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Germany player ratings Ivory Coast World Cup GFXGOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Jerman vs Pantai Gading: Deniz Undav layak jadi starter! Pemain pengganti andalan ini mencetak dua gol ke gawang tim Gajah yang dipimpin Yan Diomande, sehingga menambah tekanan pada Kai Havertz

Player ratings
World Cup
Germany
FEATURES
Germany vs Ivory Coast
Ivory Coast
D. Undav

Deniz Undav mencetak dua gol setelah masuk sebagai pemain pengganti saat Jerman berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Pantai Gading dalam laga Grup E Piala Dunia yang seru di Toronto pada Sabtu malam. Juara empat kali itu memulai pertandingan dengan gemilang, dengan Kai Havertz tampil menonjol di lini depan, namun “The Elephants” terus menjadi ancaman melalui serangan balik dan berhasil memimpin pada menit ke-30 ketika umpan silang berbahaya dari Yan Diomande yang tampil mengesankan berujung pada gol Franck Kessie dari jarak dekat.

Jerman kesulitan merespons, sementara Pantai Gading bertahan dengan gigih sekaligus terus-menerus mengancam lewat serangan balik—tidak hanya berkat Diomande yang sedang diminati banyak klub, tetapi juga Amad Diallo di sayap sebelahnya. Namun, pasukan Julian Nagelsmann akhirnya berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-68, dan itu semua berkat sang pelatih, saat Nadiem Amiri mengirim umpan silang kepada rekan setimnya yang juga masuk sebagai pemain pengganti, Undav, untuk mencetak gol penyama kedudukan melalui tendangan voli.

Pantai Gading seharusnya bisa memenangkan pertandingan di menit-menit akhir, ketika Nicolas Pepe mengoper bola kepada Simon Adingra di dalam kotak penalti, tetapi penyerang milik Sunderland itu secara tak terduga memilih untuk mengontrol bola terlebih dahulu padahal seharusnya langsung menendang, dan ia pun dihukum berat atas kesia-siaan tersebut. Pada menit keempat tambahan waktu, Felix Nmecha memberikan umpan terobosan yang luar biasa kepada Undav, yang tak mengejutkan berhasil memanfaatkan peluangnya untuk mencetak gol ketiganya dalam dua penampilan di Piala Dunia sebagai pemain pengganti andalan turnamen ini.

Di bawah ini, GOAL menyusun peringkat semua pemain Jerman yang tampil di Toronto...

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Manuel Neuer (6/10):

    Masuknya kiper veteran ini masih memicu pro dan kontra, namun tidak banyak yang bisa dilakukannya untuk mencegah gol Kessie.

    Joshua Kimmich (5/10):

    Dia melepaskan umpan silang yang indah untuk Havertz di awal pertandingan, tetapi ia menghabiskan sebagian besar babak pertama berusaha — dan gagal — menghentikan Diomande. Namun, ia tampil jauh lebih baik setelah jeda.

    Jonathan Tah (6/10):

    Berusaha sebaik mungkin untuk membantu Kimmich menghadapi Diomande dan juga tampil baik saat menguasai bola.

    Nico Schlotterbeck (5/10):

    Tetap bermain hingga babak pertama berakhir meski pergelangan kakinya terkilir, namun cedera tersebut jelas mengganggu pergerakannya dan distribusi bolanya, sehingga ia digantikan oleh Antonio Rudiger pada babak kedua.

    Nathaniel Brown (6/10):

    Sayang sekali Kessie berhasil memecah kebuntuan, padahal sebelumnya ia telah melakukan blok brilian untuk menggagalkan peluang Diallo. Pemain Manchester United itu memang menyulitkannya, namun pada akhirnya ia mungkin sedikit lebih unggul dalam duel mereka.

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  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lini tengah

    Felix Nmecha (8/10):

    Mungkin pemain terbaik Jerman di babak pertama, Nmecha menunjukkan semangat dan energi luar biasa dalam merebut kembali penguasaan bola dan menggerakkan timnya ke depan. Ia kemudian muncul tepat di menit-menit akhir dengan umpan brilian ke Undav untuk memastikan kemenangan bagi Jerman.

    Aleksandar Pavlovic (4/10):

    Dia mengira telah membuka skor, tetapi 'sundulannya' dengan tepat dianulir karena pelanggaran ceroboh terhadap Yahia Fofana. Secara keseluruhan, Pavlovic tidak memberikan kontribusi yang berarti dan digantikan oleh Nadiem Amiri sebelum pertengahan babak kedua.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Serangan

    Leroy Sane (3/10):

    Pemain sayap ini tidak menonjol selama 60 menit ia berada di lapangan.

    Jamal Musiala (4/10):

    Jerman sangat membutuhkan kontribusi lebih dari pemain nomor 10 mereka, yang benar-benar kesulitan untuk menonjol dalam pertandingan ini. Tidak mengherankan jika ia ditarik keluar setelah satu jam.

    Florian Wirtz (6/10):

    Tampak sebagai gelandang serang yang paling mungkin menciptakan peluang bagi Jerman di babak pertama dan ia berhasil menciptakan ruang bagi dirinya sendiri dengan gerakan kaki yang apik, namun sayangnya tendangannya ke gawang terlalu lemah. Akibatnya, ia lolos dari pergantian pemain yang dilakukan Nagelsmann di babak kedua, namun Wirtz masih kurang dalam hal penyelesaian akhir.

    Kai Havertz (6/10):

    Memaksa Fofana melakukan penyelamatan gemilang dengan sundulan yang bagus dan juga memiliki gol yang dianulir karena pelanggaran terhadap Emmanuel Agbadou. Namun, ia kini akan menghadapi tekanan serius dari Undav untuk posisi starternya.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Antonio Rudiger (6/10):

    Menggantikan Schlotterbeck yang cedera dan meskipun tampil solid di lini pertahanan, kontribusi terbesarnya adalah tendangan jarak jauh yang ceroboh yang melambung tinggi dan melebar.

    Deniz Undav (7/10):

    Pemain pengganti andalan Jerman ini kembali mencetak gol — kali ini hanya delapan menit setelah masuk ke lapangan — dan itu adalah tendangan voli yang sangat tenang dan terkendali.

    Nadiem Amiri (7/10):

    Masuk sebagai gelandang menggantikan Pavlovic yang tampil biasa-biasa saja dan tak butuh waktu lama untuk menunjukkan kehadirannya, dengan assist luar biasa untuk Undav.

    Jamie Leweling (5/10):

    Menjadi bagian dari pergantian tiga pemain bersama Undav dan Amiri, namun tidak memberikan dampak yang sama. Bahkan, ia terlihat kurang solid dalam menguasai bola.

    Leon Goretzka (N/A):

    Masuk menggantikan Havertz di menit-menit akhir.

    Julian Nagelsmann (8/10):

    Mengubah jalannya pertandingan dengan pergantian pemain yang berani. Namun, ia kini harus mengambil keputusan besar terkait Undav, yang layak menjadi starter dalam pertandingan terakhir grup Jerman melawan Ekuador, setelah mencetak tiga gol hanya dalam 56 menit di Piala Dunia, sehingga total golnya untuk negara tersebut menjadi sembilan gol dalam 11 penampilan di semua kompetisi.

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