit pertama.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Ryan Gravenberch (6/10):

    Sebenarnya sudah waktunya istirahat, tapi tetap harus masuk pada babak kedua karena cedera Jones.

    Alexis Mac Allister (6/10):

    Tampil bersemangat setelah menggantikan Wirtz di posisi No.10 pada pertengahan babak kedua.

    Joe Gomez (5/10):

    Menggantikan Frimpong sebagai bek kanan dan nyaris kebobolan gol akibat umpan buruk di dalam setengah lapangan sendiri.

    Alexander Isak (6/10):

    Naik ke lini depan setelah menggantikan Ngumoha dan meskipun tidak mendapat peluang yang jelas untuk mencetak gol, ia terlihat cukup tajam.

    Trey Nyoni (N/A):

    Dimasukkan pada detik-detik terakhir menggantikan Salah.

    Arne Slot (7/10):

    Pergantian pemain tersebut berhasil. Liverpool terlihat lebih bersemangat daripada beberapa minggu terakhir - setidaknya di babak pertama - dan baik Salah maupun Ngumoha membuktikan bahwa mereka layak kembali ke susunan pemain inti. Kini tinggal menunggu apakah Slot akan menurunkan keduanya pada Selasa malam...

