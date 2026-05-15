Goal.com
LiveTiket
Liverpool GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Liverpool vs Aston Villa: Apakah masa jabatan Arne Slot sudah berakhir?! The Reds yang tampil buruk dihancurkan oleh Ollie Watkins dkk. meski remaja Rio Ngumoha sudah berjuang sekuat tenaga

Player ratings
Liverpool
Aston Villa
Premier League
FEATURES
Aston Villa vs Liverpool

Upaya Liverpool mempertahankan gelar yang berantakan mencapai titik terendah baru pada Jumat malam saat mereka dihancurkan oleh Aston Villa yang akan berlaga di Liga Champions — hasil yang membuat harapan mereka untuk lolos ke kompetisi tersebut terancam. The Reds terus-menerus diganggu oleh Ollie Watkins sepanjang pertandingan, dengan striker Inggris itu mencetak dua gol dan memberikan satu assist. Kekalahan 4-2 ini membuat tim asuhan Arne Slot berada di posisi kelima Liga Premier, unggul empat poin dari Bournemouth di posisi keenam dengan selisih satu pertandingan lebih banyak.

Villa langsung tampil dominan sejak peluit pertama dibunyikan, dan setelah Liverpool sempat bangkit sejenak, mereka memimpin tak lama sebelum babak pertama berakhir saat Morgan Rogers melepaskan tendangan melengkung yang menggetarkan jala gawang di akhir skema tendangan sudut yang cerdik. Namun, keunggulan itu tak bertahan lama, karena tim tamu menyamakan kedudukan di awal babak kedua lewat sundulan sederhana Virgil van Dijk dari tendangan bebas.

Namun, hal itu tidak menjadi pemicu kebangkitan, karena pasukan Unai Emery kembali memimpin dalam waktu lima menit. Beberapa saat setelah Rio Ngumoha yang tampil mengesankan melakukan gerakan zig-zag ke dalam dan membentur tiang gawang, tergelincirnya Dominik Szoboszlai di sisi lain lapangan dihukum dengan kejam oleh kombinasi Rogers dan Watkins, dengan yang terakhir menyarangkan bola ke sudut bawah gawang. Emi Buendia kemudian membentur tiang gawang, namun Villa tak perlu menunggu lama untuk gol ketiga mereka saat Watkins mencetak gol dari jarak dekat setelah Giorgi Mamardashvili menepis tembakan ke area berbahaya.

Penyerang Inggris itu kemudian berperan sebagai pemberi umpan di menit terakhir waktu normal, memberikan umpan kepada John McGinn, yang memiliki waktu yang cukup untuk mengarahkan bola ke sudut atas dari tepi kotak penalti dan memastikan malam yang menyedihkan bagi juara. Masih ada waktu bagi Van Dijk untuk menambah gol keduanya dengan sundulan lain, tetapi itu hanyalah gol hiburan. Hasil ini berarti Villa telah menyalip Liverpool ke peringkat keempat untuk memastikan kualifikasi Liga Champions mereka, sementara tim asuhan Slot masih harus bekerja keras.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Liverpool di Villa Park...

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-LIVERPOOLAFP

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Giorgi Mamardashvili (4/10):

    Hampir kebobolan setelah terburu-buru keluar dari gawangnya dan tidak memberikan banyak rasa percaya diri. Bisa saja tampil lebih baik saat gol pembuka dan gol ketiga Villa, jika kita mau bersikap keras.

    Joe Gomez (4/10):

    Tidak memenangkan satu pun duel di lapangan dan memberikan kontribusi yang sangat minim dari posisi bek kanan dalam hal serangan.

    Ibrahima Konate (5/10):

    Diteror oleh Watkins dalam penampilan yang goyah lagi dari pemain Prancis ini, yang tidak diberi waktu untuk menyesuaikan diri.

    Virgil van Dijk (6/10):

    Tampil tidak seperti biasanya saat membangun serangan dari belakang. Mencetak dua gol sundulan yang mudah, namun sang kapten terlihat frustrasi sepanjang pertandingan.

    Milos Kerkez (4/10):

    Ancaman Villa sering datang dari sayapnya saat ia berbalik dan maju ke depan. Tidak terlalu efektif di kedua ujung lapangan. Pertahanan yang buruk saat menghadapi McGinn di akhir pertandingan.

    • Iklan
  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-LIVERPOOLAFP

    Lini tengah

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Sama sekali tidak bisa mengendalikan jalannya pertandingan, tapi setidaknya berkontribusi dalam pertahanan. Ada aksi akting yang memalukan sesaat sebelum gol ketiga Villa.

    Ryan Gravenberch (4/10):

    Pasif di lini tengah, mudah dikalahkan dalam duel fisik, dan beruntung tidak dihukum setelah melakukan kesalahan fatal. Ditarik keluar saat masih banyak waktu tersisa.

    Dominik Szoboszlai (6/10):

    Menguji Emi Martinez dengan tendangan melengkung khasnya dari jarak jauh. Memberikan assist untuk kedua gol Van Dijk, tetapi tergelincirnya yang parah dimanfaatkan dengan kejam di sisi lain lapangan.

  • Aston Villa v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Serangan

    Curtis Jones (5/10):

    Terpaksa harus bergerak bebas mencari bola, tapi memberikan sedikit dorongan. Dipaksa mundur ke posisi bek kanan, yang menghambat permainannya.

    Cody Gakpo (4/10):

    Kecepatannya jauh dari cukup untuk menghentikan Rogers dalam gol pembuka. Umpan-umpan yang diterimanya tidak bagus, namun ia hanya menjadi penonton di lini depan.

    Rio Ngumoha (6/10):

    Sekali lagi menjadi sumber serangan paling menonjol bagi Liverpool. Selalu menjadi ancaman dan sangat sial karena bola membentur tiang gawang.

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-LIVERPOOLAFP

    Pemain Cadangan & Manajer

    Federico Chiesa (6/10):

    Terlihat aktif tetapi tidak mampu membuat perbedaan yang signifikan.

    Florian Wirtz (5/10):

    Sama sekali tidak bisa masuk ke dalam permainan.

    Mohamed Salah (N/A):

    Sama seperti Wirtz - tidak memberikan dampak yang diharapkan.

    Arne Slot (3/10):

    Meskipun telah dikonfirmasi bahwa posisi Slot aman, ini adalah malam yang mengerikan lainnya di mana para pemainnya tidak mampu merespons intensitas lawan. Penampilan seperti ini bisa memengaruhi keputusan petinggi klub terkait masa depan manajer.

Europa League
Freiburg crest
Freiburg
SCF
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Brentford crest
Brentford
BRE