Penilaian pemain Liverpool vs Brighton: Danny Welbeck mencetak dua gol! Virgil van Dijk dan Ibrahima Konate tampil lesu dalam kekalahan telak tim asuhan Arne Slot

Liverpool kalah 2-1 dari Brighton and Hove Albion di Amex Stadium pada Sabtu lalu, setelah dua gol dari Danny Welbeck memastikan tiga poin bagi The Seagulls. Penampilan The Reds tampak tidak terkoordinasi, meski Milos Kerkez berhasil mencetak gol, setelah Hugo Ekitike mengalami cedera pada 10 menit pertama. Ini merupakan hasil yang mengecewakan lagi bagi pelatih kepala Arne Slot, yang tampaknya kehabisan ide di pinggir lapangan.

Hanya dalam waktu tujuh menit, Hugo Ekitike harus diganti karena cedera, setelah terjadi benturan dengan James Milner. Dan kurang dari 10 menit kemudian, Brighton memimpin melalui Welbeck, yang menyundul bola ke gawang dari tiang jauh setelah menerima umpan apik dari mantan bintang Inter Miami, Diego Gomez. 

Namun, Kerkez membalas, saat ia mengambil risiko dengan bola panjang dari kiper Giorgi Mamardashvili dan memanfaatkan kesalahan pertahanan dari Lewis Dunk, yang mencoba mengembalikan bola ke Bart Verbruggen, sehingga memungkinkan pemain Hungaria itu mencetak gol dengan tendangan chip yang apik. 

Di babak kedua, Brighton terus memberikan tekanan intens dan Welbeck menambah gol keduanya, saat Jack Hinshelwood menyelinap di belakang Van Dijk dan mengoper ke striker tersebut untuk melengkapi brace-nya meskipun ada protes offside.

Liverpool berusaha keras untuk menyamakan kedudukan di menit-menit akhir, tetapi justru Brighton yang terus menciptakan peluang, dan Curtis Jones harus memblokir tendangan yang mengarah ke gawang di garis gawang untuk menjaga selisih skor tetap satu gol.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Liverpool di AMEX Stadium...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Giorgi Mamardashvili (6/10):

    Kehilangan bola saat proses terciptanya gol Welbeck. Kesalahan yang fatal. Dibuat kecewa oleh para beknya saat gol kedua Welbeck tercipta. Beberapa penyelamatan gemilang, tapi kamu tidak boleh ceroboh dengan bola seperti Mamardashvili, karena itu akan merugikan timmu.

    Jeremie Frimpong (5/10):

    Menerima beberapa benturan keras di babak pertama tetapi tetap bertahan. Kesulitan mengendalikan Minteh sepanjang pertandingan, dan diganti di babak kedua saat Liverpool berusaha menyerang. 

    Ibrahima Konate (4/10):

    Kalah dalam duel udara dengan Welbeck di tiang belakang. Mengeluh dan meminta pelanggaran, tetapi tidak pernah diberikan. Tidak ada di mana-mana untuk gol kedua. Diganti. Dia tidak cukup bagus.

    Virgil van Dijk (5/10):

    Mempercayai Konate untuk menghalau bola saat Welbeck mencetak gol, tetapi sama-sama lamban. Terlena saat Hinshelwood berada di belakangnya. Dia tampak seperti bayangan dari pemain yang dulu.

    Milos Kerkez (6/10):

    Menyamakan kedudukan dengan brilian, mengambil risiko dengan umpan panjang dan menyelesaikan dengan cerdik untuk menyamakan kedudukan Liverpool. Selalu energik, tetapi pertahanannya masih jauh dari harapan. Diganti.

    Lini tengah

    Ryan Gravenberch (5/10):

    Tampil solid di lini tengah, namun mundur terlalu jauh sebelum gol kedua Welbeck dan kehilangan pengawalan terhadap lawannya. Permainannya meredup seiring berjalannya pertandingan.

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Upaya sundulannya di babak pertama digagalkan oleh penyelamatan gemilang. Dia dikawal dengan baik oleh Brighton dan merasa frustrasi karena kurangnya pengaruhnya di sepertiga akhir lapangan.

    Dominik Szoboszlai (6/10):

    Selalu terlibat. Selalu berusaha mengoper ke depan, namun keajaiban tendangan bebasnya kurang terlihat. Menciptakan peluang lebih banyak daripada gelandang lainnya; dia adalah pemain terbaik Liverpool, meskipun ini bukan hari terbaiknya.

    Serangan

    Florian Wirtz (7/10):

    Berperan dengan sangat baik, selalu tampil positif, namun kini ia menambahkan kekuatan fisik dalam permainannya yang memungkinkannya untuk bertahan. Penampilan yang solid, namun ia tak mampu menembus pertahanan Brighton.

    Hugo Ekitike (N/A):

    Harus mendapat perawatan setelah mendapat tekel keras dari James Milner di awal pertandingan. Mencoba untuk terus bermain, tetapi secara fisik tidak mampu dan diganti pada menit ketujuh.

    Cody Gakpo (5/10):

    Melepaskan beberapa tembakan ke gawang tetapi tidak bisa menembus pertahanan. Selalu bermain di garis offside, tetapi Liverpool tidak bisa membebaskannya. Sore yang membuat frustrasi.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Curtis Jones (6/10):

    Masuk menggantikan Ekitike setelah hanya tujuh menit. Memaksa kiper melakukan satu penyelamatan yang sangat bagus, tetapi selain itu tidak terlalu menonjol.

    Rio Ngumoha (5/10):

    Masuk menggantikan Frimpong. Tidak bisa menguasai bola. 

    Federico Chiesa (N/A):

    Masuk menggantikan Konate. Tidak memberikan dampak.

    Andrew Robertson (N/A):

    Menggantikan Kerkez. Masuk ke barisan belakang. 

    Arne Slot (4/10):

    Liverpool tampaknya kehabisan ide. Permainan ini tidak mengalir dengan lancar, dan pergantian pemainnya tidak membantu, karena mereka kehilangan titik fokus setelah Ekitike ditarik keluar. Apakah dia tahu cara memperbaikinya? Juri masih belum bisa memberikan penilaian yang pasti. 

