Goal.com
Live
Inter Miami CF v New York Red Bulls
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Inter Miami vs. New York Red Bulls: Germán Berterame akhirnya mencetak gol, namun Julian Hall menghukum Herons

Inter Miami CF
FEATURES
Inter Miami CF vs New York
New York
Major League Soccer

Pemain asal Jerman, Berterame, akhirnya mencetak gol, dan Inter Miami menciptakan banyak peluang, namun kelengahan di lini belakang membuat mereka harus puas dengan hasil imbang 2-2 yang menegangkan melawan New York Red Bulls. Lionel Messi pun tampil kurang menonjol, sesuatu yang tidak biasa baginya, namun tim tamu tetap menunjukkan kualitas serangan yang mumpuni dan pantas mendapatkan hasil tersebut.

Miami seharusnya sudah mencetak gol pada menit-menit awal ketika Messi memberikan umpan silang kepada German Berterame. Namun, pemain internasional Meksiko itu gagal memanfaatkan peluang emas saat gawang sudah terbuka lebar. Dan Red Bulls-lah yang lebih dulu mencetak gol. Julian Hall, yang tampil gemilang sepanjang pertandingan, berlari cepat di sayap, melewati bek lawan, dan mengoper bola kepada Jorge Ruvalcaba, yang kemudian mencetak gol ke gawang yang tak bisa berbuat apa-apa. 

The Herons menyamakan kedudukan pada tendangan terakhir babak pertama. Rodrigo De Paul melepaskan umpan silang ke tiang jauh, yang disambut oleh Mateo Silvetti dan disarangkan ke sudut bawah gawang. 

Messi seharusnya mencetak gol dalam dua menit pertama babak kedua, tetapi tendangannya melebar setelah mengelabui lawannya. Berterame tidak membuat kesalahan tak lama setelah itu. Bola jatuh ke kaki pemain Meksiko itu di dalam kotak penalti, dan ia berputar serta melepaskan tendangan keras untuk mencetak gol pertamanya di MLS. 

The Red Bulls mengira mereka mencetak gol kedua pada menit ke-60, tetapi Cade Cowell berada dalam posisi offside tipis dalam proses gol yang diselesaikan dengan rapi oleh Robert Voloder. Mereka akhirnya menyamakan kedudukan, meski demikian. Dan Hall kembali menjadi pusat perhatian, berputar, mengalahkan lawannya, dan melepaskan umpan silang yang disambar oleh rekan setimnya yang muda, Adri Mehmeti. 

Tim tamu terus menekan untuk mencetak gol kemenangan. Namun, Miami menunjukkan kualitas pertahanan yang solid di menit-menit akhir. Dan setelah Luis Suarez memaksa Ethan Horvath melakukan penyelamatan gemilang pada menit ke-90, hasil imbang terasa adil. 

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Inter Miami dari Nu Stadium...

  • Inter Miami CF v New York Red BullsGetty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Dayne St. Clair (6/10):

    Tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kedua gol Red Bulls. Malam yang cukup tenang selain itu. 

    Ian Fray (8/10):

    Penampilan bek kanan yang agresif. Berlari bolak-balik di sayap, menciptakan peluang, dan seharusnya bisa memberikan beberapa assist dalam 15 menit pertama. Juga tampil solid saat berada di sisi kanan formasi tiga bek. 

    Maxi Falcon (5/10):

    Sangat tidak konsisten. Melakukan beberapa penyelamatan krusial di menit-menit akhir, tetapi tertangkap basah dalam posisi yang sangat buruk saat gol Red Bulls tercipta.

    Micael (5/10):

    Kehilangan jejak Hall saat gol pembuka Red Bulls. Sama sekali tidak bisa mengimbangi kecepatan Hall. Pertandingan yang sebaiknya dilupakan. 

    Sergio Reguilon (4/10):

    Babak pertama yang cukup mengerikan. Tidak mampu mengimbangi kecepatan Red Bulls di sayap dan sedikit ceroboh dalam serangan. 

  • Inter Miami CF v New York Red BullsGetty Images Sport

    Lini tengah

    Mateo Silvetti (7/10):

    Awalnya bersemangat, lalu tenang, lalu mencetak gol yang luar biasa. 

    Yannick Bright (6/10):

    Memutus serangan lawan, melakukan beberapa dribel, tapi dia tidak memberikan sentuhan kreatif yang dibutuhkan Miami dari area tersebut. 

    Telasco Segovia (7/10):

    Merebut kembali bola menjelang gol pertama Miami. Menciptakan beberapa peluang. Kerja kerasnya sangat berharga. 

    Rodrigo De Paul (8/10):

    Seharusnya mencetak gol di babak pertama, tetapi menebusnya dengan assist yang indah. Bermain cukup baik dalam peran gelandang kanan, dan jauh lebih baik saat dipindahkan ke tengah pada babak kedua.

  • Inter Miami CF v New York Red BullsGetty Images Sport

    Serangan

    German Berterame (6/10):

    Gagal memanfaatkan peluang emas di 10 menit pertama. Menghabiskan sekitar 50 menit tanpa banyak berbuat apa-apa. Mencetak gol yang cukup beruntung. Menghilang setelah itu. 

    Lionel Messi (7/10):

    Membuat beberapa lawan terlihat sangat konyol, membuka ruang, dan memberikan umpan untuk gol Berterame. Memaksa kiper lawan melakukan penyelamatan yang mengesankan di akhir pertandingan. Penampilan yang solid malam ini - meskipun tanpa mencetak gol.

  • Inter Miami CF v Austin FCGetty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Daniel Pinter (7/10):

    Masuknya dia mengubah segalanya. Membuat Miami bisa beralih ke formasi tiga bek dan memberikan kualitas yang nyata di sayap. 

    Gonzalo Lujan (6/10)

    Dimasukkan untuk memberikan dukungan pertahanan, namun hal itu tidak benar-benar ia berikan. 

    Luis Suarez (N/A):

    Gagal memanfaatkan peluang bagus beberapa detik setelah masuk. Memaksa Horvath melakukan penyelamatan gemilang di akhir pertandingan. 

    Javier Mascherano (5/10):

    Mengubah strategi dan memberikan kesempatan kepada Berterame untuk bermain di lini tengah. Miami bermain bagus di babak pertama dan lebih baik di babak kedua. Namun, kelengahan di lini pertahanan membuat mereka harus membayar mahal. Ini bukanlah hasil yang buruk, tetapi Miami masih harus menjawab beberapa pertanyaan. 

US Open Cup
New York crest
New York
RNY
Pittsburgh Riverhounds SC crest
Pittsburgh Riverhounds SC
PIT
Major League Soccer
Colorado crest
Colorado
CLR
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA