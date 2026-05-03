Penilaian pemain Inter Miami vs. Orlando City SC: Apakah Nu Stadium terkutuk? Lionel Messi dan kawan-kawan membuang keunggulan tiga gol dalam kekalahan memalukan dari rival mereka

Pertandingan berlangsung kacau sejak menit pertama. Dan Messi berada di pusat dari semua itu. Bermain dengan peran yang bebas, ia mampu menciptakan peluang dari mana saja. Namun, Telasco Segovia-lah yang mencetak gol pertama Miami. Pemain asal Venezuela itu melepaskan umpan silang miring ke arah kepala Ian Fray, yang menyundul bola ke gawang dalam waktu kurang dari tiga menit. Dan dominasi Messi terus berlanjut dari situ. Ia memberikan assist lainnya pada menit ke-25, mengoper bola ke arah Telasco Segovia untuk diselesaikan dengan mudah ke gawang yang kosong. Kemudian, ia mencetak golnya sendiri. Itu adalah aksi klasik Messi, memotong ke kaki kirinya dan melepaskan tendangan melengkung ke sudut bawah gawang. Martin Ojeda memperkecil ketertinggalan sesaat sebelum babak pertama berakhir, tetapi kerusakan tampaknya sudah terjadi.

Ini mungkin merupakan babak terbaik Miami musim ini. Luis Suarez dan German Berterame bermain bersama di lini depan, dan Herons bekerja sama dengan efektif. Hingga jeda, mereka melepaskan 10 tembakan tepat sasaran. Tanpa penampilan heroik Maxime Crepeau, Miami mungkin sudah mencetak empat atau lima gol.

Namun, Orlando tetap bertahan dan menjadi tim yang jauh lebih baik setelah jeda. Ojeda menambah gol keduanya pada menit ke-68 dan terus menekan untuk menyamakan kedudukan. Dan mereka berhasil. Maxi Falcon melakukan pelanggaran di kotak penalti. Pemain Orlando maju dan mencetak gol. Gol keempat tercipta di waktu tambahan - dan itu terlalu mudah. Tyrese Spicer berlari ke belakang pertahanan. Braian Ojeda memberikan umpan. Spicer mencetak gol di antara kaki St. Clair. Markas baru Miami mungkin terkutuk, karena tim ini belum pernah menang di venue baru mereka meski sudah empat kali mencoba, dengan kekalahan Sabtu ini menjadi kekalahan pertama mereka di venue tersebut.

