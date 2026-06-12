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Canada Bosnia player ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Kanada vs Bosnia-Herzegovina: Cyle Larin jadi pahlawan! Pemain pengganti andalan ini membawa Kanada meraih poin pertama dalam sejarah Piala Dunia setelah penampilan buruk Jonathan David

Player ratings
World Cup
Canada
FEATURES
Canada vs Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina
J. Marsch
J. David
C. Larin

Cyle Larin masuk sebagai pemain pengganti dan menyelamatkan muka Jonathan David dengan membawa Kanada meraih hasil imbang 1-1 melawan Bosnia dan Herzegovina dalam laga pembuka Piala Dunia 2026 mereka pada Jumat. Tim Kanada tampil lebih dominan sepanjang sebagian besar pertandingan, namun tampaknya akan menelan kekalahan ketujuh berturut-turut di putaran final setelah Lovo Jukic mencetak gol melalui sundulan menyusul umpan terobosan dari Sead Kolasinac di tiang dekat pada pertengahan babak pertama.

Kebobolan gol pembuka pertandingan itu terasa sangat menyakitkan bagi tuan rumah, karena pencetak gol terbanyak sepanjang masa mereka, Jonathan David, baru saja mendapat peluang emas untuk memecah kebuntuan beberapa saat sebelumnya, namun pemain yang gagal bersinar di Juventus itu justru melepaskan tembakan yang tepat mengarah ke Nikola Vasilj di gawang Bosnia. Sejujurnya, itu adalah upaya yang sangat buruk, dan membuat pelatih Kanada, Jesse Marsch, marah besar di pinggir lapangan—sesuatu yang bisa dimengerti.

Namun, pelatih asal Amerika itu segera mengendalikan emosinya, dan keputusannya untuk memasukkan Larin dengan sisa waktu kurang dari 15 menit di waktu normal membuahkan hasil yang spektakuler. Memang, Larin, yang musim lalu dipinjamkan ke Southampton, langsung memberikan dampak, dengan mencetak gol dari dalam kotak penalti—meski dengan sedikit bantuan defleksi—setelah langsung mengonversi umpan dari rekan pengganti, Promise David.

Larin bahkan bisa saja memenangkan pertandingan untuk tuan rumah bersama, tetapi penyerang veteran bernomor punggung 9 itu digagalkan oleh pertahanan Bosnia yang brilian di detik-detik terakhir pertandingan. Di bawah ini, GOAL memberikan peringkat untuk semua pemain Kanada yang tampil di Toronto.

  • Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Maxime Crepeau (7/10):

    Jika kita ingin bersikap sangat kritis, dia memang tidak benar-benar menguasai kotak penalti saat gol Bosnia tercipta, tetapi dia melakukan penyelamatan gemilang di babak kedua ketika Ermedin Demirovic lolos sendirian menuju gawang. Memang, momen itu terbukti menjadi titik balik dalam pertandingan.

    Alistair Johnston (6/10):

    Bermain bertahan dengan baik, mengingat dia berada dalam situasi yang sulit setelah mendapat kartu kuning di awal pertandingan.

    Luc de Fougerolles (6/10):

    Kadang-kadang sedikit ceroboh dalam menguasai bola, tetapi pemain berusia 20 tahun ini bermain bagus di lini belakang. Melakukan beberapa intervensi penting dan berkorban untuk tim dengan menerima kartu kuning akibat pelanggaran taktis yang menggagalkan serangan Bosnia yang sangat menjanjikan.

    Derek Cornelius (6/10):

    Seperti rekan setimnya di lini pertahanan tengah, pemain asal Marseille ini jauh dari sempurna dalam menguasai bola, tetapi ia juga membantu membatasi Bosnia hanya memiliki beberapa peluang serangan balik.

    Richie Laryea (7/10):

    Penampilan yang dinamis dari bek kiri ini. Mungkin beberapa kali tertangkap dalam posisi yang kurang tepat, tetapi selalu menjadi ancaman saat menyerang dan sangat disayangkan tidak berhasil mencetak gol akibat tendangannya yang entah bagaimana dibelokkan oleh Kolasinac hingga membentur mistar gawang.

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  • FBL-WC-2026-MATCH03-CAN-BIHAFP

    Lini tengah

    Tajon Buchanan (6/10):

    Buchanan menimbulkan masalah dengan kecepatannya, jadi cukup mengejutkan melihat permainannya berakhir lebih awal.

    Ismael Kone (7/10):

    Bermain sangat baik di lini tengah dan lari penetrasinya lah yang berujung pada gol penyama kedudukan Kanada.

    Stephen Eustaquio (6/10):

    Kapten ini melakukan apa yang dia bisa untuk membangkitkan semangat timnya dan hampir mencetak gol melalui beberapa upaya, sementara dia juga bertanggung jawab atas umpan terobosan indah yang menciptakan peluang bagi Laryea.

    Liam Millar (5/10):

    Tidak memberikan kontribusi yang berarti dalam pertandingan ini, sehingga tidak mengherankan jika ia ditarik keluar tak lama setelah babak pertama berakhir.

  • Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Serangan

    Jonathan David (3/10):

    Bintang andalan Kanada ditarik keluar setelah bermain lebih dari satu jam, dan dia tak bisa banyak mengeluh setelah membuang peluang emas di babak pertama untuk memecah kebuntuan.

    Tani Oluwaseyi (6/10):

    Penyerang Villarreal ini jauh lebih mengancam di lini depan dibandingkan rekan duetnya dan kurang beruntung karena sundulannya yang mengarah ke gawang berhasil dihalau di garis gawang oleh Nikola Katic.

  • Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Jacob Shaffelburg (6/10):

    Masuk menggantikan Millar yang kurang efektif tepat setelah satu jam pertandingan dan melepaskan satu umpan silang yang bagus yang nyaris diselesaikan oleh Oluwaseyi.

    Ahli Ahmed (6/10):

    Menggantikan Buchanan pada menit ke-61 dan langsung terlihat berbahaya sejak awal.

    Promise David (7/10):

    Menggantikan Jonathan di lini depan dan tampil sangat aktif sebelum menciptakan gol penyama kedudukan Kanada dengan umpan pertama yang indah ke kaki Larin.

    Cyle Larin (8/10):

    Tampak seperti pemain yang ingin membuktikan diri saat masuk dari bangku cadangan dan membawa negaranya meraih hasil imbang yang pantas - berkat sentuhan pertama yang fantastis.

    Jonathan Osorio (N/A):

    Baru masuk pada masa injury time.

    Jesse Marsch (7/10):

    Kanada mungkin tidak tampil gemilang di babak pertama, tetapi, harus diakui, pelatih asal Amerika ini melakukan beberapa pergantian pemain yang berani di babak kedua dan hal itu mengubah jalannya pertandingan. Kini ia harus membuat keputusan yang lebih besar menjelang pertandingan melawan Qatar, karena Larin tentunya layak menjadi starter daripada Jonathan David?..

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