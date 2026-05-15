Penilaian pemain Liverpool vs Aston Villa: Apakah masa jabatan Arne Slot sudah berakhir?! The Reds yang tampil buruk dihancurkan oleh Ollie Watkins dkk. meski remaja Rio Ngumoha sudah berjuang sekuat tenaga

Villa langsung tampil dominan sejak peluit pertama dibunyikan, dan setelah Liverpool sempat bangkit sejenak, mereka memimpin tak lama sebelum babak pertama berakhir saat Morgan Rogers melepaskan tendangan melengkung yang menggetarkan jala gawang di akhir skema tendangan sudut yang cerdik. Namun, keunggulan itu tak bertahan lama, karena tim tamu menyamakan kedudukan di awal babak kedua lewat sundulan sederhana Virgil van Dijk dari tendangan bebas.

Namun, hal itu tidak menjadi pemicu kebangkitan, karena pasukan Unai Emery kembali memimpin dalam waktu lima menit. Beberapa saat setelah Rio Ngumoha yang tampil mengesankan melakukan gerakan zig-zag ke dalam dan membentur tiang gawang, tergelincirnya Dominik Szoboszlai di sisi lain lapangan dihukum dengan kejam oleh kombinasi Rogers dan Watkins, dengan yang terakhir menyarangkan bola ke sudut bawah gawang. Emi Buendia kemudian membentur tiang gawang, namun Villa tak perlu menunggu lama untuk gol ketiga mereka saat Watkins mencetak gol dari jarak dekat setelah Giorgi Mamardashvili menepis tembakan ke area berbahaya.

Penyerang Inggris itu kemudian berperan sebagai pemberi umpan di menit terakhir waktu normal, memberikan umpan kepada John McGinn, yang memiliki waktu yang cukup untuk mengarahkan bola ke sudut atas dari tepi kotak penalti dan memastikan malam yang menyedihkan bagi juara. Masih ada waktu bagi Van Dijk untuk menambah gol keduanya dengan sundulan lain, tetapi itu hanyalah gol hiburan. Hasil ini berarti Villa telah menyalip Liverpool ke peringkat keempat untuk memastikan kualifikasi Liga Champions mereka, sementara tim asuhan Slot masih harus bekerja keras.

