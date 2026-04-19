Penilaian pemain Liverpool vs Everton: Virgil van Dijk dan Mohamed Salah adalah legenda abadi Merseyside! Para legenda The Reds tampil gemilang saat menggebrak Stadion Hill Dickinson dan memastikan kemenangan dramatis di laga derby

Everton tampil lebih dominan di awal pertandingan, dan Giorgi Mamardashvili harus tampil gemilang untuk menggagalkan sundulan Beto dengan penyelamatan gemilang. Beto juga melepaskan tendangan yang melebar setelah menerima umpan terobosan ke arah gawang, sementara Iliman Ndiaye sempat mengira telah memecah kebuntuan saat ia menyarangkan bola ke gawang, namun VAR mendeteksi adanya posisi offside dalam proses serangan tersebut.

Liverpool mampu memanfaatkan situasi tersebut hanya beberapa detik kemudian, saat The Reds merebut bola di tengah lapangan Everton, yang memungkinkan Cody Gakpo mengarahkan umpan ke pergerakan Salah di tiang jauh dan melepaskan tembakan yang melewati Jordan Pickford. Kiper Inggris itu kemudian dipaksa melakukan penyelamatan atas tembakan jarak jauh Gakpo saat tim asuhan Arne Slot mengendalikan sisa babak pertama.

Tuan rumah tak mau menyerah begitu saja, dan menyamakan kedudukan saat Beto menyundul umpan silang rendah dari Kiernan Dewsbury-Hall. Dari situ, kedua tim memiliki peluang untuk memimpin, dengan sundulan Gakpo dihalau dari garis gawang oleh James Tarkowski, sementara kiper pengganti Freddie Woodman terpaksa bertindak beberapa kali setelah menggantikan Mamardashvili yang cedera.

Namun, Van Dijk-lah yang memastikan kemenangan, saat ia melompat paling tinggi dari tendangan sudut di akhir waktu tambahan babak kedua untuk menyundul bola ke gawang dan memicu euforia di tribun tim tamu.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Liverpool di Hill Dickinson Stadium...