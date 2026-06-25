Penilaian pemain Jerman vs Ekuador: Awal yang gemilang dari Leroy Sané tak mampu menutupi keruntuhan pertahanan, sehingga tim asuhan Julian Nagelsmann menutup babak penyisihan grup dengan hasil yang mengecewakan

Jerman memulai pertandingan dengan cepat. Dan itu juga berkat sedikit keberuntungan. Alex Pavlovic merebut bola dari lemparan ke dalam, tetapi tendangannya secara tidak sengaja mengenai wajah Pedro Vite. Florian Wirtz mengambil bola yang lepas itu dan mengoper ke Sane, yang kemudian mencetak gol. Meskipun ada protes keras dari Ekuador, gol tersebut tetap sah.

Namun, Ekuador membalas. Mereka menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah Nilson Angulo melepaskan tendangan ke sudut bawah gawang dari jarak 20 yard—gol pertama negara Amerika Selatan itu di turnamen ini. Sisa babak pertama berubah menjadi pertarungan yang melelahkan: banyak tekel, banyak niat, tetapi sedikit peluang nyata.

Babak kedua langsung hidup. Dalam 30 detik, Jerman mengira mereka mendapat penalti saat Kai Havertz dijatuhkan di kotak penalti. Namun wasit membatalkan keputusan tersebut karena adanya pelanggaran dalam proses serangan sebelumnya. Dan kemudian segalanya menjadi kacau. Saat Jerman berusaha menemukan ritme permainan, Ekuador menyerbu dengan gencar. Mereka membutuhkan kemenangan untuk lolos ke babak gugur di turnamen ini, dan penampilan mereka di babak kedua menunjukkan hal itu. Penonton yang sebagian besar mendukung Ekuador bersorak-sorai selama 45 menit terakhir, dan tim pun meresponsnya.

Gol kedua mereka, sebenarnya, seolah-olah dipaksakan masuk ke gawang. Kevin Rodriguez melompat sedikit lebih tinggi daripada Jonathan Tah. Gonzalo Plata menjulurkan tubuhnya sedikit lebih jauh daripada Manuel Neuer, dan menyodok bola ke dalam gawang — membuat seolah-olah seluruh negaranya berduyun-duyun turun ke pinggir lapangan. Jerman berusaha mengejar ketertinggalan, tetapi Nagelsmann telah merotasi sebagian besar pemain intinya pada saat itu. Dan para pemain cadangan sebagian besar tidak efektif — penuh niat tetapi kurang ide.

Ini bukanlah pertandingan yang harus dimenangkan. Namun, pemilihan pemain, formasi, dan semangat yang ditunjukkan menunjukkan bahwa tim asuhan Nagelsmann menginginkan tiga poin di sini. Mungkin itulah yang membuat kekalahan ini terasa sedikit menyakitkan.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Jerman di Stadion New York/New Jersey...