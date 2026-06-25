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Manuel NeuerGetty
Thomas Hindle

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Penilaian pemain Jerman vs Ekuador: Awal yang gemilang dari Leroy Sané tak mampu menutupi keruntuhan pertahanan, sehingga tim asuhan Julian Nagelsmann menutup babak penyisihan grup dengan hasil yang mengecewakan

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Germany
Ecuador
World Cup
FEATURES
Ecuador vs Germany

EAST RUTHERFORD, N.J. - Jerman tampil sangat agresif dalam menyerang, namun sangat lemah dalam pertahanan pada laga terakhir babak penyisihan grup Piala Dunia yang mengecewakan ini, dan akhirnya kalah 2-1 dari Ekuador yang gigih. Tim asuhan Julian Nagelsmann memang mencetak gol cepat lewat Leroy Sane, tetapi kebobolan dua kali dan tak pernah mampu memberikan respons yang terorganisir. Mereka tetap memuncaki grup, namun melaju ke babak gugur dengan catatan yang kurang memuaskan.

Jerman memulai pertandingan dengan cepat. Dan itu juga berkat sedikit keberuntungan. Alex Pavlovic merebut bola dari lemparan ke dalam, tetapi tendangannya secara tidak sengaja mengenai wajah Pedro Vite. Florian Wirtz mengambil bola yang lepas itu dan mengoper ke Sane, yang kemudian mencetak gol. Meskipun ada protes keras dari Ekuador, gol tersebut tetap sah.

Namun, Ekuador membalas. Mereka menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah Nilson Angulo melepaskan tendangan ke sudut bawah gawang dari jarak 20 yard—gol pertama negara Amerika Selatan itu di turnamen ini. Sisa babak pertama berubah menjadi pertarungan yang melelahkan: banyak tekel, banyak niat, tetapi sedikit peluang nyata.

Babak kedua langsung hidup. Dalam 30 detik, Jerman mengira mereka mendapat penalti saat Kai Havertz dijatuhkan di kotak penalti. Namun wasit membatalkan keputusan tersebut karena adanya pelanggaran dalam proses serangan sebelumnya. Dan kemudian segalanya menjadi kacau. Saat Jerman berusaha menemukan ritme permainan, Ekuador menyerbu dengan gencar. Mereka membutuhkan kemenangan untuk lolos ke babak gugur di turnamen ini, dan penampilan mereka di babak kedua menunjukkan hal itu. Penonton yang sebagian besar mendukung Ekuador bersorak-sorai selama 45 menit terakhir, dan tim pun meresponsnya.

Gol kedua mereka, sebenarnya, seolah-olah dipaksakan masuk ke gawang. Kevin Rodriguez melompat sedikit lebih tinggi daripada Jonathan Tah. Gonzalo Plata menjulurkan tubuhnya sedikit lebih jauh daripada Manuel Neuer, dan menyodok bola ke dalam gawang — membuat seolah-olah seluruh negaranya berduyun-duyun turun ke pinggir lapangan. Jerman berusaha mengejar ketertinggalan, tetapi Nagelsmann telah merotasi sebagian besar pemain intinya pada saat itu. Dan para pemain cadangan sebagian besar tidak efektif — penuh niat tetapi kurang ide.

Ini bukanlah pertandingan yang harus dimenangkan. Namun, pemilihan pemain, formasi, dan semangat yang ditunjukkan menunjukkan bahwa tim asuhan Nagelsmann menginginkan tiga poin di sini. Mungkin itulah yang membuat kekalahan ini terasa sedikit menyakitkan.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Jerman di Stadion New York/New Jersey...

  • Joshua KimmichGetty

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Manuel Neuer (5/10):

    Tidak bisa berbuat apa-apa terhadap gol pembuka Ekuador, tetapi seharusnya bereaksi jauh lebih cepat saat gol kedua mereka tercipta.

    Joshua Kimmich (7/10):

    Beberapa operannya dari lini belakang benar-benar luar biasa. Diganti setelah satu jam dengan mempertimbangkan babak gugur.

    Antonio Rudiger (6/10):

    Melakukan beberapa intervensi khas di menit-menit akhir, tetapi juga sedikit kurang akurat dalam distribusi bolanya. Dia melewatkan banyak pertandingan bersama Real Madrid musim lalu, dan hal itu terlihat jelas pada Kamis.

    Jonathan Tah (6/10):

    Penampilan yang campur aduk. Diminta untuk melakukan beberapa blok penting di babak kedua. Ia juga tidak selalu selaras dengan kipernya.

    David Raum (6/10):

    Berhasil menjaga lebar lapangan dan menjaga sisi lapangannya tetap relatif rapi. Kedua gol tersebut tidak ada hubungannya dengannya.

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  • Felix NmechaGetty

    Lini tengah

    Felix Nmecha (5/10):

    Penampilan yang gigih. Membuat lawan-lawannya kesulitan dan melakukan beberapa tekel yang tepat waktu. Namun, ia kehilangan bola menjelang gol pertama Ekuador.

    Alex Pavlovic (5/10):

    Beruntung lolos dari hukuman pelanggaran menjelang gol pembuka Jerman. Selain itu, penampilannya cukup tenang dan diganti pada babak pertama.

    Jamal Musiala (6/10):

    Mulai menemukan ritme permainannya setelah awal yang lambat. Mampu mempertahankan penguasaan bola dan siap berduel di lini tengah saat dibutuhkan.

  • Florian WirtzGetty

    Serangan

    Leroy Sane (8/10):

    Mencetak gol dengan baik dan berperan penting dalam upaya merebut kembali bola. Terkadang juga membantu sebagai bagian dari formasi lima bek. Masih berpengaruh, meski masa kejayaannya sudah lama berlalu.

    Kai Havertz (5/10):

    Tidak efektif di lini depan. Perannya adalah menahan permainan dan menciptakan peluang bagi rekan setimnya, yang sayangnya gagal dilakukannya. Penampilan yang buruk selama satu jam.

    Florian Wirtz (7/10):

    Memberikan assist yang rapi untuk Sane dan menciptakan beberapa peluang. Namun, ia juga mengalami beberapa momen di mana penguasaan bolanya agak longgar.

  • Julian NagelsmannGetty

    Pemain Cadangan & Manajer

    Angelo Stiller (7/10):

    Menggantikan Pavlovic yang kurang efektif saat jeda dan tampil lebih efektif.

    Malick Thiaw (5/10):

    Dimasukkan untuk memperkuat pertahanan, namun hal itu tidak benar-benar dilakukannya.

    Denis Undav (6/10):

    Dimasukkan setelah satu jam pertandingan menyusul desakan agar ia diturunkan sejak awal. Gagal memanfaatkan peluang setengah di akhir pertandingan.

    Max Beier (5/10):

    Hampir tidak menyentuh bola dan kesulitan untuk terlibat dalam permainan.

    Pascal Gross (N/A):

    Tidak ada waktu untuk memberikan dampak.

    Julian Nagelsmann (5/10):

    Turun dengan skuad hampir penuh - meskipun timnya hampir pasti lolos sebagai juara grup. Terlihat agak konyol karena ketidakmampuan timnya meraih hasil. Ada pertanyaan besar yang harus dijawab menjelang babak gugur.

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