Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Germany player ratings Paraguay GFXGOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Jerman vs Paraguay: Julian Nagelsmann sudah seperti orang yang menunggu eksekusi! Jonathan Tah berubah dari pahlawan menjadi pecundang saat Die Mannschaft tersingkir secara mengejutkan dari Piala Dunia, sehingga sang manajer terancam dipecat

Player ratings
Germany
World Cup
J. Nagelsmann
FEATURES
Germany vs Paraguay
Paraguay
K. Havertz
J. Kimmich
F. Wirtz
F. Nmecha
A. Pavlovic

Jerman secara mengejutkan tersingkir dari Piala Dunia 2026 pada Senin malam setelah kalah 4-3 dalam adu penalti melawan Paraguay, menyusul hasil imbang 1-1 di Foxborough. Tim asuhan Julian Nagelsmann menguasai bola hingga 75 persen dan melepaskan tiga kali lebih banyak tembakan daripada lawan mereka dari Amerika Selatan (21-7), sementara mereka juga sempat mengira telah memenangkan pertandingan babak 32 besar yang kontroversial itu ketika Jonathan Tah menyundul bola hasil tendangan sudut Nathaniel Brown ke gawang pada babak perpanjangan waktu.

Namun, Wasit Asisten Video (VAR) memanggil Jalal Jayed ke layar monitor untuk meninjau kontak ringan antara bek Jerman Waldemar Anton dan kiper Paraguay Orlando Gill, dan wasit pertandingan secara kontroversial memutuskan untuk menganulir gol tersebut.

Akibatnya, pertandingan pun berlanjut ke adu penalti dan Kai Havertz, yang sebelumnya menyamakan kedudukan setelah gol pembuka Julio Enciso pada menit ke-42 dengan menyundul umpan silang dari Florian Wirtz tak lama setelah babak kedua dimulai, gagal mengeksekusi tendangan penalti pertama dalam adu penalti tersebut. Pemain pengganti Nick Woltemade juga gagal mengeksekusi tendangannya, sehingga Paraguay memiliki bukan hanya satu, melainkan dua peluang untuk melaju ke babak 16 besar, namun mereka menyia-nyiakan keduanya: tendangan Antonio Sanabria melebar, sebelum Manuel Neuer menggagalkan tendangan Fabian Balbuena.

Namun, drama belum berakhir. Tah yang kurang beruntung melepaskan tendangan penaltinya melambung di atas mistar gawang, sehingga memberi Paraguay kesempatan lain untuk memenangkan adu penalti — dan kali ini mereka berhasil memanfaatkannya berkat penampilan luar biasa Jose Canale, yang telah memainkan peran kunci dalam menahan gelombang demi gelombang serangan Jerman selama 120 menit pertandingan sebelumnya.

Di bawah ini, GOAL menyusun peringkat semua pemain Jerman yang tampil di Foxborough saat Die Mannschaft kalah dalam adu penalti di Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah...

  • FBL-WC-2026-MATCH74-GER-PARAFP

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Manuel Neuer (6/10):

    Tidak banyak yang bisa dilakukannya untuk mencegah gol Enciso, tetapi Neuer tidak lagi memiliki aura yang sama seperti dulu, sebagaimana ditunjukkan oleh fakta bahwa ia belum pernah mencatatkan clean sheet dalam pertandingan Piala Dunia sejak final 2014. Meski demikian, ia berhasil membawa Jerman kembali ke babak adu penalti sebelum Tah yang kurang beruntung merusak semua kerja kerasnya.

    Joshua Kimmich (5/10):

    Hampir saja memberikan gol kedua kepada Enciso akibat sapuan yang gagal dan tidak menunjukkan kualitasnya yang biasa dalam serangan, dengan Kimmich beberapa kali gagal melakukan umpan silang. Namun, ia tampak lebih tenang setelah pindah ke lini tengah menyusul masuknya Waldemar Anton pada menit ke-79.

    Jonathan Tah (5/10):

    Kadang-kadang agak canggung dalam melakukan tekel, tetapi menunjukkan sentuhan-sentuhan apik di ujung lapangan yang lain dan sangat disayangkan ketika sundulan kerasnya dianulir karena sesuatu yang tidak ada hubungannya dengannya, sebelum kemudian tendangan penaltinya melambung tinggi dalam adu penalti. Jarang ada pemain yang mengalami kekecewaan sebesar itu dalam satu pertandingan.

    Antonio Rudiger (6/10):

    Tidak banyak yang harus dilakukannya karena Paraguay hanya mengirim sedikit pemain ke lini serang, tetapi, sama seperti Tah, ia kuat dalam duel udara dan menjaga pergerakan bola di lini belakang.

    Nathaniel Brown (6/10):

    Mengalami beberapa kesulitan menghadapi Miguel Almiron, namun menunjukkan inisiatif untuk berlari melewati Florian Wirtz saat ada peluang, dan juga kurang beruntung karena tendangan sudutnya tidak berujung pada gol penentu kemenangan Jerman oleh Tah.

