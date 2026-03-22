Sejak awal, pertandingan ini tampak seperti laga khas Miami yang biasa-biasa saja. The Herons menguasai bola sebagian besar waktu, namun terlihat sangat rentan saat menghadapi serangan balik—terutama tanpa kehadiran Rodrigo De Paul. Meski begitu, The Herons-lahyang mencetak gol lebih dulu. Gol itu datang dari sumber yang tak terduga. Gonzalo Lujan bereaksi paling cepat terhadap bola lepas di kotak penalti dan berhasil mengalahkan kiper nomor satu Timnas AS, Matt Freese, hanya empat menit setelah pertandingan dimulai.

NYCFC segera membalas. Pemain baru Miami, Micael, memberikan tendangan bebas yang mudah di tepi kotak penalti. Nico Fernandez memanfaatkannya, melepaskan tendangan yang membentur mistar gawang dan melewati Dayne St. Clair yang terperangkap di gawang Miami. Ada peluang-peluang lain bagi tim tamu. Messi dihentikan dengan baik oleh Freese sebelum melepaskan tendangan melengkung khasnya yang membentur tiang gawang tak lama setelahnya.

Tim tuan rumah mengubah skor menjadi 2-1 di awal babak kedua berkat serangan balik yang lancar. Maxi Moralez masuk ke ruang kosong dan mengoper bola kepada Agustin Ojeda, yang mencetak gol. Namun, Miami berhasil menyamakan kedudukan. Messi, tentu saja, yang mencetaknya, mengecoh Freese dari jarak jauh. Micael membawa mereka unggul 3-2 sepuluh menit kemudian, melompat untuk menyambut umpan silang Noah Allen dengan sundulan indah. Situasi menjadi sedikit tegang setelah itu. NYCFC berusaha mencetak gol ketiga, dan St. Clair dipaksa melakukan beberapa penyelamatan apik di akhir pertandingan. Micael dan Lujan, sementara itu, terus melakukan pembersihan di lini belakang.

