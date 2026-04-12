Penilaian pemain Inter Miami vs. New York Red Bulls: Germán Berterame akhirnya mencetak gol, namun Julian Hall menghukum Herons

Miami seharusnya sudah mencetak gol pada menit-menit awal ketika Messi memberikan umpan silang kepada German Berterame. Namun, pemain internasional Meksiko itu gagal memanfaatkan peluang emas saat gawang sudah terbuka lebar. Dan Red Bulls-lah yang lebih dulu mencetak gol. Julian Hall, yang tampil gemilang sepanjang pertandingan, berlari cepat di sayap, melewati bek lawan, dan mengoper bola kepada Jorge Ruvalcaba, yang kemudian mencetak gol ke gawang yang tak bisa berbuat apa-apa.

The Herons menyamakan kedudukan pada tendangan terakhir babak pertama. Rodrigo De Paul melepaskan umpan silang ke tiang jauh, yang disambut oleh Mateo Silvetti dan disarangkan ke sudut bawah gawang.

Messi seharusnya mencetak gol dalam dua menit pertama babak kedua, tetapi tendangannya melebar setelah mengelabui lawannya. Berterame tidak membuat kesalahan tak lama setelah itu. Bola jatuh ke kaki pemain Meksiko itu di dalam kotak penalti, dan ia berputar serta melepaskan tendangan keras untuk mencetak gol pertamanya di MLS.

The Red Bulls mengira mereka mencetak gol kedua pada menit ke-60, tetapi Cade Cowell berada dalam posisi offside tipis dalam proses gol yang diselesaikan dengan rapi oleh Robert Voloder. Mereka akhirnya menyamakan kedudukan, meski demikian. Dan Hall kembali menjadi pusat perhatian, berputar, mengalahkan lawannya, dan melepaskan umpan silang yang disambar oleh rekan setimnya yang muda, Adri Mehmeti.

Tim tamu terus menekan untuk mencetak gol kemenangan. Namun, Miami menunjukkan kualitas pertahanan yang solid di menit-menit akhir. Dan setelah Luis Suarez memaksa Ethan Horvath melakukan penyelamatan gemilang pada menit ke-90, hasil imbang terasa adil.

