Penilaian pemain Liverpool vs Brighton: Danny Welbeck mencetak dua gol! Virgil van Dijk dan Ibrahima Konate tampil lesu dalam kekalahan telak tim asuhan Arne Slot

Hanya dalam waktu tujuh menit, Hugo Ekitike harus diganti karena cedera, setelah terjadi benturan dengan James Milner. Dan kurang dari 10 menit kemudian, Brighton memimpin melalui Welbeck, yang menyundul bola ke gawang dari tiang jauh setelah menerima umpan apik dari mantan bintang Inter Miami, Diego Gomez.

Namun, Kerkez membalas, saat ia mengambil risiko dengan bola panjang dari kiper Giorgi Mamardashvili dan memanfaatkan kesalahan pertahanan dari Lewis Dunk, yang mencoba mengembalikan bola ke Bart Verbruggen, sehingga memungkinkan pemain Hungaria itu mencetak gol dengan tendangan chip yang apik.

Di babak kedua, Brighton terus memberikan tekanan intens dan Welbeck menambah gol keduanya, saat Jack Hinshelwood menyelinap di belakang Van Dijk dan mengoper ke striker tersebut untuk melengkapi brace-nya meskipun ada protes offside.

Liverpool berusaha keras untuk menyamakan kedudukan di menit-menit akhir, tetapi justru Brighton yang terus menciptakan peluang, dan Curtis Jones harus memblokir tendangan yang mengarah ke gawang di garis gawang untuk menjaga selisih skor tetap satu gol.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Liverpool di AMEX Stadium...