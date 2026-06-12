Penilaian pemain Kanada vs Bosnia-Herzegovina: Cyle Larin jadi pahlawan! Pemain pengganti andalan ini membawa Kanada meraih poin pertama dalam sejarah Piala Dunia setelah penampilan mengecewakan dari Jonathan David

Kebobolan gol pembuka pertandingan itu terasa sangat menyakitkan bagi tuan rumah, karena pencetak gol terbanyak sepanjang masa mereka, Jonathan David, baru saja mendapat peluang emas untuk memecah kebuntuan beberapa saat sebelumnya, namun pemain yang gagal bersinar di Juventus itu justru melepaskan tembakan yang tepat mengarah ke Nikola Vasilj di gawang Bosnia. Sejujurnya, itu adalah upaya yang sangat buruk, dan wajar saja jika pelatih Kanada, Jesse Marsch, tampak sangat marah di pinggir lapangan.

Namun, pelatih asal Amerika itu segera mengendalikan emosinya, dan keputusannya untuk memasukkan Larin dengan sisa waktu kurang dari 15 menit di waktu normal membuahkan hasil yang spektakuler. Memang, Larin, yang musim lalu dipinjamkan ke Southampton, langsung memberikan dampak, dengan mencetak gol dari dalam kotak penalti—meski dengan sedikit bantuan defleksi—setelah langsung mengonversi umpan dari rekan pengganti, Promise David.

Larin bahkan bisa saja memenangkan pertandingan bagi tuan rumah bersama, namun sang penyerang veteran bernomor punggung 9 itu digagalkan oleh pertahanan Bosnia yang brilian di detik-detik terakhir pertandingan. Di bawah ini, GOAL memberikan peringkat untuk semua pemain Kanada yang tampil di Toronto.