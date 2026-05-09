Penilaian pemain Inter Miami vs Toronto FC: Lionel Messi menjadi pemain MLS tercepat yang mencetak 100 kontribusi gol berkat penampilan menyerang yang mengesankan

Tak butuh banyak usaha bagi Lionel Messi untuk menampilkan kehebatannya, terutama di MLS. Ia telah melakukannya selama bertahun-tahun di level tertinggi, dengan penampilan yang selalu ditandai oleh dominasi. Semua unsurnya ada pada Sabtu lalu dan, tak mengherankan, Messi melakukan apa yang paling ia kuasai: mendominasi.

Menghadapi tim Toronto FC yang sedang terpuruk, Messi mencetak satu gol, memberikan dua assist, dan menciptakan satu gol lainnya dalam kemenangan 4-2 Inter Miami di Kanada. Gol Messi adalah yang keempat dari empat gol tersebut, sedangkan tiga gol lainnya dicetak oleh beberapa bintang paling terkenal di Miami: Rodrigo de Paul, Luis Suarez, dan Sergio Reguillon, yang semuanya diuntungkan oleh keajaiban Messi. Keajaiban itu sudah sering terjadi sejak kedatangan Messi, karena dengan penampilannya pada hari Sabtu, ia menjadi pemain MLS tercepat yang mencapai 100 kontribusi gol.

Gol De Paul datang pertama kali saat ia memanfaatkan tendangan bebas Messi yang diblok di babak pertama. Kemudian giliran Suarez, yang disiapkan oleh rekan setimnya di Barcelona selama bertahun-tahun pada menit ke-10 babak kedua. Lalu, tiga menit setelah memberikan assist kepada pengganti Reguillon, Messi mencetak golnya pada menit ke-75, mengakhiri pertandingan dengan penutup yang meyakinkan.

Miami juga membutuhkannya. Pertahanan yang ceroboh menyebabkan dua gol Toronto FC dari Emilio Aristizabal, yang sedikit meredam performa serangan yang nyaris sempurna. Tanpa banyak pemain regulernya, Toronto FC tidak cukup kuat untuk menghentikan Miami. Sebenarnya, hanya sedikit tim yang mampu melakukannya, dan penampilan Messi seperti ini umumnya menjadi alasannya.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Inter Miami di BMO Stadium...