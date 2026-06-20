Jerman kesulitan merespons, sementara Pantai Gading bertahan dengan gigih sekaligus terus-menerus mengancam lewat serangan balik—tidak hanya berkat Diomande yang sedang diminati banyak klub, tetapi juga Amad Diallo di sayap sebelahnya. Namun, pasukan Julian Nagelsmann akhirnya berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-68, dan itu semua berkat sang pelatih, saat Nadiem Amiri mengirim umpan silang kepada rekan setimnya yang juga masuk sebagai pemain pengganti, Undav, untuk mencetak gol penyama kedudukan melalui tendangan voli.

Pantai Gading seharusnya bisa memenangkan pertandingan di menit-menit akhir, ketika Nicolas Pepe mengoper bola kepada Simon Adingra di dalam kotak penalti, tetapi penyerang milik Sunderland itu secara tak terduga memilih untuk mengontrol bola terlebih dahulu padahal seharusnya langsung menendang, dan ia pun dihukum berat atas kesia-siaan tersebut. Pada menit keempat tambahan waktu, Felix Nmecha memberikan umpan terobosan yang luar biasa kepada Undav, yang tak mengejutkan berhasil memanfaatkan peluangnya untuk mencetak gol ketiganya dalam dua penampilan di Piala Dunia sebagai pemain pengganti andalan turnamen ini.

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