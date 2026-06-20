Penilaian pemain Jerman vs Paraguay: Julian Nagelsmann sudah seperti orang yang menunggu eksekusi! Jonathan Tah berubah dari pahlawan menjadi pecundang saat Die Mannschaft tersingkir secara mengejutkan dari Piala Dunia, sehingga sang manajer terancam dipecat

Namun, Wasit Asisten Video (VAR) memanggil Jalal Jayed ke layar monitor untuk meninjau kontak ringan antara bek Jerman Waldemar Anton dan kiper Paraguay Orlando Gill, dan wasit pertandingan secara kontroversial memutuskan untuk menganulir gol tersebut.

Akibatnya, pertandingan pun berlanjut ke adu penalti dan Kai Havertz, yang sebelumnya menyamakan kedudukan setelah gol pembuka Julio Enciso pada menit ke-42 dengan menyundul umpan silang dari Florian Wirtz tak lama setelah babak kedua dimulai, gagal mengeksekusi tendangan penalti pertama dalam adu penalti tersebut. Pemain pengganti Nick Woltemade juga gagal mengeksekusi tendangannya, sehingga Paraguay memiliki bukan hanya satu, melainkan dua peluang untuk melaju ke babak 16 besar, namun mereka menyia-nyiakan keduanya: tendangan Antonio Sanabria melebar, sebelum Manuel Neuer menggagalkan tendangan Fabian Balbuena.

Namun, drama belum berakhir. Tah yang kurang beruntung melepaskan tendangan penaltinya melambung di atas mistar gawang, sehingga memberi Paraguay kesempatan lain untuk memenangkan adu penalti — dan kali ini mereka berhasil memanfaatkannya berkat penampilan luar biasa Jose Canale, yang telah memainkan peran kunci dalam menahan gelombang demi gelombang serangan Jerman selama 120 menit pertandingan sebelumnya.

Di bawah ini, GOAL menyusun peringkat semua pemain Jerman yang tampil di Foxborough saat Die Mannschaft kalah dalam adu penalti di Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah...