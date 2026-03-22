Goal.com
Live
Lionel Messi Inter Miami 2026Getty
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Inter Miami vs NYCFC: Lionel Messi tampil heroik saat Herons menang dalam laga menegangkan di Yankee Stadium

Lionel Messi mencetak satu gol, namun hari ini menjadi hari yang gemilang bagi para pemain belakang Inter Miami, karena kedua bek tengah mereka berhasil mencetak gol dalam kemenangan dramatis 3-2 atas pemuncak klasemen Wilayah Timur, NYCFC. The Herons sempat memimpin, namun keunggulan mereka tak pernah benar-benar aman, dan mereka harus dua kali memperkecil ketertinggalan untuk akhirnya pulang ke Florida Selatan dengan kemenangan yang diraih dengan susah payah — serta naik ke peringkat ketiga di Wilayah Timur.

Sejak awal, pertandingan ini tampak seperti laga khas Miami yang biasa-biasa saja. The Herons menguasai bola sebagian besar waktu, namun terlihat sangat rentan saat menghadapi serangan balik—terutama tanpa kehadiran Rodrigo De Paul. Meski begitu, The Herons-lahyang mencetak gol lebih dulu. Gol itu datang dari sumber yang tak terduga. Gonzalo Lujan bereaksi paling cepat terhadap bola lepas di kotak penalti dan berhasil mengalahkan kiper nomor satu Timnas AS, Matt Freese, hanya empat menit setelah pertandingan dimulai.

NYCFC segera membalas. Pemain baru Miami, Micael, memberikan tendangan bebas yang mudah di tepi kotak penalti. Nico Fernandez memanfaatkannya, melepaskan tendangan yang membentur mistar gawang dan melewati Dayne St. Clair yang terperangkap di gawang Miami. Ada peluang-peluang lain bagi tim tamu. Messi dihentikan dengan baik oleh Freese sebelum melepaskan tendangan melengkung khasnya yang membentur tiang gawang tak lama setelahnya. 

Tim tuan rumah mengubah skor menjadi 2-1 di awal babak kedua berkat serangan balik yang lancar. Maxi Moralez masuk ke ruang kosong dan mengoper bola kepada Agustin Ojeda, yang mencetak gol. Namun, Miami berhasil menyamakan kedudukan. Messi, tentu saja, yang mencetaknya, mengecoh Freese dari jarak jauh. Micael membawa mereka unggul 3-2 sepuluh menit kemudian, melompat untuk menyambut umpan silang Noah Allen dengan sundulan indah. Situasi menjadi sedikit tegang setelah itu. NYCFC berusaha mencetak gol ketiga, dan St. Clair dipaksa melakukan beberapa penyelamatan apik di akhir pertandingan. Micael dan Lujan, sementara itu, terus melakukan pembersihan di lini belakang. 

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Inter Miami di Yankee Stadium...

  • Gonzalo Lujan Inter MiamiGetty

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Dayne St. Clair (7/10):

    Tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kedua gol NYCFC. Melakukan beberapa penyelamatan penting di akhir pertandingan. 

    Ian Fray (7/10):

    Penampilan yang solid sebagai bek kanan, dan memastikan bahwa tim tuan rumah memang tidak banyak memiliki peluang di sisi tersebut. 

    Gonzalo Lujan (7/10):

    Mencetak gol yang indah, terutama untuk seorang bek tengah. Terjebak dalam permainan pada gol kedua NYCFC, tetapi menebusnya dengan beberapa intervensi penting di akhir pertandingan. 

    Micael (8/10):

    Memberikan tendangan bebas yang agak konyol yang berujung pada gol penyama kedudukan NYCFC. Menebus kesalahannya dengan sundulan luar biasa di babak kedua, lalu berjuang keras untuk memastikan kemenangan. 

    Noah Allen (8/10):

    Melepaskan umpan silang yang indah untuk membawa Miami unggul 3-2. Diganti setelah bermain dengan gemilang selama satu jam. 

  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    Lini tengah

    Yannick Bright (6/10):

    Menutupi area yang luas, bergerak ke sana-sini, tetapi terpaksa keluar dari posisinya, dan tidak bisa mengawasi Moralez. 

    David Ayala (6/10):

    Penampilannya rapi saat menguasai bola, tetapi jelas tidak memiliki koneksi di lini tengah dengan Bright untuk mengendalikan permainan. 

    Lionel Messi (8/10):

    Aktif sejak awal. Memiliki beberapa tembakan bagus yang digagalkan, dan bola membentur tiang gawang. Mencetak gol - meskipun itu terjadi akibat kesalahan kiper. 

  • Mateo Silvetti Inter MiamiGetty

    Serangan

    Mateo Silvetti (6/10):

    Bekerja sama dengan baik bersama Messi, tetapi seharusnya bisa lebih akurat saat mendapat peluang sendiri. 

    Tadeo Allende (7/10):

    Gerakannya membuat pertahanan lawan bergerak ke kiri dan ke kanan. Tidak banyak mendapat peluang, tetapi memastikan NYCFC tidak pernah merasa nyaman. 

    Telasco Segovia (7/10):

    Penampilan yang disiplin dari pemain asal Venezuela ini, yang lebih banyak berperan sebagai pekerja keras. 

  • Leandro StillitanoGetty

    Pemain Cadangan & Manajer

    Daniel Pinter (5/10):

    Masuk sebagai pemain pengganti yang mengejutkan. Keluar di akhir pertandingan.

    Facundo Mura (6/10):

    Kehadiran yang sangat dibutuhkan untuk Allen di babak kedua. Tidak melakukan kesalahan sama sekali. 

    German Berterame (5/10):

    Mencetak gol - namun dianulir karena offside. Awal yang mengecewakan dalam seragam Miami. 

    Leandro Stillitano (7/10):

    Memimpin tim hari ini karena Javier Mascherano sedang menjalani skorsing. Tidak melakukan terobosan taktis, tetapi berhasil membawa timnya meraih kemenangan. Tugas selesai. 

Major League Soccer
New York City FC crest
New York City FC
NYC
St. Louis City crest
St. Louis City
STL
Major League Soccer
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
Austin FC crest
Austin FC
AUS