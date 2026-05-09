Gakpo Jones Slot Liverpool GFXGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Liverpool vs Chelsea: Cody Gakpo tak terlihat, sementara Curtis Jones ditinggalkan sendirian, dan Arne Slot kembali mendapat tekanan setelah hasil imbang yang mengecewakan

Upaya Liverpool untuk lolos ke Liga Champions mengalami sedikit hambatan pada Sabtu lalu, saat Chelsea yang sedang terpuruk berhasil membalikkan keadaan dan mengamankan hasil imbang 1-1 serta satu poin berharga di Anfield. Ryan Gravenberch membuka skor dengan tendangan indah di awal pertandingan, namun dominasi The Reds mulai memudar setelah itu; pertahanan yang rapuh membuat The Blues kembali masuk ke dalam permainan, yang akhirnya terlepas dari genggaman tuan rumah.

Sepertinya ini akan menjadi pertandingan yang mudah bagi Liverpool ketika Gravenberch mencetak gol ke sudut atas gawang hanya dalam enam menit, sementara Virgil van Dijk gagal memanfaatkan peluang emas untuk memperbesar keunggulan beberapa menit kemudian. Namun, pertahanan yang tidak terorganisir berhasil dimanfaatkan oleh Chelsea, terutama Marc Cucurella, yang memperlihatkan kurangnya pengalaman Curtis Jones dalam peran bek kanan yang diembannya. Di sisi itulah The Blues mendapatkan banyak peluang, sehingga Giorgi Mamardashvili harus berulang kali turun tangan.

Namun, kelemahan lain The Reds terungkap saat Chelsea menyamakan kedudukan, karena situasi tendangan bebas kembali menjadi petaka bagi mereka menjelang akhir babak pertama. Wesley Fofana langsung menyambar umpan rendah Enzo Fernandez, sementara Cody Gakpo sama sekali tidak menyadari kehadiran pemain Prancis itu sebelum Fofana mendorongnya ke samping untuk menendang bola, membuat Mamardashvili tak berdaya saat bola bergulir masuk ke gawangnya tanpa disentuh.

Babak pertama berakhir pada waktu yang tepat bagi Liverpool mengingat cara lawan mereka menguasai permainan, namun mereka masih membutuhkan intervensi VAR untuk mencegah Chelsea memimpin tak lama setelah babak kedua dimulai, ketika Cucurella berada sedikit di posisi offside dalam proses serangan yang menurut Cole Palmer seharusnya menjadi gol yang membawa timnya unggul.

Peluang-peluang utama kemudian jatuh kepada The Reds, dengan sundulan Jones dianulir karena offside sebelum Szoboszlai membuat Filip Jorgensen kewalahan dan kemudian membentur tiang gawang, sementara Van Dijk juga membentur tiang gawang di akhir pertandingan. Namun, tidak ada terobosan lebih lanjut dalam hasil imbang yang mengecewakan melawan tim yang telah kalah dalam enam pertandingan Liga Premier sebelumnya. Tim asuhan Arne Slot masih berada dalam posisi yang kuat untuk lolos ke Liga Champions musim depan, tetapi kegagalan mereka untuk mendekati tujuan tersebut di sini tentu akan membuat frustrasi.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Liverpool dari Anfield...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Giorgi Mamardashvili (7/10):

    Selalu sigap dan waspada saat keluar dari garis gawangnya serta melakukan beberapa penyelamatan gemilang dalam penampilan yang sangat solid.

    Curtis Jones (4/10):

    Dimainkan dalam peran yang tidak biasa dan posisinya yang buruk terus-menerus dieksploitasi. Menjadi masalah serius bagi Liverpool sepanjang pertandingan.

    Ibrahima Konate (5/10):

    Penampilannya yang buruk memperparah masalah kesalahan yang dilakukan Jones di sampingnya.

    Virgil van Dijk (6/10):

    Yang terbaik di antara yang terburuk di lini belakang, tapi standar yang diterapkan memang rendah. Seharusnya bisa memanfaatkan peluang besar di awal pertandingan dengan lebih baik dan nyaris mencetak gol saat tendangannya membentur mistar gawang di akhir pertandingan.

    Milos Kerkez (5/10):

    Penampilannya tidak buruk, tapi juga tidak terlalu berpengaruh.

    Lini tengah

    Ryan Gravenberch (7/10):

    Memecah kebuntuan di awal pertandingan dengan tendangan yang benar-benar luar biasa. Itu adalah momen terbaik dari penampilannya yang gigih di lini tengah.

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Melakukan beberapa tekel penting, tetapi secara umum kesulitan memenangkan duel.

    Dominik Szoboszlai (6/10):

    Pertandingan yang tenang menurut standar biasanya. Dia mulai menemukan ritme permainannya di babak kedua, memaksa Jorgensen melakukan penyelamatan gemilang sebelum bola membentur tiang gawang tanpa ada upaya lain.

    Serangan

    Jeremie Frimpong (6/10):

    Babak kedua yang lebih baik setelah 45 menit pertama yang cukup tenang. Memberikan dukungan yang diperlukan bagi Jones di lini belakang serta menjadi lebih berpengaruh dalam serangan, meski masih belum sepenuhnya sesuai harapan.

    Cody Gakpo (4/10):

    Kesulitan untuk terlibat dan, ketika bola sampai kepadanya, ia tampak seperti pemain yang kurang percaya diri. Sayang sekali ia melakukan pelanggaran offside saat memberikan assist untuk sundulan Jones yang dianulir.

    Rio Ngumoha (7/10):

    Pemain Liverpool yang paling bersemangat sepanjang pertandingan. Selalu berusaha menciptakan peluang saat menguasai bola dan sering berhasil. Ketidakpuasan penonton Anfield saat ia diganti tepat setelah satu jam pertandingan berlalu sudah cukup menjelaskan segalanya.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Alexander Isak (5/10):

    Memiliki waktu sekitar setengah jam untuk menunjukkan kemampuannya, tetapi sama sekali tidak bisa masuk ke dalam permainan.

    Joe Gomez (N/A):

    Masuk pada 15 menit terakhir untuk memperkuat pertahanan yang sedang kesulitan.

    Federico Chiesa (N/A):

    Pemain lain yang dimasukkan pada tahap akhir.

    Arne Slot (4/10):

    Memiliki beberapa opsi potensial di posisi bek kanan dan memilih Jones, yang sering kali terperangkap. Melakukan penyesuaian pada babak istirahat yang memberikan dukungan lebih di sisi tersebut, namun masalah tersebut tetap tidak teratasi dengan baik hingga masuknya Gomez di akhir pertandingan. Keputusan untuk mengganti Ngumoha tidak populer dan hal itu dapat dimengerti.

