Woodman Isak Salah Liverpool
Penilaian pemain Liverpool vs Crystal Palace: Alexander Isak dan Florian Wirtz mencetak gol, sementara Freddie Woodman langsung menjadi pahlawan di Anfield - namun tur perpisahan Mohamed Salah mungkin terpaksa berakhir lebih awal

A. Isak
M. Salah
F. Woodman
Liverpool naik ke peringkat keempat klasemen Liga Premier berkat kemenangan 3-1 atas Crystal Palace pada Sabtu lalu. Gol-gol yang dicetak Alexander Isak dan Andy Robertson di babak pertama membuat The Reds menguasai jalannya pertandingan, sementara kiper ketiga Freddie Woodman melakukan sejumlah penyelamatan gemilang untuk membantu mempertahankan keunggulan tersebut sebelum Florian Wirtz memastikan kemenangan di masa tambahan waktu. Namun, suasana sore itu sedikit tercoreng setelah Mohamed Salah mengalami cedera yang mungkin membuatnya absen pada pekan-pekan terakhir kariernya bersama Liverpool.

Setelah kuarter pertama pertandingan yang berjalan lesu—di mana para pendukung Liverpool melakukan protes terhadap rencana kenaikan harga tiket—The Reds mendapat hadiah penalti akibat pelanggaran terhadap Salah, namun VAR menunjukkan bahwa Brennan Johnson justru menyentuh bola, bukan menjegal penyerang asal Mesir tersebut. Hal itu setidaknya membangkitkan semangat Liverpool, dan Isak memecah kebuntuan dengan gol ketiganya di Liga Premier musim ini saat ia mengontrol tendangan Alexis Mac Allister yang melenceng, berbalik, dan mengalahkan Dean Henderson.

Palace membalas, dan Freddie Woodman melakukan dua penyelamatan gemilang dari Jean-Philippe Mateta, yang yang kedua memicu serangan balik yang berakhir dengan tendangan keras Robertson yang mengarah ke sudut bawah gawang.

Woodman kembali melakukan penyelamatan gemilang menjelang akhir babak pertama untuk menggagalkan upaya Maxence Lacroix, namun saat ia menjadi pahlawan di tribun Kop, seorang legenda klub mungkin harus mengucapkan selamat tinggal terakhirnya karena Salah terpaksa keluar lapangan akibat cedera otot paha tepat sebelum menit ke-60.

Palace secara kontroversial memperkecil ketertinggalan saat Daniel Munoz mencetak gol ke gawang kosong setelah Woodman mengalami cedera saat menyelamatkan tendangan Ismaila Sarr, yang memicu akhir pertandingan yang menegangkan, di mana pemain pengganti Jorgen Strand Larsen membentur tiang gawang. Namun, Liverpool bertahan, sebelum Wirtz mencetak gol dengan tegas di depan Kop untuk memastikan tim asuhan Arne Slot melompati Aston Villa dan mempertahankan keunggulan delapan poin atas Brighton yang berada di posisi keenam dalam perebutan tiket Liga Champions.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Liverpool dari Anfield...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Freddie Woodman (9/10):

    Penampilan debut yang luar biasa di Liga Premier bagi The Reds dari kiper pilihan ketiga ini. Ia melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang Mateta dan Lacroix di akhir babak kedua dan tidak pernah terlihat terintimidasi oleh momen tersebut. Ia menjadi pusat momen kontroversial dalam pertandingan ini setelah mengalami cedera saat melakukan penyelamatan gemilang lainnya dari Sarr yang berujung pada gol Munoz.

    Curtis Jones (7/10):

    Terlepas dari satu kesalahan yang memberi Mateta peluang, ia bermain sangat baik sebagai bek kanan, terutama saat maju ke depan. Umpan terobosan yang luar biasa membuat Robertson bisa mencetak gol.

    Ibrahima Konate (6/10):

    Cukup baik dalam menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh Mateta. Pemain asal Prancis ini memang selalu berisiko melakukan kesalahan, tetapi ia berhasil menghindari kesalahan fatal dalam pertandingan ini.

    Virgil van Dijk (6/10):

    Berhasil menghalau sejumlah lemparan jauh berbahaya dari Richards dan sebagian besar bermain dengan baik. Namun, ia gagal mengawal pergerakan Sarr saat Palace mencetak gol.

    Andy Robertson (7/10):

    Penyelesaian yang luar biasa untuk apa yang mungkin menjadi gol terakhirnya bersama Liverpool. Menjadi ancaman di sisi kiri dan tampil solid dalam bertahan.

    Lini tengah

    Dominik Szoboszlai (6/10):

    Baru mulai menemukan ritme permainannya setelah satu jam pertama yang tenang. Permainannya relatif sederhana, berbeda dengan beberapa penampilannya yang lebih baik musim ini.

    Alexis Mac Allister (7/10):

    Awalnya umpan-umpannya kurang akurat, tetapi umpan silangnya ke sudut lapanganlah yang memicu serangan yang berujung pada gol pembuka. Tampaknya ia mendapat kepercayaan diri dari situ untuk mengendalikan permainan selanjutnya, dan ia mengakhiri pertandingan dengan dua assist.

    Florian Wirtz (6/10):

    Menunjukkan sejumlah sentuhan bagus dan umpan cerdas, meskipun sebagian besar terjadi saat serangan balik. Masih perlu mencari cara untuk menciptakan peluang saat tidak diberi ruang untuk melakukannya. Penyelesaian akhir yang bagus untuk mengamankan poin.

    Serangan

    Mohamed Salah (6/10):

    Menjalani sore yang campur aduk saat berhadapan dengan Canvot, yang terpenting adalah ia berhasil mengungguli bek Palace dalam proses terciptanya gol pembuka. Reaksinya saat mengalami cedera di awal babak kedua mengisyaratkan bahwa ia mungkin telah memainkan pertandingan terakhirnya untuk klub ini. Jika demikian, ini adalah akhir yang disayangkan bagi karier legendarisnya di Anfield.

    Alexander Isak (6/10):

    Mencetak gol dengan sangat brilian dan sejenak terlihat seolah-olah hal itu akan membangkitkan semangatnya, tetapi selain itu, ia sebagian besar hanya berada di pinggir lapangan.

    Cody Gakpo (6/10):

    Hampir tidak menyentuh bola di babak pertama, tetapi menimbulkan masalah saat menerobos pertahanan Palace setelah jeda.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Jeremie Frimpong (6/10):

    Ada beberapa momen di mana ia membuat panik di area Palace setelah menggantikan Salah yang cedera.

    Ryan Gravenberch (6/10):

    Mendapat kartu kuning karena pelanggaran taktis selama penampilannya yang singkat setelah menggantikan Isak.

    Joe Gomez (N/A):

    Masuk pada menit-menit akhir untuk memperkuat pertahanan.

    Milos Kerkez (N/A):

    Masuk menggantikan Robertson di menit-menit akhir.

    Arne Slot (6/10):

    Masih perlu menemukan sistem yang dapat memaksimalkan potensi Isak dan Wirtz, namun kini tim telah meraih tiga kemenangan beruntun di Liga Premier dan hampir memastikan lolos ke Liga Champions musim depan.

