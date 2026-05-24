Alisson Becker (6/10):

Dalam apa yang mungkin menjadi penampilan terakhirnya di Anfield sebagai pemain Liverpool, kiper asal Brasil ini melakukan penyelamatan gemilang dan krusial dari Schade tepat sebelum jeda. Namun, ia tak berdaya mencegah Brentford menyamakan kedudukan.

Curtis Jones (7/10):

Sekali lagi bermain di posisi yang bukan posisinya sebagai bek kanan, tetapi sekali lagi ia melakukan tugasnya dengan baik. Ia sangat terlibat dalam serangan-serangan terbaik Liverpool di babak pertama dan kemudian membuat terobosan penting dengan lari yang tepat waktu untuk menyambar umpan silang indah dari Salah. Sayangnya, umpan silang untuk sundulan Schade justru mengenai pantatnya, tetapi ini menjadi pengingat yang tepat waktu akan kualitas Jones menjelang kemungkinan kepergiannya di musim panas nanti.

Ibrahima Konate (5/10):

Pemain asal Prancis ini sangat kuat dalam duel udara dan juga akurat dalam mengoper bola. Namun, ia mendapat kartu kuning yang tidak perlu karena melakukan pelanggaran ceroboh yang merupakan ciri khas Konate yang kontraknya akan habis.

Virgil van Dijk (6/10):

Penampilan yang dominan seperti biasa dari pemain asal Belanda ini, tetapi ia pasti sangat kecewa karena Liverpool sekali lagi gagal menjaga gawangnya tetap bersih.

Andy Robertson (6/10):

Dipilih di atas Kerkez dalam pertandingan terakhirnya untuk Liverpool dan tampil solid meski tidak spektakuler. Ia membiarkan Schade melewatinya untuk gol penyama kedudukan, tetapi ia bukan satu-satunya yang tertipu oleh umpan silang yang membelok dan - sama seperti sahabatnya Salah - pemain asal Skotlandia ini menerima tepuk tangan meriah yang memang pantas saat ia diganti.