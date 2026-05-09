Sepertinya ini akan menjadi pertandingan yang mudah bagi Liverpool ketika Gravenberch mencetak gol ke sudut atas gawang hanya dalam enam menit, sementara Virgil van Dijk gagal memanfaatkan peluang emas untuk memperbesar keunggulan beberapa menit kemudian. Namun, pertahanan yang tidak terorganisir berhasil dimanfaatkan oleh Chelsea, terutama Marc Cucurella, yang memperlihatkan kurangnya pengalaman Curtis Jones dalam peran bek kanan yang diembannya. Di sisi itulah The Blues mendapatkan banyak peluang, sehingga Giorgi Mamardashvili harus berulang kali turun tangan.

Namun, kelemahan lain The Reds terungkap saat Chelsea menyamakan kedudukan, karena situasi tendangan bebas kembali menjadi petaka bagi mereka menjelang akhir babak pertama. Wesley Fofana langsung menyambar umpan rendah Enzo Fernandez, sementara Cody Gakpo sama sekali tidak menyadari kehadiran pemain Prancis itu sebelum Fofana mendorongnya ke samping untuk menendang bola, membuat Mamardashvili tak berdaya saat bola bergulir masuk ke gawangnya tanpa disentuh.

Babak pertama berakhir pada waktu yang tepat bagi Liverpool mengingat cara lawan mereka menguasai permainan, namun mereka masih membutuhkan intervensi VAR untuk mencegah Chelsea memimpin tak lama setelah babak kedua dimulai, ketika Cucurella berada sedikit di posisi offside dalam proses serangan yang menurut Cole Palmer seharusnya menjadi gol yang membawa timnya unggul.

Peluang-peluang utama kemudian jatuh kepada The Reds, dengan sundulan Jones dianulir karena offside sebelum Szoboszlai membuat Filip Jorgensen kewalahan dan kemudian membentur tiang gawang, sementara Van Dijk juga membentur tiang gawang di akhir pertandingan. Namun, tidak ada terobosan lebih lanjut dalam hasil imbang yang mengecewakan melawan tim yang telah kalah dalam enam pertandingan Liga Premier sebelumnya. Tim asuhan Arne Slot masih berada dalam posisi yang kuat untuk lolos ke Liga Champions musim depan, tetapi kegagalan mereka untuk mendekati tujuan tersebut di sini tentu akan membuat frustrasi.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Liverpool dari Anfield...