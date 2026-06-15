Penilaian pemain Jerman vs Curacao: Jamal Musiala dan Florian Wirtz menjadi motor serangan, sementara Kai Havertz memulai perburuan Sepatu Emas dalam kemenangan telak atas tim underdog Piala Dunia

Jerman langsung tancap gas sejak awal, dan unggul lebih dulu hanya dalam waktu enam menit ketika Nmecha melepaskan tendangan melengkung dari tepi kotak penalti setelah saling bertukar umpan dengan Florian Wirtz. Gelandang Borussia Dortmund itu nyaris menggandakan keunggulan tak lama setelahnya, namun tendangannya dari jarak 20 yard melebar tipis.

Wirtz juga melepaskan tendangan yang masih melebar tipis, tetapi juara empat kali itu terkejut pada menit ke-21 ketika serangan cepat Curacao diselesaikan oleh Livano Comenencia, yang tendangannya melewati Manuel Neuer setelah membentur pemain lawan.

Tim asuhan Julian Nagelsmann harus merespons dengan cepat, dan tak lama setelah sundulan Schlotterbeck dari tendangan sudut ditepis di atas mistar, bek tengah itu melompat tertinggi untuk menyundul umpan melengkung Nathaniel Brown melewati kiper Eloy Room.

Havertz kemudian mencetak gol ketiga pada masa injury time babak pertama saat ia mengeksekusi penalti setelah Nmecha dijatuhkan di dalam kotak penalti oleh Riechedly Bazoer, dan keunggulan tersebut aman kurang dari dua menit memasuki babak kedua saat Musiala berlari mengejar umpan terobosan Joshua Kimmich dan melepaskan tembakan melintasi Room untuk mencetak gol.

Jerman terus menciptakan peluang, dan meskipun Leroy Sane melepaskan tembakan melebar saat mendapat peluang emas, mereka berhasil menambah skor menjadi lima saat Brown menyambut umpan sundulan dari pemain pengganti Undav dan melepaskan tendangan voli untuk mencetak gol internasional pertamanya. Undav kemudian mencetak golnya sendiri setelah mendapat umpan dari Kimmich.

Havertz kemudian mengunci kemenangan saat ia berlari mengejar umpan Undav dan melambungkan bola melewati Room di menit-menit akhir.

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