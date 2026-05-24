Mohamed Salah Liverpool Brentford ratings GFXGOAL
Penilaian pemain Liverpool vs Brentford: Mo Salah mengakhiri kariernya dengan umpan matang saat The Reds memastikan lolos ke Liga Champions berkat hasil imbang di laga terakhir

Dengan mata berkaca-kaca, Mohamed Salah mengucapkan selamat tinggal yang penuh emosi kepada Anfield setelah memecahkan rekor assist Liverpool di Liga Premier secara mutlak dalam laga imbang 1-1 melawan Brentford di Anfield, Minggu lalu. Meskipun ada spekulasi mengenai apakah Arne Slot akan mencoret 'The Egyptian King' setelah menerima kritik tak langsung dari Salah pasca kekalahan pekan lalu di Aston Villa, pemain berusia 33 tahun itu tetap diturunkan sebagai starter di posisi sayap kanan yang telah menjadi ciri khasnya sejak pertama kali bergabung dari Roma pada 2017.

Tak mengherankan, Salah berusaha sekuat tenaga untuk menambah koleksi golnya yang luar biasa, yakni 257 gol untuk Liverpool, namun hal itu tak terwujud; tendangan bebas terbaik yang dilepaskan penyerang yang akan hengkang itu dari tepi kotak penalti justru membentur tiang gawang.

Namun, Salah berhasil mencatatkan assist ke-93-nya untuk Liverpool melalui umpan silang luar biasa dengan bagian luar kaki yang memungkinkan Curtis Jones membuka skor menjelang menit ke-60.

Brentford berhasil menyamakan kedudukan melalui sundulan jarak dekat dari Kevin Schade, namun hal itu tidak terlalu berpengaruh bagi tuan rumah, karena satu poin masih cukup untuk memastikan lolos ke Liga Champions melalui posisi kelima.

Di bawah ini, GOAL memberikan penilaian kepada semua pemain Liverpool yang tampil di Anfield saat Salah dan Andy Robertson menutup karier mereka yang tak terlupakan di Merseyside...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Alisson Becker (6/10):

    Dalam apa yang mungkin menjadi penampilan terakhirnya di Anfield sebagai pemain Liverpool, kiper asal Brasil ini melakukan penyelamatan gemilang dan krusial dari Schade tepat sebelum jeda. Namun, ia tak berdaya mencegah Brentford menyamakan kedudukan.

    Curtis Jones (7/10):

    Sekali lagi bermain di posisi yang bukan posisinya sebagai bek kanan, tetapi sekali lagi ia melakukan tugasnya dengan baik. Ia sangat terlibat dalam serangan-serangan terbaik Liverpool di babak pertama dan kemudian membuat terobosan penting dengan lari yang tepat waktu untuk menyambar umpan silang indah dari Salah. Sayangnya, umpan silang untuk sundulan Schade justru mengenai pantatnya, tetapi ini menjadi pengingat yang tepat waktu akan kualitas Jones menjelang kemungkinan kepergiannya di musim panas nanti.

    Ibrahima Konate (5/10):

    Pemain asal Prancis ini sangat kuat dalam duel udara dan juga akurat dalam mengoper bola. Namun, ia mendapat kartu kuning yang tidak perlu karena melakukan pelanggaran ceroboh yang merupakan ciri khas Konate yang kontraknya akan habis.

    Virgil van Dijk (6/10):

    Penampilan yang dominan seperti biasa dari pemain asal Belanda ini, tetapi ia pasti sangat kecewa karena Liverpool sekali lagi gagal menjaga gawangnya tetap bersih.

    Andy Robertson (6/10):

    Dipilih di atas Kerkez dalam pertandingan terakhirnya untuk Liverpool dan tampil solid meski tidak spektakuler. Ia membiarkan Schade melewatinya untuk gol penyama kedudukan, tetapi ia bukan satu-satunya yang tertipu oleh umpan silang yang membelok dan - sama seperti sahabatnya Salah - pemain asal Skotlandia ini menerima tepuk tangan meriah yang memang pantas saat ia diganti.

    Lini tengah

    Ryan Gravenberch (7/10):

    Sebagai salah satu pemain Liverpool yang paling aktif, Gravenberch melakukan beberapa kali penetrasi yang bagus di babak pertama dan juga nyaris mencetak gol lewat tendangan jarak jauh yang cukup bagus.

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Bermain dengan penuh energi, namun penampilannya sebagian besar kembali kurang efektif dan mengkhawatirkan, dan rasa frustrasinya terlihat jelas dalam tekel kerasnya terhadap Igor Thiago yang membuatnya mendapat kartu kuning di masa tambahan waktu.

    Dominik Szoboszlai (7/10):

    Seperti biasa, ia berlari tanpa henti dan juga memberikan umpan silang yang luar biasa kepada Gakpo di area penalti yang seharusnya berbuah gol, sementara kemudian ia menciptakan peluang emas bagi Wirtz. Meskipun tidak luar biasa, sulit untuk mengkritik satu-satunya kandidat nyata untuk gelar pemain terbaik musim ini di Liverpool.

    Serangan

    Mohamed Salah (8/10):

    Bermain seolah-olah bertekad untuk mengakhiri kariernya dengan sebuah gol dan sangat tidak beruntung karena tendangan bebasnya yang fantastis di babak pertama membentur tiang gawang saat Kelleher sudah tak berdaya. Umpan yang menghasilkan gol Jones adalah gaya khas Salah dan membuatnya melampaui Steven Gerrard di puncak daftar pemberi assist Liverpool di Liga Premier.

    Cody Gakpo (6/10):

    Menciptakan beberapa peluang bagi rekan-rekan penyerangnya, dan pemain asal Belanda inilah yang melepaskan Salah untuk mengoper bola kepada Jones yang mencetak gol pembuka - namun Gakpo pasti merasa frustrasi karena sundulan bebasnya dari umpan silang Szoboszlai justru membentur bek Brentford.

    Rio Ngumoha (7/10):

    Remaja pemberani ini terus menantang bek lawan di setiap kesempatan dan nyaris memecah kebuntuan dengan tendangan melengkung yang luar biasa, namun bola melebar tipis.


    Pemain Cadangan & Manajer

    Florian Wirtz (6/10):

    Pemain Jerman yang sudah pulih ini menggantikan Ngumoha dengan waktu tersisa kurang dari 20 menit, dan meskipun awalnya terlihat sedikit lamban, Wirtz hanya gagal mencetak gol penentu kemenangan berkat penyelamatan brilian dari Kelleher di detik-detik terakhir.

    Jeremie Frimpong (5/10):

    Menggantikan Salah di sayap kanan pada menit ke-74, namun tidak memberikan dampak yang signifikan.

    Trey Nyoni (N/A):

    Hanya menggantikan Gravenberch di lini tengah pada 10 menit terakhir.

    Milos Kerkez (N/A):

    Masuk menggantikan Robertson pada menit ke-83.

    Joe Gomez (N/A):

    Menggantikan Konate di akhir pertandingan.

    Arne Slot (5/10):

    Menahan diri untuk tidak menepikan Salah akibat insiden terbarunya dan dibalas dengan sebuah assist. Ngumoha juga tampil baik dalam penampilannya sebagai starter, namun Slot masih memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan musim panas ini untuk memperbaiki pertahanannya yang berantakan.