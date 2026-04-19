Van Dijk Salah Liverpool
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Liverpool vs Everton: Virgil van Dijk dan Mohamed Salah adalah legenda abadi Merseyside! Para legenda The Reds tampil gemilang saat menggebrak Stadion Hill Dickinson dan memastikan kemenangan dramatis di laga derby

Everton vs Liverpool

Liverpool kini unggul tujuh poin dalam perebutan posisi lima besar di Liga Premier, berkat gol Virgil van Dijk di menit-menit akhir yang memastikan kemenangan 2-1 atas Everton pada Minggu. Mohamed Salah menandai penampilan terakhirnya di Derby Merseyside dengan mencetak gol pembuka, sebelum gol penyama kedudukan Beto di babak kedua seolah-olah akan memastikan hasil imbang, namun Van Dijk berhasil mencetak gol dan memastikan kemenangan dalam pertemuan pertama antara kedua rival abadi tersebut di Hill Dickinson Stadium.

Everton tampil lebih dominan di awal pertandingan, dan Giorgi Mamardashvili harus tampil gemilang untuk menggagalkan sundulan Beto dengan penyelamatan gemilang. Beto juga melepaskan tendangan yang melebar setelah menerima umpan terobosan ke arah gawang, sementara Iliman Ndiaye sempat mengira telah memecah kebuntuan saat ia menyarangkan bola ke gawang, namun VAR mendeteksi adanya posisi offside dalam proses serangan tersebut.

Liverpool mampu memanfaatkan situasi tersebut hanya beberapa detik kemudian, saat The Reds merebut bola di tengah lapangan Everton, yang memungkinkan Cody Gakpo mengarahkan umpan ke pergerakan Salah di tiang jauh dan melepaskan tembakan yang melewati Jordan Pickford. Kiper Inggris itu kemudian dipaksa melakukan penyelamatan atas tembakan jarak jauh Gakpo saat tim asuhan Arne Slot mengendalikan sisa babak pertama.

Tuan rumah tak mau menyerah begitu saja, dan menyamakan kedudukan saat Beto menyundul umpan silang rendah dari Kiernan Dewsbury-Hall. Dari situ, kedua tim memiliki peluang untuk memimpin, dengan sundulan Gakpo dihalau dari garis gawang oleh James Tarkowski, sementara kiper pengganti Freddie Woodman terpaksa bertindak beberapa kali setelah menggantikan Mamardashvili yang cedera.

Namun, Van Dijk-lah yang memastikan kemenangan, saat ia melompat paling tinggi dari tendangan sudut di akhir waktu tambahan babak kedua untuk menyundul bola ke gawang dan memicu euforia di tribun tim tamu.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Liverpool di Hill Dickinson Stadium...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Giorgi Mamardashvili (7/10):

    Penyelamatan gemilang di awal pertandingan menggagalkan peluang Beto dan tampil meyakinkan sepanjang pertandingan. Terpaksa dilarikan dengan tandu setelah bertabrakan dengan striker The Toffees saat ia mencetak gol penyama kedudukan.

    Curtis Jones (6/10):

    Dimainkan sebagai bek sayap tetapi diperintahkan untuk bergerak ke lini tengah setiap ada kesempatan. Umpan-umpannya tidak konsisten sementara gol penyama kedudukan Everton tercipta dari sayapnya, meskipun ia berhasil menahan serangan Ndiaye.

    Ibrahima Konate (4/10):

    Tidak mampu mengimbangi pergerakan Beto di awal pertandingan dan gagal mengawal pergerakan Dewsbury-Hall yang menghasilkan gol penyama kedudukan bagi tuan rumah. Sundulan yang buruk hampir saja membuat Dewsbury-Hall mencetak gol, dan ia kembali terlihat seperti akan melakukan kesalahan.

    Virgil van Dijk (7/10):

    Melakukan apa yang harus dilakukannya saat diuji, meskipun beberapa sapuannya sedikit kasar. Terbukti menjadi penentu kemenangan dengan sundulan luar biasa di menit-menit akhir.

    Andy Robertson (6/10):

    Melakukan beberapa intervensi pertahanan penting dan memainkan beberapa umpan silang yang menarik perhatian. Dia dikalahkan oleh Beto dalam perebutan bola yang berujung pada gol jarak dekat sang striker.

    • Iklan
    Lini tengah

    Dominik Szoboszlai (6/10):

    Memiliki beberapa momen bagus saat menguasai bola, namun penampilannya di lini tengah belum mencapai level biasanya. Beberapa kali kehilangan jejak Dewsbury-Hall pada babak pertama sebelum tertinggal di lapangan saat lawan langsungnya menciptakan gol Beto. Ia menebusnya dengan tendangan sudut yang luar biasa untuk memberikan assist kepada Van Dijk.

    Ryan Gravenberch (7/10):

    Beruntung terhindar dari kartu kuning di awal pertandingan, namun hal itu memungkinkannya untuk tetap bermain agresif di lini tengah. Sering membawa bola ke depan dengan baik selama penampilannya yang solid.

    Florian Wirtz (5/10):

    Terjepit setiap kali dia menguasai bola di awal pertandingan dan harus mundur ke belakang untuk mencari ruang. Memberikan beberapa umpan terobosan yang bagus, tetapi harus berbuat lebih banyak.

    Serangan

    Mohamed Salah (7/10):

    Mencetak gol indah untuk memecah kebuntuan setelah awal pertandingan yang sepi. Tampak kembali bersemangat untuk beberapa saat setelahnya dan menjadi ancaman saat ia mampu menguasai bola di sepertiga akhir lapangan.

    Alexander Isak (3/10):

    Hampir tidak berpengaruh sepanjang sore itu. Melepaskan satu tembakan langsung ke arah Pickford, tetapi selain itu tidak menimbulkan ancaman berarti bagi Tarkowski atau Branthwaite.

    Cody Gakpo (7/10):

    Salah satu penampilannya yang lebih baik dalam musim yang kurang berkesan. Memberikan umpan luar biasa kepada Salah untuk gol pembuka dan terlihat percaya diri saat menghadapi O'Brien. Namun, ia sedikit kurang efisien di dalam kotak penalti pada beberapa kesempatan.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Freddie Woodman (6/10):

    Ada satu momen kebingungan saat menghadapi bola di tepi kotak penaltinya, tapi selain itu ia tidak terganggu dalam debutnya di liga bersama The Reds.

    Rio Ngumoha (6/10):

    Melakukan beberapa dribel berbahaya sebelum melepaskan tendangan yang bagus di akhir pertandingan, namun bola melambung di atas mistar gawang.

    Alexis Mac Allister (N/A):

    Masuk menggantikan Wirtz pada 10 menit terakhir.

    Jeremie Frimpong (N/A):

    Mendapat 10 menit setelah masuk menggantikan Gakpo.

    Milos Kerkez (N/A):

    Menggantikan Robertson di menit-menit akhir.

    Arne Slot (6/10):

    Perlu mencari cara untuk melibatkan Isak setelah penampilannya yang buruk baru-baru ini dan mungkin seharusnya lebih awal memasukkan Ngumoha. Namun, timnya menangani situasi dengan baik sebelum akhirnya merebut kemenangan di menit-menit akhir.

