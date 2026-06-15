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Germany Curacao ratings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Jerman vs Curacao: Jamal Musiala dan Florian Wirtz menjadi motor serangan, sementara Kai Havertz memulai perburuan Sepatu Emas dalam kemenangan telak atas tim underdog Piala Dunia

Player ratings
Germany
J. Musiala
F. Wirtz
World Cup
FEATURES
Germany vs Curacao

Jerman langsung menunjukkan dominasinya di Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Curacao, yang baru pertama kali berlaga di turnamen ini, dengan skor 7-1. Dua gol dari Kai Havertz serta gol-gol dari Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, dan Deniz Undav memastikan awal yang relatif mulus bagi Die Mannschaft di Grup E, meskipun mereka sempat terkejut ketika Curacao mencetak gol di pertengahan babak pertama.

Jerman langsung tancap gas sejak awal, dan unggul lebih dulu hanya dalam waktu enam menit ketika Nmecha melepaskan tendangan melengkung dari tepi kotak penalti setelah saling bertukar umpan dengan Florian Wirtz. Gelandang Borussia Dortmund itu nyaris menggandakan keunggulan tak lama setelahnya, namun tendangannya dari jarak 20 yard melebar tipis.

Wirtz juga melepaskan tendangan yang masih melebar tipis, tetapi juara empat kali itu terkejut pada menit ke-21 ketika serangan cepat Curacao diselesaikan oleh Livano Comenencia, yang tendangannya melewati Manuel Neuer setelah membentur pemain lawan.

Tim asuhan Julian Nagelsmann harus merespons dengan cepat, dan tak lama setelah sundulan Schlotterbeck dari tendangan sudut ditepis di atas mistar, bek tengah itu melompat tertinggi untuk menyundul umpan melengkung Nathaniel Brown melewati kiper Eloy Room.

Havertz kemudian mencetak gol ketiga pada masa injury time babak pertama saat ia mengeksekusi penalti setelah Nmecha dijatuhkan di dalam kotak penalti oleh Riechedly Bazoer, dan keunggulan tersebut aman kurang dari dua menit memasuki babak kedua saat Musiala berlari mengejar umpan terobosan Joshua Kimmich dan melepaskan tembakan melintasi Room untuk mencetak gol.

Jerman terus menciptakan peluang, dan meskipun Leroy Sane melepaskan tembakan melebar saat mendapat peluang emas, mereka berhasil menambah skor menjadi lima saat Brown menyambut umpan sundulan dari pemain pengganti Undav dan melepaskan tendangan voli untuk mencetak gol internasional pertamanya. Undav kemudian mencetak golnya sendiri setelah mendapat umpan dari Kimmich.

Havertz kemudian mengunci kemenangan saat ia berlari mengejar umpan Undav dan melambungkan bola melewati Room di menit-menit akhir.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Jerman di Houston...

  • Nathaniel Brown Germany 2026Getty Images

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Manuel Neuer (6/10):

    Sebuah defleksi membuat tendangan Comenencia melesat melewatinya, namun ia tidak terlalu terpaksa melakukan penyelamatan lain dalam penampilannya kembali di panggung internasional.

    Joshua Kimmich (7/10):

    Bermain dengan santai sepanjang pertandingan. Kuat dalam bertahan dan melakukan umpan dengan percaya diri, terutama saat umpan terobosannya membantu Musiala mencetak gol. Juga memberikan umpan kepada Undav untuk gol keenam.

    Jonathan Tah (5/10):

    Memiliki beberapa momen yang kurang meyakinkan saat menguasai bola meskipun memiliki waktu yang cukup. Sayangnya, tendangan Comenencia membenturnya dan masuk ke gawang.

    Nico Schlotterbeck (7/10):

    Mungkin merasa bisa berbuat lebih banyak dalam proses terciptanya gol Curacao setelah dua kali memiliki kesempatan untuk menghalau bola. Namun, ia menebusnya dengan penampilan yang meyakinkan, sementara ancaman konstan dari tendangan bebasnya membantunya mencetak gol menjadi 2-1.

    Nathaniel Brown (8/10):

    Terus bergerak naik turun di sisi kiri, menunjukkan kecepatan dan staminanya. Umpan silangnya yang luar biasa mengarah ke Schlotterbeck untuk gol kedua Jerman sebelum tendangan volinya membuat skor menjadi 5-0.

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  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lini tengah

    Felix Nmecha (8/10):

    Membuka skor dengan penyelesaian akhir yang memukau, dan hampir mencetak hat-trick dalam 15 menit pertama karena pergerakannya ke dalam kotak penalti di akhir serangan tidak diawasi. Memberikan energi di lini tengah Jerman, dan kontrol bolanya yang apiklah yang membantu mendapatkan penalti.

    Aleksandar Pavlovic (6/10):

    Mengolah bola dengan cerdas di lini tengah karena sering mendapat umpan. Beberapa tendangan melenceng meski posisinya bagus.

    Jamal Musiala (8/10):

    Memanfaatkan ruang kosong dan hampir selalu membuat Curacao terdesak dengan gaya bermainnya yang lincah. Penyelesaian akhir yang sangat baik memastikan kemenangan di awal babak kedua.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Serangan

    Leroy Sane (4/10):

    Hampir tak ada yang berhasil dari apa yang ia coba, sementara satu tendangan tumit yang ceroboh nyaris membuat timnya dalam masalah besar. Ia menyia-nyiakan peluang emas di babak kedua yang menggambarkan penampilannya.

    Kai Havertz (7/10):

    Dengan tenang mengeksekusi penalti dan mencetak gol indah dengan tendangan chip untuk gol ketujuh, tetapi selain itu cukup tenang sementara rekan-rekannya bersinar di sekitarnya. Meski begitu, ia melakukan banyak pergerakan brilian untuk menciptakan ruang, dan sudah berada di posisi yang baik dalam perburuan Sepatu Emas.

    Florian Wirtz (7/10):

    Sentuhan dan umpan yang indah membuahkan gol pertama Nmecha, dan menjadi pusat dari banyak serangan terbaik Jerman. Beberapa kali nyaris mencetak gol untuk mengakhiri penampilannya dengan gemilang.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Deniz Undav (7/10):

    Satu gol dan dua assist dari pemain Stuttgart ini, yang terus mempertahankan rekor gemilangnya saat mengenakan seragam Jerman.

    Antonio Rudiger (6/10):

    Dimasukkan pada menit ke-20 setelah pertandingan sudah aman.

    Leon Goretzka (6/10):

    Bermain sederhana di lini tengah setelah menggantikan Nmecha.

    David Raum (6/10):

    Memaksa Room melakukan penyelamatan dengan kakinya setelah masuk menggantikan Brown.

    Waldemar Anton (N/A):

    Memberi Kimmich waktu istirahat di menit-menit terakhir.

    Julian Nagelsmann (7/10):

    Lawan yang lebih tangguh akan menyusul, dan pertanyaan tentang penampilan Sane akan terus bermunculan, namun ia bisa merasa cukup puas dengan penampilan timnya dan, tentu saja, hasilnya.

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