    • Iklan
  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lini tengah

    Felix Nmecha (3/10):

    Mungkin sempat menarik perhatian dalam beberapa pertandingan fase grup, tetapi, terlepas dari satu gerakan bagus, gelandang Borussia Dortmund ini tampil sangat buruk di sini. Setidaknya empat kali ia melihat ke arah Enciso untuk mengetahui posisinya sebelum gol tercipta, namun tetap tidak bisa mendekatinya. Pantas saja ia diganti pada babak pertama.

    Aleksandar Pavlovic (4/10):

    Berdasarkan penampilannya di Amerika Utara sejauh musim panas ini, sulit untuk memahami apa sebenarnya yang diberikan Pavlovic kepada tim Jerman ini. Pada satu momen di awal babak kedua, gelandang Bayern Munich ini mengoper bola langsung keluar lapangan.

  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Serangan

    Leroy Sane (4/10):

    Masih pemain yang sangat mengecewakan. Sane jelas cepat dan terampil, tetapi meskipun cukup sering mendapat bola di Foxborough, ia tidak benar-benar melakukan apa pun yang berarti dengan bola tersebut. Sungguh mengejutkan bahwa ia dibiarkan bermain selama 88 menit.

    Kai Havertz (7/10):

    Kembali ke posisi No. 10 untuk mengakomodasi Undav dan meskipun ia kesulitan masuk ke dalam permainan pada 45 menit pertama, ia berhasil menyundul umpan silang pertama yang bagus ke kotak penalti Paraguay untuk menyamakan kedudukan timnya dengan sundulan yang apik. Hampir mencetak gol lagi pada menit ke-80, setelah umpan hebat lainnya dari Wirtz, tetapi ia melakukan tendangan penalti yang buruk dalam adu penalti.

    Florian Wirtz (7/10):

    Kadang-kadang bekerja sama dengan baik bersama Brown dan melepaskan satu umpan silang hebat di babak pertama yang nyaris sampai ke Havertz di tiang jauh, sehingga tidak mengherankan jika keduanya bekerja sama untuk mencetak gol penyama kedudukan. Hampir semua peluang terbaik Jerman berasal dari umpan-umpan Wirtz.

    Deniz Undav (4/10):

    Penyerang asal Stuttgart ini mendapat kesempatan pertama sebagai starter di turnamen ini, tetapi tidak melakukan apa pun untuk mengubah persepsi bahwa ia paling baik diturunkan sebagai pemain pengganti yang sangat efektif. Ia sama sekali tidak menonjol selama 63 menit ia berada di lapangan.

  • FBL-WC-2026-MATCH74-GER-PARAFP

    Pemain Cadangan & Manajer

    Leon Goretzka (6/10):

    Masuk menggantikan Nmecha di awal babak kedua dan tampil jauh lebih baik dalam menunjukkan kehadirannya, terutama saat situasi bola mati.

    Jamal Musiala (5/10):

    Masuk menggantikan Undav sehingga Havertz kembali ke lini depan, dengan Musiala di posisi nomor 10. Pemain Bayern Munich ini menyuntikkan energi ke dalam serangan Jerman, tetapi umpan terakhirnya kurang akurat dan rasa frustrasinya yang semakin memuncak membuatnya mendapat kartu kuning akibat tekel keras terhadap Galarza yang nyaris berujung kartu merah. Namun, ia berhasil mengendalikan diri dan mencetak gol dari tendangan penalti.

    Waldemar Anton (6/10):

    Masuk pada menit ke-79 dan dihukum secara tidak adil karena menghalangi Orlando Gill sebelum 'gol' Tah, lalu menyia-nyiakan peluang luar biasa miliknya sendiri tepat sebelum adu penalti.

    Nick Woltemade (5/10):

    Menggantikan Sane dengan sisa waktu normal lebih dari dua menit dan tidak banyak berpengaruh pada jalannya pertandingan hingga gagal mengeksekusi tendangan penaltinya dalam adu penalti.

    Nadiem Amiri (N/A):

    Masuk menggantikan Wirtz pada 15 menit terakhir.

    Malick Thiaw (N/A):

    Masuk ke lini pertahanan menggantikan Rudiger dengan sisa 10 menit pertandingan.

    Julian Nagelsmann (3/10):

    Tidak banyak hal yang berjalan lancar bagi sang manajer. Memulai pertandingan dengan Undav tidak membuahkan hasil, dan meskipun memasukkan Goretzka merupakan langkah yang baik, Musiala terlihat terlalu tegang, seolah-olah bertekad untuk membuktikan bahwa Nagelsmann salah karena menempatkannya di bangku cadangan. Tentu saja, permainan defensif Paraguay akan menyulitkan tim mana pun untuk menembus pertahanan mereka, tetapi pada akhirnya, tim Jerman yang berbakat ini tersingkir oleh tim yang dihancurkan AS dalam pertandingan pembuka turnamen mereka. Jadi, meskipun Nagelsmann masih memiliki sisa kontrak dua tahun, ia tampak seperti orang yang sudah habis masa jabatannya setelah kekalahan telak ini.

World Cup
Paraguay crest
Paraguay
PAR
team-logo
TBD
TBD