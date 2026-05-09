Toronto FC v Inter Miami CF
Ryan Tolmich

Penilaian pemain Inter Miami vs Toronto FC: Lionel Messi menjadi pemain MLS tercepat yang mencetak 100 kontribusi gol berkat penampilan menyerang yang mengesankan

Pemain asal Argentina itu tampil dalam performa terbaiknya pada hari Sabtu saat ia dengan mudah mengungguli tim TFC yang sedang melemah dan sekaligus mencatatkan sejarah.

Tak butuh banyak usaha bagi Lionel Messi untuk menampilkan kehebatannya, terutama di MLS. Ia telah melakukannya selama bertahun-tahun di level tertinggi, dengan penampilan yang selalu ditandai oleh dominasi. Semua unsurnya ada pada Sabtu lalu dan, tak mengherankan, Messi melakukan apa yang paling ia kuasai: mendominasi.

Menghadapi tim Toronto FC yang sedang terpuruk, Messi mencetak satu gol, memberikan dua assist, dan menciptakan satu gol lainnya dalam kemenangan 4-2 Inter Miami di Kanada. Gol Messi adalah yang keempat dari empat gol tersebut, sedangkan tiga gol lainnya dicetak oleh beberapa bintang paling terkenal di Miami: Rodrigo de Paul, Luis Suarez, dan Sergio Reguillon, yang semuanya diuntungkan oleh keajaiban Messi. Keajaiban itu sudah sering terjadi sejak kedatangan Messi, karena dengan penampilannya pada hari Sabtu, ia menjadi pemain MLS tercepat yang mencapai 100 kontribusi gol.

Gol De Paul datang pertama kali saat ia memanfaatkan tendangan bebas Messi yang diblok di babak pertama. Kemudian giliran Suarez, yang disiapkan oleh rekan setimnya di Barcelona selama bertahun-tahun pada menit ke-10 babak kedua. Lalu, tiga menit setelah memberikan assist kepada pengganti Reguillon, Messi mencetak golnya pada menit ke-75, mengakhiri pertandingan dengan penutup yang meyakinkan.

Miami juga membutuhkannya. Pertahanan yang ceroboh menyebabkan dua gol Toronto FC dari Emilio Aristizabal, yang sedikit meredam performa serangan yang nyaris sempurna. Tanpa banyak pemain regulernya, Toronto FC tidak cukup kuat untuk menghentikan Miami. Sebenarnya, hanya sedikit tim yang mampu melakukannya, dan penampilan Messi seperti ini umumnya menjadi alasannya.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Inter Miami di BMO Stadium...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Dayne St. Clair (7/10):

    Melakukan beberapa penyelamatan gemilang di momen-momen krusial dan tidak bisa disalahkan atas kedua gol tersebut. Salah satu penampilannya yang paling konsisten sejak bergabung dengan klub.

    Noah Allen (6/10):

    Tidak ada yang mencolok, tetapi sejujurnya, Miami jarang membutuhkan hal yang mencolok dari bek sayap mereka, mengingat bakat yang ada di depan mereka

    Micael (7/10):

    Sering menguasai bola dalam proses serangan dan mengambil risiko yang tepat. Melakukan hal yang sama saat Toronto menguasai bola.

    Gonzalo Lujan (6/10):

    Secara umum solid di lini belakang, tapi bisa saja bermain sedikit lebih baik saat Aristizabal mencetak gol keduanya.

    Facundo Mura (7/10):

    Sangat aktif di sisi kanan, mengancam saat menguasai bola, dan beberapa kali merebut kembali bola saat Herons membutuhkannya.

    Lini tengah

    Telasco Segovia (6/10):

    Yang paling sedikit terlibat di antara para gelandang, tapi sama sekali tidak buruk.

    Yannick Bright (8/10):

    Sangat luar biasa dalam bertahan. Mungkin tidak akan mendapat pujian sebanyak para pencetak gol, tapi dia sama pentingnya bagi kemenangan ini.

    Rodrigo de Paul (8/10):

    Mencetak gol pada waktu yang tepat, memanfaatkan insting keenamnya untuk memanfaatkan tendangan bebas Messi yang diblok. Juga membantu mengendalikan lini tengah, dalam penampilan yang menonjol.

    Serangan

    Luis Suarez (8/10):

    Seharusnya bisa mencetak assist di babak pertama, tapi Messi secara tak biasa melepaskan tembakan melebar. Pemain Argentina itu menebusnya dengan memberikan assist kepada sahabat lamanya di awal babak kedua untuk memulai serangan gencar

    German Berterame (6/10):

    Tampaknya, satu-satunya pemain Miami yang tidak memiliki momen penting. Hal terdekat yang dia lakukan adalah benturan yang tidak menyenangkan dengan Luka Gavran.

    Lionel Messi (9/10):

    Dari mana harus mulai? Dia menghabiskan sepanjang sore memberikan umpan kepada rekan-rekannya sebelum mencetak golnya sendiri untuk membuat skor menjadi 4-0. Inilah Messi dalam performa terbaiknya: tidak egois, tegas, dan, pada akhirnya, tak terbendung.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Sergio Reguilon (8/10):

    Pertanda apa yang akan datang? Meskipun terkendala cedera, penyelesaiannya menjadi bukti kualitas yang dimilikinya.

    David Ayala (4/10):

    Sama sekali gagal mengoper bola, sehingga Toronto FC bisa mencetak gol. Cara yang benar-benar malapetaka untuk kebobolan gol, dan Ayala pasti bersyukur bahwa pertandingan sudah jauh dari jangkauan saat itu terjadi.

    Preston Plambeck (6/10):

    Hanya beberapa sentuhan bagi pemain muda ini.

    Daniel Pinter (N/A):

    Hampir tidak menyentuh bola.

    Guillermo Hoyos (7/10):

    Terkadang, sesederhana menempatkan pemain di lapangan dan membiarkan mereka bermain sesuai kemampuan mereka. Hoyos melakukannya dengan tepat dalam pertandingan ini, dan dia akan memiliki beberapa pelajaran untuk dibagikan kepada timnya ke depannya, yang selalu membantu seorang pelatih yang sedang membangun tim.

