Penilaian pemain Inter Miami vs Real Salt Lake: Rodrigo De Paul dan Luis Suarez menunjukkan kualitas mereka untuk membantu Herons meraih kemenangan

Real Salt Lake mendapat pelajaran pahit pada Rabu malam: ada saat-saat di mana Anda bisa melakukan hampir segalanya dengan benar saat menghadapi Inter Miami, namun, pada beberapa kesempatan seperti itu, semua usaha itu tak akan berarti apa-apa. Terkadang, kekuatan bintang memang lebih dominan.

Itulah yang terjadi di Utah pada Rabu malam saat Inter Miami lolos dengan kemenangan 2-0. Anda mungkin tidak menyadarinya dari skornya, tetapi "lolos" adalah cara yang tepat untuk menggambarkannya. Untuk waktu yang cukup lama, Inter Miami berada dalam tekanan dan dibuat kewalahan oleh Diego Luna dan Zavier Gozo. Mereka bertahan melewati momen-momen itu dan kemudian, saat waktu hampir habis, memanfaatkan peluang mereka sendiri.

Momen pertama datang dari mana-mana. Itu terjadi pada menit ke-82, dan datang dari kaki bintang gelandang Miami, Rodrigo De Paul, yang hingga saat itu sedang kesulitan. Lalu, dengan tendangan roketnya dari luar kotak penalti, pemain Argentina itu membalikkan keadaan, memberi Herons keunggulan 1-0 yang tak pernah mereka lepaskan.

Luis Suarez masuk sebagai pengganti untuk menambah gol, hanya untuk berjaga-jaga. Sebagus apa pun gol jarak jauh De Paul, gol Suarez mungkin bahkan lebih indah. Tendangan volinya yang fantastis datang hanya dua menit setelah gol pembuka De Paul, mengamankan tiga poin yang, untuk sementara, terlihat tidak mungkin.

Bagi RSL, ini akan terasa seperti peluang yang terlewatkan. Bagi Miami, ini akan terasa seperti salah satu malam di mana kualitas murni membuat semua perbedaan.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Inter Miami dari America First Stadium...