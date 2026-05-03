Lionel Messi, Inter Miami
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Inter Miami vs. Orlando City SC: Apakah Nu Stadium terkutuk? Lionel Messi dan kawan-kawan membuang keunggulan tiga gol dalam kekalahan memalukan dari rival mereka

Inter Miami CF vs Orlando City
L. Messi

Inter Miami membuang keunggulan 3-0 atas Orlando City dalam sebuah kekalahan yang cukup mengejutkan melawan rival sekota mereka di Florida, kalah 4-3 dan memperpanjang rentetan hasil tanpa kemenangan mereka di Nu Stadium. Lionel Messi mencetak satu gol dan dua assist, namun pertahanan Miami-lah yang menjadi sorotan, dengan banyaknya kelengahan yang membuat mereka kehilangan poin di kandang untuk keempat kalinya berturut-turut.

Pertandingan berlangsung kacau sejak menit pertama. Dan Messi berada di pusat dari semua itu. Bermain dengan peran yang bebas, ia mampu menciptakan peluang dari mana saja. Namun, Telasco Segovia-lah yang mencetak gol pertama Miami. Pemain asal Venezuela itu melepaskan umpan silang miring ke arah kepala Ian Fray, yang menyundul bola ke gawang dalam waktu kurang dari tiga menit. Dan dominasi Messi terus berlanjut dari situ. Ia memberikan assist lainnya pada menit ke-25, mengoper bola ke arah Telasco Segovia untuk diselesaikan dengan mudah ke gawang yang kosong. Kemudian, ia mencetak golnya sendiri. Itu adalah aksi klasik Messi, memotong ke kaki kirinya dan melepaskan tendangan melengkung ke sudut bawah gawang. Martin Ojeda memperkecil ketertinggalan sesaat sebelum babak pertama berakhir, tetapi kerusakan tampaknya sudah terjadi.

Ini mungkin merupakan babak terbaik Miami musim ini. Luis Suarez dan German Berterame bermain bersama di lini depan, dan Herons bekerja sama dengan efektif. Hingga jeda, mereka melepaskan 10 tembakan tepat sasaran. Tanpa penampilan heroik Maxime Crepeau, Miami mungkin sudah mencetak empat atau lima gol.

Namun, Orlando tetap bertahan dan menjadi tim yang jauh lebih baik setelah jeda. Ojeda menambah gol keduanya pada menit ke-68 dan terus menekan untuk menyamakan kedudukan. Dan mereka berhasil. Maxi Falcon melakukan pelanggaran di kotak penalti. Pemain Orlando maju dan mencetak gol. Gol keempat tercipta di waktu tambahan - dan itu terlalu mudah. Tyrese Spicer berlari ke belakang pertahanan. Braian Ojeda memberikan umpan. Spicer mencetak gol di antara kaki St. Clair. Markas baru Miami mungkin terkutuk, karena tim ini belum pernah menang di venue baru mereka meski sudah empat kali mencoba, dengan kekalahan Sabtu ini menjadi kekalahan pertama mereka di venue tersebut.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Inter Miami di Nu Stadium...

  Penjaga Gawang & Pertahanan

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Dayne St. Clair (6/10):

    Tidak bisa berbuat apa-apa terhadap gol Orlando di babak pertama. Terlihat cukup tak berdaya pada dua gol berikutnya. Terkecoh pada gol keempat, dan melakukan beberapa penyelamatan yang cukup bagus di sela-sela itu.

    Ian Fray (6/10):

    Melakukan sundulan dengan sangat baik. Aktif dalam pertahanan, dan berperan dalam serangan di sepertiga akhir lapangan. Ditarik keluar karena cedera yang mengkhawatirkan pada menit ke-66.

    Maxi Falcon (4/10):

    Sedikit seperti mimpi buruk. Tidak pernah benar-benar mengawasi lawannya, memberikan penalti, dan tampil tidak konsisten sepanjang pertandingan.

    Micael (4/10):

    Posisi bermainnya tidak konsisten. Tidak tahu harus maju atau mundur.

    Noah Allen (6/10):

    Orlando tidak banyak mendapat tekanan di sisi lapangan, dan dia mengoper bola dengan baik.

  • Lini tengah

    Yannick Bright (6/10):

    Terkadang kewalahan di lini tengah, meskipun ia sering kalah jumlah.

    Rodrigo De Paul (6/10):

    Bukan penampilannya yang terbaik. Sering menguasai bola, tapi tidak banyak yang bisa dilakukannya.

    Telasco Segovia (7/10):

    Memberikan umpan untuk gol Fray. Banyak berlari. Solid, seperti biasa.

    Lionel Messi (8/10):

    Bermain sangat baik dalam peran bebas, terutama di babak pertama. Sulit untuk membantah kontribusinya dengan satu gol dan dua assist.

  Luis Suarez

    Serangan

    German Berterame (6/10):

    Kesulitan menemukan posisinya setelah ditempatkan di sisi kiri. Penuh usaha, tapi hasilnya minim.

    Luis Suarez (7/10):

    Memberikan dampak yang nyata. Berperan penting dalam proses gol kedua, dan seharusnya bisa mencetak gol sendiri. Terlihat kelelahan saat diganti.


  Pemain Cadangan & Manajer

    Pemain Cadangan & Manajer

    Facundo Mura (5/10):

    Menggantikan Fray yang cedera. Benar-benar kebobolan pada gol keempat Orlando.

    Tadeo Allende (5/10):

    Hampir tidak memberikan kontribusi apa pun dalam 20 menit.

    Guillermo Hoyos (5/10):

    Memulai pertandingan dengan Suarez dan Berterame. Dia tampaknya sudah menemukan ritme yang tepat setelah 45 menit. Namun, timnya hancur berantakan. Awal yang menyedihkan di stadion baru.

