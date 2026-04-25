Penilaian pemain Liverpool vs Crystal Palace: Alexander Isak dan Florian Wirtz mencetak gol, sementara Freddie Woodman langsung menjadi pahlawan di Anfield - namun tur perpisahan Mohamed Salah mungkin terpaksa berakhir lebih awal

Setelah kuarter pertama pertandingan yang berjalan lesu—di mana para pendukung Liverpool melakukan protes terhadap rencana kenaikan harga tiket—The Reds mendapat hadiah penalti akibat pelanggaran terhadap Salah, namun VAR menunjukkan bahwa Brennan Johnson justru menyentuh bola, bukan menjegal penyerang asal Mesir tersebut. Hal itu setidaknya membangkitkan semangat Liverpool, dan Isak memecah kebuntuan dengan gol ketiganya di Liga Premier musim ini saat ia mengontrol tendangan Alexis Mac Allister yang melenceng, berbalik, dan mengalahkan Dean Henderson.

Palace membalas, dan Freddie Woodman melakukan dua penyelamatan gemilang dari Jean-Philippe Mateta, yang yang kedua memicu serangan balik yang berakhir dengan tendangan keras Robertson yang mengarah ke sudut bawah gawang.

Woodman kembali melakukan penyelamatan gemilang menjelang akhir babak pertama untuk menggagalkan upaya Maxence Lacroix, namun saat ia menjadi pahlawan di tribun Kop, seorang legenda klub mungkin harus mengucapkan selamat tinggal terakhirnya karena Salah terpaksa keluar lapangan akibat cedera otot paha tepat sebelum menit ke-60.

Palace secara kontroversial memperkecil ketertinggalan saat Daniel Munoz mencetak gol ke gawang kosong setelah Woodman mengalami cedera saat menyelamatkan tendangan Ismaila Sarr, yang memicu akhir pertandingan yang menegangkan, di mana pemain pengganti Jorgen Strand Larsen membentur tiang gawang. Namun, Liverpool bertahan, sebelum Wirtz mencetak gol dengan tegas di depan Kop untuk memastikan tim asuhan Arne Slot melompati Aston Villa dan mempertahankan keunggulan delapan poin atas Brighton yang berada di posisi keenam dalam perebutan tiket Liga Champions.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Liverpool dari Anfield...