Real Salt Lake v Inter Miami CFGetty Images Sport
Ryan Tolmich

Penilaian pemain Inter Miami vs Real Salt Lake: Rodrigo De Paul dan Luis Suarez menunjukkan kualitas mereka untuk membantu Herons meraih kemenangan

Sepanjang sebagian besar malam Rabu, sepertinya Inter Miami akan kehilangan poin di Utah, tetapi dua pemain bintang klub itu tampil gemilang dengan penyelesaian akhir kelas dunia.

Real Salt Lake mendapat pelajaran pahit pada Rabu malam: ada saat-saat di mana Anda bisa melakukan hampir segalanya dengan benar saat menghadapi Inter Miami, namun, pada beberapa kesempatan seperti itu, semua usaha itu tak akan berarti apa-apa. Terkadang, kekuatan bintang memang lebih dominan.

Itulah yang terjadi di Utah pada Rabu malam saat Inter Miami lolos dengan kemenangan 2-0. Anda mungkin tidak menyadarinya dari skornya, tetapi "lolos" adalah cara yang tepat untuk menggambarkannya. Untuk waktu yang cukup lama, Inter Miami berada dalam tekanan dan dibuat kewalahan oleh Diego Luna dan Zavier Gozo. Mereka bertahan melewati momen-momen itu dan kemudian, saat waktu hampir habis, memanfaatkan peluang mereka sendiri.

Momen pertama datang dari mana-mana. Itu terjadi pada menit ke-82, dan datang dari kaki bintang gelandang Miami, Rodrigo De Paul, yang hingga saat itu sedang kesulitan. Lalu, dengan tendangan roketnya dari luar kotak penalti, pemain Argentina itu membalikkan keadaan, memberi Herons keunggulan 1-0 yang tak pernah mereka lepaskan.

Luis Suarez masuk sebagai pengganti untuk menambah gol, hanya untuk berjaga-jaga. Sebagus apa pun gol jarak jauh De Paul, gol Suarez mungkin bahkan lebih indah. Tendangan volinya yang fantastis datang hanya dua menit setelah gol pembuka De Paul, mengamankan tiga poin yang, untuk sementara, terlihat tidak mungkin.

Bagi RSL, ini akan terasa seperti peluang yang terlewatkan. Bagi Miami, ini akan terasa seperti salah satu malam di mana kualitas murni membuat semua perbedaan.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Inter Miami dari America First Stadium...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Dayne St. Clair (6/10):

    Dicemooh sepanjang pertandingan oleh penonton tuan rumah. Pada satu titik, Messi tampak frustrasi dengan umpan-umpan St. Clair, yang tidak terlalu bagus. Melakukan beberapa penyelamatan untuk menjaga gawangnya tetap bersih.

    Noah Allen (5/10):

    Malam yang berat dalam bertahan melawan Gozo, yang melakukan apa saja yang dia inginkan di sisi lapangan Allen.

    Micael (7/10):

    Selain satu insiden kecil dengan Luna, bek ini tampil sangat tenang, terutama saat RSL melakukan serangan balik.

    Maxi Falcon (7/10):

    Dia melakukan tekel dengan tepat. Bek tengah ini bermain sangat agresif, namun entah bagaimana berhasil menghindari masalah.

    Gonzalo Lujan (7/10):

    Tidak seberapa menonjol dibandingkan dua bek tengah lainnya, tetapi hal itu sebagian besar karena permainannya tidak se-kacau mereka.

    Facundo Mura (6/10):

    Timnya tidak seagresif tim Allen, tetapi RSL juga cukup leluasa di sana.

    Lini tengah

    Rodrigo De Paul (7/10):

    Terlalu ceroboh di kedua sisi lapangan, tapi tampil sempurna saat mencetak gol penentu kemenangan. Tendangan luar biasa dari pemain berkualitas tinggi, yang tidak pernah menyerah sebelum mencetak gol penentu yang menakjubkan itu.

    Telasco Segovia (6/10):

    Mendapat kartu kuning yang merugikan, yang membuatnya diskors untuk pertandingan akhir pekan ini. Permainannya tidak terlalu rapi saat menguasai bola dan, meskipun secara teknis ia dicatat sebagai pemberi assist untuk gol De Paul, semua itu sebenarnya dilakukan oleh pemain Argentina tersebut.


    Tadeo Allende (5/10):

    Tampak bersemangat di menit-menit awal, tapi hampir tidak menyentuh bola setelah itu.

    German Berterame (5/10):

    Bekerja sama dengan baik bersama Suarez untuk memberikan assist. Namun, saat gilirannya tiba, tendangannya justru melebar dari gawang alih-alih mengarah ke sasaran. Dia tidak boleh begitu boros.

    Lionel Messi (6/10):

    Ada beberapa momen berbahaya, tapi tidak ada momen ajaib di mana dia menguasai permainan. Mengingat bagaimana rekan-rekannya bermain, Miami sangat membutuhkan momen seperti itu. Mereka akan bersyukur bahwa dua rekan lama Messi mampu mencetak gol pada malam di mana dia tidak dalam performa terbaiknya.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Ian Fray (6/10):

    Dengan Luna dan Gozo yang bermain sangat agresif, Miami membutuhkan sedikit lebih banyak stabilitas, dan Fray memberikan hal itu.

    Luis Suarez (9/10):

    Pistolero yang klasik. Penyelesaian yang benar-benar luar biasa dari veteran Uruguay ini, yang seolah-olah memutar balik waktu untuk memastikan kemenangan.

    Guillermo Hoyos (7/10):

    Anda bisa melihat visi taktisnya. Hoyos jelas ingin Miami memiliki kontrol yang lebih baik di lini pertahanan sambil membiarkan para bintangnya melakukan sisanya. Itu akan berhasil di banyak pertandingan, dan hal itu juga terjadi di pertandingan ini.

